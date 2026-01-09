Uusia A-energialuokan kaupunkikoteja Ouluun – As. Oy Oulun Ainolanhelmen ennakkomarkkinointi käynnistyy
As. Oy Oulun Ainolanhelmi rakentuu kävelyetäisyydelle Oulun keskustan palveluista, aivan Ainolanpuiston kylkeen ja lähelle Oulujokivarren ulkoilumahdollisuuksia.
Omalle tontilleen rakentuva Ainolanhelmi sijaitsee osoitteessa Uusikatu 1 C ja se liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin.
Kahdeksankerroksiseen kohteeseen valmistuu 42 asuntoa, jotka vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin.
"Korttelin rauhallinen sijainti ja vehreä ympäristö lähellä keskustaa ovat herättäneet kiinnostusta, ja olemme suunnitelleet tulevat kodit vastaamaan tämän hetken asiakastarpeita”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.
”Ainolanhelmen kaikissa asunnoissa on tilavat lasitetut parvekkeet tai terassi, jotka yhdistettynä lasiliukuoviin muodostavat näyttävän ja toimivan kokonaisuuden. Ensimmäisen kerroksen asunnoilla on terassin lisäksi pieni asuntopiha. Korkeat ikkunat tuovat asuntoihin valoa ja avaruutta, ja myös säilytysratkaisuihin on panostettu. Monista asunnoista löytyy vaatehuone sekä käytännöllisiä liukuovellisia säilytysjärjestelmiä.”
A-energialuokan Ainolanhelmi tavoittelee Rakennustiedon ympäristöluokitusta, mikä asettaa vaatimuksia muun muassa energiatehokkuudelle, sisäilman laadulle sekä rakentamiselle, Kuosma kertoo.
"Jokaisessa asunnossa on myös huoneistonäyttö, josta voi esimerkiksi seurata vedenkulutusta. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit, joiden tuottama sähkö käytetään kiinteistön kulutukseen ja ylijäämä jyvitetään asunnoille."
Korttelin sydämen muodostaa korotettu sisäpiha, josta löytyy istumapaikkoja, kuntoilupaikka sekä puistomaisia istutuksia taloyhtiöiden yhteiskäyttöön. Sisäpihan alle sijoittuu korttelin taloyhtiöiden yhteinen pysäköintihalli, jossa jokaiseen autopaikkaan on valmius sähköauton latauspisteelle.
