Sota on tuottoisaa bisnestä
Euroopan suurimmat ja mahtavimmat yritykset valjastetttiin 1900-luvulla veristen maailmansotien palvelukseen.
Professori Markku Kuisman ajaton ja ajankohtainen uusi teos Sodan yrityksiä – Suurteollisuus sodan palveluksessa etenee henkilövetoisesti ja Euroopan leveydeltä. Se osoittaa kaksisuuntaiset kytkökset yritysten, valtioiden ja sotakoneistojen välillä ja kysyy hankalia kysymyksiä moraalisista valinnoista – menneistä ja samalla nykyisistä.
Zyklon-B-kaasun valmistajana historiaan jäänyt saksalainen IG Farben oli kenties pahamaineisin 1900 luvun Euroopan yhtiömammutti, muttei suinkaan ainoa.
Saksalaisten ja brittiläisten jättiyritysten lonkerot ulottuivat maanosan joka kolkkaan ja kytkivät Suomestakin Outokummun, Enso-Gutzeitin ja muut kansalliset jättiläiset osaksi Euroopan suurtalousaluetta. Strategiset raaka- aineet teräs, nikkeli, kupari, koboltti, kloori ja sellun sivuvirrat soveltuivat myös sotakoneistoihin.
Nobel-palkittujen tiedemiesten Fritz Haberin ja Carl Boschin keksintöjä käytettiin heiltä kysymättä kammottaviin tarkoituksiin. Lannoitteiden ammoniakki ja hyönteismyrkyt sopivat myös räjähteiksi ja kaasukammioon.
Markku Kuisma (s. 1952) on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian emeritusprofessori. Kuisma on tunnettu etenkin laajasta talous- ja yrityshistoriallisesta tuotannostaan.
Kuisma on palkittu muun muassa Vuoden historiateos -palkinnolla, Vuoden tiedekirja -palkinnolla, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Kanava-tietokirjapalkinnolla sekä Warelius-elämäntyöpalkinnolla.
Hänen edellinen kirjansa Kansallinen voitto ja kapitalismin henki ilmestyi vuonna 2024.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kuvat
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Juuli Niemen uudessa runokokoelmassa risteävät kuolema ja syntymä14.1.2026 09:42:29 EET | Tiedote
"Minulta kuoli ja/minusta syntyi/ja olin ihan hiljaa, etten/häiritsisi muita." Ystävä, joka tunnetaan kultaisista mekoistaan ja oudoista hatuistaan, sulkee silmänsä ja nukahtaa pisimpään uneensa. Pieni eläin, kuoleman varjossa syntynyt, avaa silmänsä ja herää ikiomaan, ihmeelliseen elämäänsä. Pois lähtenyt ja vasta saapunut ovat miltei kohdanneet, eivät ihan, luultavasti kuitenkin hipaisseet toisiaan risteyskohdassa. Pieniä eläimiä on Juuli Niemen uusi runokokoelma.
Antti Hurskainen: Musta rauha – ja muita esseitä Juha Seppälästä12.1.2026 14:05:29 EET | Tiedote
Juha Seppälän (s. 1956) esikoisteos – novellikokoelma Torni – ilmestyi Antti Hurskaisen syntymävuonna 1986. Musta rauha ei ole kuvaus mestarin ja oppipojan kohtaamisesta eikä etenkään äskettäin tammikuussa 70 vuotta täyttäneen kirjailijan elämäkerta. Hurskaisen tekstit keskittyvät lukemaan Seppälän mittavaa tuotantoa ja auttavat hahmottamaan sen painoarvoa kotimaisessa kijallisuudessa.
Siltalan tammikuun kirjat – Juha Seppälän tuotannosta aina sodan vaikutuksesta yritystoimintaan5.1.2026 11:52:15 EET | Tiedote
HIENOA KIRJAVUOTTA 2026! Siltalan uusi vuosi alkaa komeasti Antti Hurskaisen esseekokoelmalla Musta rauha ja muita esseitä Juha Seppälästä. Teos ilmestyy sopivasti juhlistamaan kirjailija Juha Seppälän 9. tammikuuta olevaa 70-vuotissyntymäpäivää. Muita tammikuun tekijöitä ovat muiden muassa Markku Kuisma ja Harry Salmenniemi. *** Kevään katalogi https://www.siltalapublishing.fi/wp-content/uploads/2025/10/siltala-katalogi-kevat-2026.pdf
Uusi historiateos esittelee Akavan yhteiskunnallista vaikuttamista 75 vuoden ajalta11.12.2025 13:42:23 EET | Tiedote
Akavan historia. Osaamisen ja vaikuttamisen voima – Akava 1950–2025 kokoaa yksiin kansiin 75 vuotta yhteiskunnallista vaikuttamista. Sari Aallon, Ilkka Levän ja Samu Nyströmin kirjoittamat tutkimusartikkelit pureutuvat etenkin viime vuosikymmenten kehitykseen ja esittelevät aiemmin tutkimattomia alueita järjestön toiminnassa.
Siltalan kevään 2026 uutuuskirjat30.10.2025 11:54:19 EET | Tiedote
Siltalan kevät 2026 tuo tullessaan unohtumattomia muistelmia, käännöskirjallisuuden helmiä, osuvia kirjallisuusesseitä ja paljon painavaa tietokirjallisuutta. Ohessa poimintoja Siltalan kevään 2026 katalogista. Tutustu koko katalogiin alla olevasta linkistä!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme