SDP Helsinki

SDP:n apulaispormestari Laisaari: Panostukset kohtuuhintaisempaan ja kaikille reilumpaan asumiseen etenevät

12.1.2026 16:19:29 EET | SDP Helsinki | Tiedote

Orpon hallituksen leikkaukset ja HITAS-järjestelmästä luopuminen ovat lisänneet Helsingille tarvetta panostaa välimallin asumiseen ja sekoittavan, monipuolisen asuntotuotannon turvaamiseen. SDP:n ansiosta asia etenee.

Apulaispormestari Johanna Laisaari

Orpon hallituksen päätökset ovat osuneet kohtuuhintaiseen asumiseen sekä Helsingissä että koko Suomessa. Hallitus päätti luopua korkotukilainoituksesta uudelle asumisoikeustuotannolle. Hallituksen toimien lisäksi Helsingissä on päätetty luopua HITAS-järjestelmästä sen jälkeen, kun korvaava malli on luotu. Näiden seikkojen vuoksi sosialidemokraatit haluavat erityisesti nyt varmistaa, että monen eri tulotason ihmisillä on mahdollisuus asua Helsingissä ja asuinalueet eivät eriydy. Tähän tarvitaan sekoittavaa ja monipuolista asuntotuotantoa.

– Saimme kevään 2025 strategianeuvotteluissa läpi tärkeän tavoitteemme: kohtuuhintaisen asumisen välimallin turvaamisen Helsingissä, kertoo kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.

Välimallin asumisella tarkoitetaan tuetun vuokra-asumisen ja markkinahintaisen asumisen välissä olevia kohtuuhintaisia asumisen muotoja. Välimallin asumismuodot tukevat asuinalueiden monimuotoisuutta ja torjuvat segregaatiota, kun eri tulotasoilla olevat asukkaat voivat asua samoilla alueilla.

– SDP haluaa yhä useammalle mahdollisuuden omaan kotiin. Helsinkiläisten onneksi asia etenee, Laisaari jatkaa.

Kohtuuhintaisen ja välimallin asumisen valmistelu etenee nyt Helsingissä. Mallia valmisteleva työryhmä on asetettu ja aloittaa työnsä. Kaupunkistrategian mukaisesti mallin tulee olla luotuna vuoden 2026 loppuun mennessä.

