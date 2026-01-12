Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli hakuajan päättymiseen 12.1.2026 klo 15 mennessä kolmetoista hakemusta.
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:
Elina Hellqvist
Sini Hulmi
Vilppu Huomo
Oili Karinen
Jarmo Karjalainen
Meri-Anna Paloniemi
Mikko Salmi
Tapio Suontakanen
Pentti Tepsa
Johannes Tikka
Juha Virta
Timo Waris
Heidi Zitting
Tapiolan kirkkoherran vaali on välillinen, eli Tapiolan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee hakijat helmikuussa 2026 ja antaa lausuntonsa hakijoista 24.3. Vaalin valmistelijana toimivat kirkkoherra Antti Malinen ja seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä. Seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran 16.6. Työryhmä suunnittelee kirkkoherran valinnan prosessin, johon kuuluu myös seurakuntalaisten mahdollisuus tavata hakijoita.
Nykyinen kirkkoherra Päivi Linnoinen jää eläkkeelle huhtikuussa 2027. Uusi kirkkoherra aloittaa viransijaisena 7.1.2027 ja virassa 1.4.2027. Linnoinen on johtanut Tapiolan seurakuntaa vuodesta 2013.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto.
Tapiolan seurakunta panostaa moni-ilmeiseen kristillisyyteen, monimuotoiseen jumalanpalveluselämään ja musiikkiin. Espoon seurakunnat tahtovat yhdessä vahvistaa monikulttuurista työtä ja kohdata nuoria aikuisia entistä paremmin.
– Olen iloinen, että Tapiolan seurakuntaan haki kolmetoista kirkkoherraehdokasta Päivi Linnoinen sanoo. Se kertoo, että seurakuntatyöllä ja sen johtamisella on merkitystä.
– Tapiolan seurakunnan kirkkoherralta odotetaan avarakatseista hengellistä johtajuutta sekä vahvaa strategisen ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Meille on myös tärkeää, että uudella kirkkoherralla on hyvät vuorovaikutustaidot eri yhteistyötahojen kanssa seurakuntayhtymässä ja verkostoissa kertoo Linnoinen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi LinnoinenKirkkoherraTapiolan seurakuntaPuh:050 379 9038paivi.linnoinen@evl.fi
Antti MalinenkirkkoherraOlarin seurakuntaPuh:+358415398778antti.malinen@evl.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Renoveringsprojektet för Otnäs kapell framskrider12.1.2026 15:55:33 EET | Pressmeddelande
Otnäs kapell byggdes 1956–1957. Arkitekterna Kaija och Heikki Siren ritade kapellet. Kapellet betraktas som ett av deras huvudarbeten och även som ett av nyckelarbetena inom kyrkoarkitekturen i Finland. Kapellet ligger i Otnäs, mitt i Teknologbyn på en liten skogsbevuxen backe. Kapellet renoverades 2006 och dessutom har man under årens lopp gjort mindre reparationer. Nu är kapellet i behov av en grundlig renovering.
Otaniemen kappelin peruskorjaushanke etenee8.1.2026 17:00:21 EET | Tiedote
Otaniemen kappeli rakennettiin vuosina 1956–1957. Sen suunnittelivat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Kappelia pidetään yhtenä heidän päätyönään ja myös yhtenä Suomen kirkkoarkkitehtuurin avaintöistä. Kappeli sijaitsee Otaniemessä Teekkarikylän keskellä pienellä metsäisellä mäellä. Kappelia on perusparannettu vuonna 2006 ja lisäksi on tehty muita pienempiä korjaushankkeita vuosien varrella. Nyt kappelirakennus on peruskorjauksen tarpeessa.
Tarinoiden taikaa Kalajärven kirjailijailloissa7.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kun kirjallisuuden himo yllättää, suuntaa Kalajärvelle! Siellä voit kevään aikana tavata monta kuuluisaa, keskenään hyvin erilaista kirjailijaa. Tule jututtamaan Max Seeckiä, Janne Katajaa, Anna-Riikka Carlsonia ja Elli Saloa.
Kauneimmat Joululaulut koskettivat ihmisiä niin paikan päällä kuin eri kanavien kautta31.12.2025 10:48:29 EET | Tiedote
Espoon seurakunnissa järjestettiin jouluna 2025 kaikkiaan 65 Kauneimmat Joululaulut -tilaisuutta. Kävijöitä niissä on ollut yhteensä lähes 14 000. Tulossa on loppiaisena vielä kolme tapahtumaa lisää. Seurakuntien suuri yhteinen ponnistus oli tiistaina 23.12. Espoo Metro Areenalla yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa järjestetty yhteislalutapahtuma, jonka Yle lähetti suorana lähetyksenä.
Esbo kyrkliga samfällighet rekryterar sommarjobbare till begravningsplatserna30.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Varje år rekryterar Esbo kyrkliga samfällighet tiotals sommarjobbare till sina tre begravningsplatser. Klockarmalmens begravningsplats är belägen intill friluftsområdet i Oitans och Kyrkans och Kapellets begravningsplatser är belägna i Esbo centrum.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme