Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelusta löytynyt tietoturvahaavoittuvuus, käyttökatko palvelussa jatkuu
Tullin omassa tietoturva-auditoinnissa Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelusta löytyi tietoturvahaavoittuvuus, jonka vuoksi palvelu suljettiin perjantaina 9.1. klo 16.27. Tulli korjaa haavoittuvuutta ja tavoitteena on palauttaa palvelu käyttäjille mahdollisimman pian, arviolta tiistain 13.1. aikana.
Tulli pahoittelee käyttökatkosta asiakkaille aiheutunutta haittaa.
Tulli suosittelee asiakkaita odottamaan käyttökatkon päättymistä. Kiireellisissä tilanteissa henkilöasiakkaat voivat tullata lähetyksensä yrityksille suunnatussa Tulliselvityspalvelussa tai ostaa tullauksen kuljetusyritykseltä.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei tähän mennessä ole löydetty viitteitä siitä, että kukaan ulkopuolinen olisi päässyt tarkastelemaan yksityishenkilöiden tai yritysten tietoja. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Tulliin.
Tulli on tarkastanut myös muut järjestelmänsä, eikä niissä ole todettu vastaavaa haavoittuvuutta.
Tulli on tehnyt perjantaina 9.1. alustavan ilmoituksen henkilötietojen tietoturvapoikkeamasta tietosuojavaltuutetun toimistolle.
Tulli muistuttaa asiakkaita, että Tulli ei lähetä koskaan viestejä, joissa on linkkejä, lähetysten tullauspyyntöjä tai muistutuksia maksamattomista tullimaksuista. Mikäli tällaisen viestin saa, kyseessä on huijausviesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha H Lempiäinen ja Tuire Siitonen,
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
Nikotiinipussien matkustajatuontia rajoitetaan8.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
1. helmikuuta alkaen matkailija voi tuoda nikotiinipusseja ulkomailta Suomeen matkaltaan enintään 1 000 grammaa. Lisäksi jo 1. tammikuuta alkaen nikotiinipusseja on saanut tuoda muista EU-maista ilman veroja enintään 1 000 grammaa. Nikotiinipussien nettitilaaminen on ollut kiellettyä jo elokuusta 2025 lähtien.
Tulli on päättänyt esiselvityksen Fitburg-aluksen miehistön epäillystä pakoterikoksesta7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tulli on saanut päätökseen mahdollisen pakoterikoksen esiselvityksen koskien kaapelirikosta epäiltyä Fitburg-alusta. Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää, onko syytä epäillä Fitburg-aluksen miehistön syyllistyneen törkeään pakoterikokseen, kun se toi pakotteiden alaisia terästuotteita Suomen aluevesille. Tullin selvityksen mukaan lastina olevat terästuotteet luokitellaan Venäjän pakotteiden alaisiksi tuotteiksi. Esiselvityksessä suoritettujen kuulustelujen perusteella alus on tullut Suomen aluevesille Suomen viranomaisten kehotuksesta, joten ei voida katsoa, että miehistö olisi tuonut terästuotteita tahallisesti Suomen aluevesille ja näin rikkonut pakotelainsäädäntöä. Tästä syystä Tulli ei käynnistä asiassa rikostutkintaa. Asiassa on konsultoitu myös apulaisvaltakunnansyyttäjää. Esiselvityksen päättämisen myötä Tulli lopettaa tavaran hallinnollisen pidättämisen sillä edellytyksellä, että lastina olevat terästuotteet viedään pois Suomesta. Tiedotteen kuvat
Tulli: Fitburg-aluksen lastina pakotteiden alaisia terästuotteita1.1.2026 11:51:49 EET | Tiedote
Keskiviikkona 31.12.2025 tapahtuneeseen kaapelirikkoon liittyen Fitburg-niminen rahtialus on pysäytetty Poliisin ja Rajavartiolaitoksen toimesta. Alkuselvittyjen jälkeen alus on tuotu satamaan 31.12.2025 illalla. Koska Fitburg ja sen miehistö ei ole tehnyt aluksesta ja siinä olevasta lastista laissa vaadittuja viranomaisilmoituksia, Tulli päätti suorittaa alukseen alustarkastuksen sen saavuttua satamaan.
Tulli pidätti kaapelirikosta epäillyn aluksen lastin ja tekee sille alustarkastuksen31.12.2025 18:56:43 EET | Tiedote
Tulli on pidättänyt Suomenlahden kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen lastin ja tekee laivalle satamassa alustarkastuksen.
Tullimaksu täytyy maksaa 1.7.2026 alkaen myös enintään 150 euron arvoisista EU:n ulkopuolelta saapuvista lähetyksistä22.12.2025 09:32:07 EET | Tiedote
Tullimaksu täytyy maksaa vuoden 2026 heinäkuusta alkaen myös IOSS-järjestelmään kuuluvien myyjien tuotteista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme