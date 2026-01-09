Skanska Oy

Uusia A-energialuokan kaupunkikoteja Ouluun – As. Oy Oulun Ainolanhelmen ennakkomarkkinointi käynnistyy

13.1.2026 09:05:04 EET | Skanska Oy | Tiedote

Jaa

As. Oy Oulun Ainolanhelmi rakentuu kävelyetäisyydelle Oulun keskustan palveluista, aivan Ainolanpuiston kylkeen ja lähelle Oulujokivarren ulkoilumahdollisuuksia.

Havainnekuva. Ainolanhelmi liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin.
Havainnekuva. Ainolanhelmi liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin. Skanska

Omalle tontilleen rakentuva Ainolanhelmi sijaitsee osoitteessa Uusikatu 1 C ja se liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin.

Kahdeksankerroksiseen kohteeseen valmistuu 42 asuntoa, jotka vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin.

"Korttelin rauhallinen sijainti ja vehreä ympäristö lähellä keskustaa ovat herättäneet kiinnostusta, ja olemme suunnitelleet tulevat kodit vastaamaan tämän hetken asiakastarpeita”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

”Ainolanhelmen kaikissa asunnoissa on tilavat lasitetut parvekkeet tai terassi, jotka yhdistettynä lasiliukuoviin muodostavat näyttävän ja toimivan kokonaisuuden. Ensimmäisen kerroksen asunnoilla on terassin lisäksi pieni asuntopiha. Korkeat ikkunat tuovat asuntoihin valoa ja avaruutta, ja myös säilytysratkaisuihin on panostettu. Monista asunnoista löytyy vaatehuone sekä käytännöllisiä liukuovellisia säilytysjärjestelmiä.”

A-energialuokan Ainolanhelmi tavoittelee Rakennustiedon ympäristöluokitusta, mikä asettaa vaatimuksia muun muassa energiatehokkuudelle, sisäilman laadulle sekä rakentamiselle, Kuosma kertoo.

"Jokaisessa asunnossa on myös huoneistonäyttö, josta voi esimerkiksi seurata vedenkulutusta. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit, joiden tuottama sähkö käytetään kiinteistön kulutukseen ja ylijäämä jyvitetään asunnoille."

Korttelin sydämen muodostaa korotettu sisäpiha, josta löytyy istumapaikkoja, kuntoilupaikka sekä puistomaisia istutuksia taloyhtiöiden yhteiskäyttöön. Sisäpihan alle sijoittuu korttelin taloyhtiöiden yhteinen pysäköintihalli, jossa jokaiseen autopaikkaan on valmius sähköauton latauspisteelle.

Avainsanat

skanskaouluuudisasunnotuudisrakentaminen

Yhteyshenkilöt

Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi

Kuvat

Havainnekuva. Ainolanhelmi liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin.
Havainnekuva. Ainolanhelmi liittyy luontevasti Ainolankorttelin aiemmin valmistuneiden naapuritalojen, Ainolankirsikan ja Ainolanpihan, pihapiiriin.
Skanska
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye