Kaupunginhallitus: Espooseen neljä uutta luonnonsuojelualuetta

Espoossa päivitetään pysäköinnin merkintöjä – osa pysäköintipaikoista muuttuu tai poistuu 7.1.2026 08:25:26 EET | Tiedote

Kesäkuussa 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksia pysäköintikieltoalueiden sisällä olevan pysäköinnin merkitsemiskäytäntöihin. Uuden lain mukaan pysäköintikieltoalueilla ei enää saa merkitä pysäköintipaikkoja kielto-/rajoitusmerkein, vaan jatkossa pysäköinti merkitään sääntömerkein ja tiemerkinnöin. Yleensä käytetään sinistä P-merkkiä (liikennemerkki ”E2 pysäköintipaikka”) ja pysäköintiruudun rajaavaa valkoista tiemerkintää. Joissakin tapauksessa pysäköintikieltoalue on poistettu kokonaan, jolloin pysäköintipaikat voi merkitä liikennemerkillä ”C38 Pysäköinti kielletty” ja aikarajoitusta ilmaisevilla lisäkilvillä. Espoon kaupunki on käynyt systemaattisesti läpi koko kaupungin katuverkoston, ja työn tuloksena pysäköintikieltoalueiden merkintöjä on selkeytetty ja tehostettu. Pysäköintipaikat on muutettu vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita. Lisäksi on huomioitu katujen leveyksiä ja näkemiä tonttiliittymissä, jotta pelastusliikenne, t