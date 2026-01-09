Arina pitää tärkeänä selvitysten riittävyyden arviointia Lapinmaan kaavaprosessissa
Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt hakea valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Lapinmaan kaavaan. Osuuskauppa Arina pitää tärkeänä, että Lapinmaan kaavaprosessin selvitysten riittävyys arvioidaan huolellisesti ja hallinto-oikeuden päätöksen tausta ymmärretään.
Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.1.2026 hakea valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla Lapinmaan kaava kumottiin. Kaavaprosessi on kaupungin vastuulla ja näin ollen valitusoikeus asiassa on Rovaniemen kaupungilla, joka päättää valituslupahakemuksen ja valituksen tekemisestä.
Osuuskauppa Arina on keskustellut valituksen jättämisestä Rovaniemen kaupungin kanssa. On tärkeää ymmärtää hallinto-oikeuden päätöksen tausta ja arvioida selvitysten riittävyys jatkoa varten. Arinan tavoitteena on ollut korkeatasoinen tornihotelli, jonka suunnitteluun on panostettu merkittävästi resursseja jo lähes 10 vuoden ajan.
– On tärkeää, että saamme selkeän käsityksen hallinto-oikeuden päätöksen perusteista ja siitä, ovatko kaavaprosessin selvitykset olleet riittäviä. Tämä auttaa meitä ja kaupunkia etenemään hankkeessa mahdollisimman rakentavasti, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reima LoukkolatoimitusjohtajaPuh:+358 50 595 1972reima.loukkola@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Arina
Kesätyöhaku käynnissä – Arina tarjoaa nuorille turvallisen ja mielekkään startin työelämään9.1.2026 09:37:52 EET | Tiedote
Tuhannet nuoret valmistautuvat ensimmäisiin työelämäkokemuksiin, kun Osuuskauppa Arinan kesätyöhaku käynnistyy. Tulevana kesänä Arina työllistää noin 1400 nuorta monipuolisiin tehtäviin eri toimialoille. Eniten kesätyöpaikkoja löytyy Prismoista, S-marketeista, Saleista, ABC-asemilta, Sokoksista sekä ravintoloista, kahviloista ja hotelleista. Yli 18-vuotiaiden haku päättyy 8.2.2026, ja 14–17-vuotiaiden kesä-ässien haku on 9.2.–8.3.2026
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupunginvaltuuston asemakaavaa koskevan päätöksen – Rovaniemen tornihotellihankkeen eteneminen keskeytyy18.12.2025 13:46:11 EET | Tiedote
Hallinto-oikeus on tänään julkaissut tiedotteen, jossa kerrotaan hallinto-oikeuden kumonneen Rovaniemen kaupunginvaltuuston asemakaavan muuttamista koskevan päätöksen. Päätös olisi mahdollistanut hotellin rakentamisen Lapinmaa-kortteliin. Päätös tarkoittaa, että Osuuskauppa Arinan suunnittelema hanke ei etene alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Päätöksellä on vaikutuksia myös korttelikokonaisuuden osaksi suunnitellun uuden Sale-myymälän uudistamiseen.
Arinan hallinnon syyskokouksissa päätettiin keskeisistä henkilövalinnoista vuodelle 202610.12.2025 10:53:10 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arinan edustajisto ja hallintoneuvosto kokoontuivat sääntömääräisiin kokouksiinsa päättämään vuoden 2026 henkilövalinnoista hallintoneuvostoon, hallitukseen sekä Arinan edustajiksi SOK:n osuuskunnan kokoukseen huhtikuussa 2026.
Uusi Prismakeskus avautuu kasitien varrelle Raaheen – monipuolinen palvelukeskittymä palvelee asiakkaita 12.11.2025 alkaen11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa kauan odotetun Prismakeskuksen Raahen Mettalanmäelle keskiviikkona 12.11.2025 klo 8:45. Avausnauhaa ovat leikkaamassa paikalliset esikoululaiset yhdessä arinalaisten kanssa.
Frans & Chérie uudistui – rovaniemeläisille oma pala Ranskaa4.11.2025 14:07:55 EET | Tiedote
Frans & Chérie -ravintola Rovaniemen sydämessä on kokenut täydellisen uudistuksen. Ravintola on toiminut nykyisessä osoitteessa Original Sokos Hotel Rovaniemen Vaakunan yhteydessä jo vuodesta 1992 lähtien ensin Fransmannina ja viimeiset yhdeksän vuotta Frans & Chérienä. Kauan odotettu uudistus on valmis ja ravintola on saanut täysin uuden upean ilmeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme