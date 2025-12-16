Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu käyntiin – A-Insinöörit rakennuttajakonsulttina
Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo nousee Helsingin Eteläsatamaan Makasiinirannan uudistuvalle alueelle. Kansainvälisesti merkittävän uudisrakennushankkeen valmistelu etenee nyt suunnitteluvaiheeseen syyskuussa voittaneen suunnitelmaehdotuksen pohjalta. A-Insinöörit toimii museohankkeen rakennuttajakonsulttina.
Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo tulee luomaan puitteet huipputason museotoiminnalle ja uudistamaan Helsingin Eteläsataman Makasiininrannan eläväksi, houkuttelevaksi kaupunkiympäristöksi.
Uudishankkeen toteuttaa Suomen valtion ja Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy ADM, joka on valinnut rakennuttajakonsultikseen A-Insinöörit. Museorakennuksen kansainvälisen suunnittelukilpailun voitti syyskuussa yli 600 ehdotuksen joukosta JKMM Arkkitehtien ehdotus ”Kumma”.
– Nyt käynnistyy tärkein vaihe eli voittaneen ehdotuksen kehittäminen toteutussuunnitelmiksi ja suunnittelun laajentaminen vastaamaan museon eri käyttäjäryhmien tarpeita. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on yksi merkittävimpiä käynnissä olevia alan museohankkeita maailmalla. On kansainvälisestikin huippukiinnostavaa, minkälaisia ratkaisuja rakennushankkeessa teemme, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould sanoo.
Museosta ekologisen rakentamisen merkkipaalu
Uudesta museosta on tarkoitus tulla arkkitehtuurisesti ja toiminnallisesti vetovoimainen huippukohde, ja myös ekologisen rakentamisen merkkipaalu. Jatkosuunnittelussa korostuvat monien kunnianhimoisten tavoitteiden rinnalla korkeat ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, mm. kierrätysmateriaalien tutkiminen eri käyttötarkoituksiin.
– Hankkeessa käynnistyy intensiivinen suunnitteluvaihe, jonka aikana tulemme soveltamaan monia yhdessä työskentelyn menetelmiä. Vaativa ja moniulotteinen uudishanke vaatii organisaatiolta saumatonta yhdessä työskentelyä ja idearikkautta. Tulemme panostamaan paljon sidosryhmien välisen tiedonkulkuun avoimuuteen, ja johtamiseen niin, että saamme kaikkien äänen ja ideat kuuluville, sanoo rakennushankkeen projektinjohtaja Unto Hartikainen A-Insinööreistä.
Jo ennen rakennusvaihetta museon suunnitteluun tulee osallistumaan, käyttäjät mukaan lukien, noin sadan hengen hankeorganisaatio. A-Insinööreistä mukana on vajaan kymmenen hengen rakennuttajatiimi, johon kuuluu mm. projektijohtamisen menetelmien, vastuullisuuden sekä tietomallirakennuttamisen asiantuntijoita.
– On ainutkertainen ilo päästä tekemään ja kokemaan yhdessä Kiinteistö Oy ADM:n, museon henkilökunnan, JKMM Arkkitehtien ja muun hankeorganisaation kanssa, miten Helsingin paraatipaikka uudistuu suomalaisen arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen osaamisella, Hartikainen kiittää.
Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo voisi avautua vuonna 2030. Museohankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2028 alussa.
Uusi AD-museo meren äärelle
- Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo nousee Helsingin Eteläsatamaan Makasiinirannan uudistuvalle alueelle.
- Museorakennuksen kooksi on määritetty kokonaislaajuudeltaan noin 10 000 m², josta noin puolet on yleisötilaa.
- Tavoitteena on luoda suurillekin kävijämäärille toimiva museokokemus ja puitteet monipuoliselle näyttely- ja ohjelmatoiminnalle.
- Lisäksi museorakennukseen suunnitellaan arkkitehtuuriin ja muotoiluun erikoistunut kirjasto, kahvila–ravintola, merellinen terassi sekä museokauppa.
Yhteyshenkilöt
Mauri Sahi, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy ADM
puh. 0400 376 303
mauri.sahi@admuseo.fi
Kaarina Gould, toimitusjohtaja, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö
puh. 0400 350 505
kaarina.gould@admuseo.fi
Unto Hartikainen, rakennuttamis- ja kehitysjohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 738 6483
unto.hartikainen@ains.fi
Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
