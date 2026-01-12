Kaupunginhallitus: Espooseen neljä uutta luonnonsuojelualuetta
Kaupunginhallitus päätti esittää Lupa- ja valvontavirastolle sekä Uudenmaan elinvoimakeskukselle neljän luonnonsuojelualueen perustamista. Yhteensä suojelupinta-ala kasvaa noin 69,3 hehtaarilla.
Espoon luonnonsuojelun toimenpideohjelman mukaisesti uusiksi luonnonsuojelualueiksi ehdotetaan neljää Espoon kaupungin mailla sijaitsevaa arvokasta luontokohdetta: Nupurissa sijaitseva Masskärrin metsä, Brobackassa Hakjärven itäpuolella sijaitseva Kuusikodin metsä, Laajalahdessa sijaitseva Ruukinrannan metsä sekä Westendin edustalla sijaitsevat Linholminluodot ja niitä ympäröivä matalikko.
Rakennusvalvontataksoihin sekä pysäköintivirhemaksuihin korotuksia
Kaupunginhallitus hyväksyi rakentamislain (RAKL) mukaisista tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Espoon kaupungille suoritettavat maksut.
Espoon kaupunki esittää sisäministeriölle, että pysäköintivirhemaksun määrä Espoon kaupungin kaupunkikeskusta- ja asema-alueilla kalleimmalla I-pysäköintimaksuvyöhykkeellä korotetaan 60 eurosta 80 euroon. Muilla pysäköintimaksuvyöhykkeillä virhemaksu säilyy ennallaan (60 euroa).
Kiekko-Espoon ja Tapiolan Monitoimiareenan kanssa tehtävästä yhteistyöstä selvitys kaupunginhallitukselle syksyllä 2026
Lisäksi kaupunginhallitus kävi keskustelun Espoon kaupungin, Tapiolan Monitoimiareena Oy:n ja Kiekko-Espoo Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen liittyen. Yhteistyösopimuksen mukaisesti kaupunki hankkii Espoo Metro Areenan nimioikeudet ajalle 1.1.–30.6.2026 sekä optiona vuoden jälkipuoliskolle. Lisäksi sopimukseen sisältyy muuta markkinointiyhteistyötä. Sopimuksen arvo on 150 000 euroa.
Keskustelun yhteydessä kaupunginhallitus antoi kehotuksen valmistella kaupunginhallitukseen alkusyksyksi 2026 selvityksen yhteistyön tilanteesta sekä tulevaisuus- ja talousnäkymistä. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan katsauksen siitä, miten ja millä summilla Espoo sekä muut verrokkikaupungit tukevat eri urheilulajien edustusjoukkueita ja huippu-urheilutoimintaa huomioiden eri sukupuolten edustajat. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan suunnitelman siitä, miten Urheilupuiston alueen elinvoimaa ja palvelutarjontaa ja siitä koituvaa hyötyä espoolaisille, yrityksille, alueen toimijoille ja kaupungille saadaan kasvatettua.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Konserni- ja tilajaosto: Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn12.1.2026 11:56:25 EET | Tiedote
Hankesuunnitelmassa on mukana kaksi toteutusvaihtoehtoa. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen joko peruskorjattuna tai uudisrakennuksena.
Jazzin juhlavuosi 2026 näkyy ja kuuluu Sellosalissa7.1.2026 11:17:01 EET | Tiedote
Vuonna 2026 tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun jazzmusiikki rantautui Suomeen ja toi suomalaiseen populaarimusiikkiin ja -kulttuuriin kokonaan uusia virtauksia. Sellosali on mukana jazzkentän juhlassa upealla kattauksella kotimaisen jazzin kärkinimiä ja nousevia tähtiä.
Vägmärkena om parkering i Esbo uppdateras – en del av bilplatserna ändras eller tas ur bruk7.1.2026 08:25:26 EET | Pressmeddelande
Den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft i juni 2020, ändrade skyltningen i parkeringsförbudszoner. Enligt den nya lagen får parkeringsförbudet inte längre anges med förbuds- eller begränsningsmärken, utan i fortsättningen ska parkeringen anges med regelmärken och vägmarkeringar. I allmänhet används ett blått P-märke (vägmärke E2 Parkeringsplats) och en vit vägmarkering som avgränsar parkeringsrutan. I vissa fall har parkeringsförbudszonen helt tagits bort, vilket innebär att bilplatserna kan anges med skylten C38 Parkering förbjuden och med tilläggsmärken som anger tidsbegränsningen. Esbo stad har systematiskt gått igenom hela stadens gatunät. Skyltarna och markeringarna för parkeringsförbudszoner har förtydligats och effektiviserats. Bilplatserna har ändrats så att de motsvarar målen i lagarna och stadsplaneringen. Dessutom har gatornas bredd och sikten vid tomtanslutningar beaktats så att räddningstrafik, vinterunderhåll, avfallshantering och infarten till tomterna är säker och ti
Espoossa päivitetään pysäköinnin merkintöjä – osa pysäköintipaikoista muuttuu tai poistuu7.1.2026 08:25:26 EET | Tiedote
Kesäkuussa 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksia pysäköintikieltoalueiden sisällä olevan pysäköinnin merkitsemiskäytäntöihin. Uuden lain mukaan pysäköintikieltoalueilla ei enää saa merkitä pysäköintipaikkoja kielto-/rajoitusmerkein, vaan jatkossa pysäköinti merkitään sääntömerkein ja tiemerkinnöin. Yleensä käytetään sinistä P-merkkiä (liikennemerkki ”E2 pysäköintipaikka”) ja pysäköintiruudun rajaavaa valkoista tiemerkintää. Joissakin tapauksessa pysäköintikieltoalue on poistettu kokonaan, jolloin pysäköintipaikat voi merkitä liikennemerkillä ”C38 Pysäköinti kielletty” ja aikarajoitusta ilmaisevilla lisäkilvillä. Espoon kaupunki on käynyt systemaattisesti läpi koko kaupungin katuverkoston, ja työn tuloksena pysäköintikieltoalueiden merkintöjä on selkeytetty ja tehostettu. Pysäköintipaikat on muutettu vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita. Lisäksi on huomioitu katujen leveyksiä ja näkemiä tonttiliittymissä, jotta pelastusliikenne, t
Espoo updates parking signs – some parking areas to be changed or removed7.1.2026 08:25:26 EET | Press release
The new Road Traffic Act, which came into force in June 2020, brought changes to the marking of parking areas within no-parking zones. According to the act, parking areas within these zones can no longer be marked with prohibitory or restrictive signs, but instead with regulatory signs and road markings. The blue P sign (‘E2 Parking lot’) and white road markings are typically used in parking areas. In some cases, no-parking zones have been completely removed, so parking areas can be marked with a ‘C38 No parking’ sign and additional panels indicating time restrictions. The City of Espoo has systematically checked its entire street network and, as a result of this process, clarified and improved the signs and markings in no-parking zones. Parking areas have been changed in line with the objectives of current legislation and city planning. In addition, street widths and visibility around driveways have been examined to ensure that the routes are safe and smooth for emergency, winter main
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme