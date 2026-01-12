Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä

Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Elina Hellqvist

Sini Hulmi

Vilppu Huomo

Oili Karinen

Jarmo Karjalainen

Meri-Anna Paloniemi

Mikko Salmi

Tapio Suontakanen

Pentti Tepsa

Johannes Tikka

Juha Virta

Timo Waris

Heidi Zitting

Tapiolan kirkkoherran vaali on välillinen, eli Tapiolan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee hakijat helmikuussa 2026 ja antaa lausuntonsa hakijoista 24.3. Vaalin valmistelijana toimivat kirkkoherra Antti Malinen ja seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä. Seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran 16.6. Työryhmä suunnittelee kirkkoherran valinnan prosessin, johon kuuluu myös seurakuntalaisten mahdollisuus tavata hakijoita.

Nykyinen kirkkoherra Päivi Linnoinen jää eläkkeelle huhtikuussa 2027. Uusi kirkkoherra aloittaa viransijaisena 7.1.2027 ja virassa 1.4.2027. Linnoinen on johtanut Tapiolan seurakuntaa vuodesta 2013.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto.

Tapiolan seurakunta panostaa moni-ilmeiseen kristillisyyteen, monimuotoiseen jumalanpalveluselämään ja musiikkiin. Espoon seurakunnat tahtovat yhdessä vahvistaa monikulttuurista työtä ja kohdata nuoria aikuisia entistä paremmin.

– Olen iloinen, että Tapiolan seurakuntaan haki kolmetoista kirkkoherraehdokasta Päivi Linnoinen sanoo. Se kertoo, että seurakuntatyöllä ja sen johtamisella on merkitystä.

– Tapiolan seurakunnan kirkkoherralta odotetaan avarakatseista hengellistä johtajuutta sekä vahvaa strategisen ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Meille on myös tärkeää, että uudella kirkkoherralla on hyvät vuorovaikutustaidot eri yhteistyötahojen kanssa seurakuntayhtymässä ja verkostoissa kertoo Linnoinen toteaa.