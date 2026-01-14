Sota on tuottoisaa bisnestä

Zyklon-B-kaasun valmistajana historiaan jäänyt saksalainen IG Farben oli kenties pahamaineisin 1900 luvun Euroopan yhtiömammutti, muttei suinkaan ainoa.

Saksalaisten ja brittiläisten jättiyritysten lonkerot ulottuivat maanosan joka kolkkaan ja kytkivät Suomestakin Outokummun, Enso-Gutzeitin ja muut kansalliset jättiläiset osaksi Euroopan suurtalousaluetta. Strategiset raaka- aineet teräs, nikkeli, kupari, koboltti, kloori ja sellun sivuvirrat soveltuivat myös sotakoneistoihin.

Nobel-palkittujen tiedemiesten Fritz Haberin ja Carl Boschin keksintöjä käytettiin heiltä kysymättä kammottaviin tarkoituksiin. Lannoitteiden ammoniakki ja hyönteismyrkyt sopivat myös räjähteiksi ja kaasukammioon.

Markku Kuisma (s. 1952) on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian emeritusprofessori. Kuisma on tunnettu etenkin laajasta talous- ja yrityshistoriallisesta tuotannostaan.

Kuisma on palkittu muun muassa Vuoden historiateos -palkinnolla, Vuoden tiedekirja -palkinnolla, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Kanava-tietokirjapalkinnolla sekä Warelius-elämäntyöpalkinnolla.

Hänen edellinen kirjansa Kansallinen voitto ja kapitalismin henki ilmestyi vuonna 2024.