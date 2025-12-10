SDP:n apulaispormestari Laisaari: Panostukset kohtuuhintaisempaan ja kaikille reilumpaan asumiseen etenevät
Orpon hallituksen leikkaukset ja HITAS-järjestelmästä luopuminen ovat lisänneet Helsingille tarvetta panostaa välimallin asumiseen ja sekoittavan, monipuolisen asuntotuotannon turvaamiseen. SDP:n ansiosta asia etenee.
Orpon hallituksen päätökset ovat osuneet kohtuuhintaiseen asumiseen sekä Helsingissä että koko Suomessa. Hallitus päätti luopua korkotukilainoituksesta uudelle asumisoikeustuotannolle. Hallituksen toimien lisäksi Helsingissä on päätetty luopua HITAS-järjestelmästä sen jälkeen, kun korvaava malli on luotu. Näiden seikkojen vuoksi sosialidemokraatit haluavat erityisesti nyt varmistaa, että monen eri tulotason ihmisillä on mahdollisuus asua Helsingissä ja asuinalueet eivät eriydy. Tähän tarvitaan sekoittavaa ja monipuolista asuntotuotantoa.
– Saimme kevään 2025 strategianeuvotteluissa läpi tärkeän tavoitteemme: kohtuuhintaisen asumisen välimallin turvaamisen Helsingissä, kertoo kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.
Välimallin asumisella tarkoitetaan tuetun vuokra-asumisen ja markkinahintaisen asumisen välissä olevia kohtuuhintaisia asumisen muotoja. Välimallin asumismuodot tukevat asuinalueiden monimuotoisuutta ja torjuvat segregaatiota, kun eri tulotasoilla olevat asukkaat voivat asua samoilla alueilla.
– SDP haluaa yhä useammalle mahdollisuuden omaan kotiin. Helsinkiläisten onneksi asia etenee, Laisaari jatkaa.
Kohtuuhintaisen ja välimallin asumisen valmistelu etenee nyt Helsingissä. Mallia valmisteleva työryhmä on asetettu ja aloittaa työnsä. Kaupunkistrategian mukaisesti mallin tulee olla luotuna vuoden 2026 loppuun mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Laisaarikaupunkiympäristön apulaispormestariPuh:040 352 4883johanna.laisaari@hel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Satamatunnelin asemakaavan10.12.2025 20:34:18 EET | Tiedote
Demariryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard kehuu ryhmän sisäistä prosessia ja henkeä, jossa jokaisella valtuutetulla oli mahdollisuus muodostaa oma kantansa.
Helsinkiläisten työttömyyden kasvu on taitettava2.12.2025 12:31:27 EET | Tiedote
Helsingin sosialidemokraatit ry Syyspiirikokouksen julkilausuma 29.11.2025
SDP Helsingin syyspiirikokouksessa valittiin uusi piirihallitus29.11.2025 15:11:32 EET | Tiedote
Helsingin sosialidemokraatit kokoontuivat syyspiirikokoukseen lauantaina 29.11. Piirikokous on SDP Helsingin ylin päättävä elin, joka kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa.
SDP:n vaalivoitto toi helsinkiläisille myönteisiä muutoksia kaupungin budjettiin30.10.2025 11:59:56 EET | Tiedote
SDP:n vaalilupaukset näkyvät konkreettisesti Helsingin budjetissa: hoitoon pääsee nopeammin, senioreiden maksuttomat uimavuorot toteutuvat ja alkuopetuksen ryhmäkoot pienentyvät. Budjetilla vastataan myös kasvaneeseen työttömyyteen ja Alfa-PVP:n ongelmiin lisätoimilla.
HSL:n lippujen hinnat nousevat vain maltillisesti – sosialidemokraatit torjuivat suuremmat korotukset28.10.2025 11:19:32 EET | Tiedote
HSL:n hallitus päätti kokouksessaan tänään, että lippujen hintoja korotetaan vuodelle 2026 maltillisesti 3,1 prosenttia. Päätös on hallituksen yhteinen kompromissi, joka tasapainottaa eri omistajakuntien näkemyksiä ja turvaa joukkoliikenteen rahoituksen kestävällä tavalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme