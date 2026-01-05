Oulu2026 suurtuotanto Climate Clock Euronewsin listalla

Climate Clock on yksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista, joka yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon vahvistamaan ympäristötietoisuutta ja syventämään yhteyttä luonnon aikaan. Kesäkuussa avautuvat pysyvä julkisen taiteen reitti koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista. Mukana ovat taiteilijat Ranti Bam (Nigeria/Iso-Britannia), Rana Begum (Bangladesh/Iso-Britannia), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Meksiko/Belgia), Antti Laitinen (Suomi), taiteilijaryhmä SUPERFLEX (Tanska) ja taiteilijaduo Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi/Saksa).

6 pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin. Taidereittiä tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello -teos, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa.

Seitsemän teosta kuvastavat pohjoista luontoa, luonnon rytmejä ja ilmastohaasteita. Teokset sijoittuvat luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esille paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme.

Climate Clockin kuratoi ja tuottaa kansainväliset huippuosaajat

Isobritannialainen Alice Sharp Invisible Dust -organisaatiosta on työskennellyt taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa vuodesta 2009. Hän on kansainvälinen neuvonantaja sekä esiintyjä taiteen ja ilmastonmuutoksen alalla, mukaan lukien puheenvuorot Columbian yliopistossa New Yorkissa vuonna 2023, Davosissa vuonna 2020 ja YK:n kehitysohjelmassa vuonna 2019.

Kansainvälisesti arvostettu tuottaja Claudia Woolgar tuli mukaan Oulu2026-hankkeeseen auttamaan ensimmäisen hakukirjan ohjelman suunnittelussa, ja siitä lähtien hän on kehittänyt ohjelman kansainvälisesti merkittävimpiä projekteja. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, mukaan lukien moniulotteisen julkisen taideprojektin, 11 Fountains, johtaminen Leeuwarden-Frieslandin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2018.



Climate Clock -julkisen taiteen reitti avataan 13. kesäkuuta 2026.