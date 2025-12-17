Työterveyslaitos

MEDIAKUTSU 22.1.2026 KLO 9.00: Mitä kuuluu hyvinvointialueiden työhyvinvoinnille 2025?

13.1.2026 09:15:00 EET | Työterveyslaitos | Kutsu

Tervetuloa kuulemaan tutkimustuloksia siitä, miten hyvinvointialueiden henkilöstöllä menee. Kahden laajan tutkimuksen yhteenveto kertoo, miten soten ja pelastustoimen ammattilaiset voivat. Mediatilaisuus järjestetään etäyhteyksin.

Tilaisuudessa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorit esittelevät kahdeksan hyvinvointialueen työhyvinvoinnin tilannekuvan vuonna 2025 ja pidemmän ajan kehitystä vuodesta 2000 vuoteen 2025.

Lisäksi kuullaan Työterveyslaitoksen pääjohtajan puheenvuoro sekä sosiaali- ja terveysministeriön kommenttipuheenvuoro. 

Medialla on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja sopia etukäteen laajemmista haastatteluista. Mediatiedote ja Mitä kuuluu hyvinvointialueiden työhyvinvoinnille 2025 -tilannekuvaraportti julkaistaan infon loppupuolella klo 10.00. 

Uutta tietoa on luvassa muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Minkä verran koetaan työpaineita, työstressiä ja epävarmuutta? 

  • Miten työstä palaudutaan ja millä tolalla on työkyky? Miten jaksavat nuoret työntekijät ja sote-, terveys- ja pelastuspalvelujen työntekijät?  

  • Pitkän ajan trendit työyhteisöissä ja johtamisessa sekä työpaineissa ja palkkioissa. 

  • Tutkimustuloksia esittelevät, analysoivat ja kommentoivat:  

Antti Koivula, Työterveyslaitoksen pääjohtaja  
Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Mitä kuuluu? -tutkimusjohtaja  
Mika Kivimäki, tutkimusprofessori, Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimuksen  tutkimusjohtaja

Linkki infoon jaetaan ilmoittautuneille edellisenä päivänä 21.1.2026.  

Ilmoittautumiset, lisätiedot ja haastattelupyynnöt Työterveyslaitoksen viestintään 20.1.2026 klo 12.00 mennessä juha.hietanen@ttl.fi, puh 050 477 3267.  

Yhteyshenkilöt

Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi

Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | Arbetshälsoinstitutet

Puh:+35850 449 7541marika.paaso@ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa.

Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.

Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

