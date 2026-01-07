Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pieneni – neljäsosa ei maksa maksua eräpäivään mennessä
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pieneni jälleen vuodenvaihteessa. Opiskelijan kannattaa maksaa maksu heti, sillä jopa neljännes opiskelijoista unohtaa maksaa maksun eräpäivään mennessä.
Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun määrä on vahvistettu vuodelle 2026. Maksu pienenee hieman ja on yhteensä 70,70 euroa eli 35,35 euroa lukukaudessa. Viime vuonna terveydenhoitomaksu oli 35,60 euroa lukukaudessa.
Maksun voi maksaa OmaKelassa heti vuoden alussa. Opiskelija voi maksaa samalla kerralla sekä kevään että syksyn terveydenhoitomaksun. Kevätlukukauden maksun eräpäivä on 15.3., jos opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1.
– Opiskelijan kannattaa maksaa terveydenhoitomaksu heti vuoden alussa, jotta se tulee hoidetuksi ajoissa. Jos opiskelija tietää olevansa läsnä myös syyslukukaudella, voi maksun hoitaa koko vuoden osalta kerralla kuntoon, Kelan perintäkeskuksen juristi Mari Jaakkola kertoo.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa. Korkeakouluopiskelijalla on käytettävissään YTHS:n laajat palvelut, eikä hänen tarvitse maksaa erillisiä käyntimaksuja. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa, vaikka opiskelija ei käyttäisi YTHS:n palveluita tai hänellä olisi käytössään työterveyshuollon palvelut.
Maksun ajoissa maksaneiden määrä vähentynyt viime vuosina
Yhä suurempi osa opiskelijoista ei muista maksaa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä. Esimerkiksi syksyllä 2025 noin neljännes opiskelijoista ei maksanut maksua eräpäivään mennessä. Kela lähettää maksuvelvollisille opiskelijoille ennen eräpäivää kirjeen, jossa muistutetaan maksun maksamisesta ja annetaan ohjeet maksamiseen.
Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua ajoissa, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun. Jaakkolan mukaan yleisin syy, miksi maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on unohdus.
– Opiskelijoiden arjessa on usein paljon meneillään ja on ymmärrettävää, että maksun maksaminen ei ole ensimmäisenä mielessä. Kelan muistuttelun lisäksi opiskelija voi laittaa itselleen kalenteriin muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä tai parhaimmassa tapauksessa maksaa maksun heti, Jaakkola vinkkaa.
Tutkintoa suorittavien ja läsnä olevaksi ilmoittautuneiden korkeakouluopiskelijoiden täytyy maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %.
Opiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa Suomen sijaan jokin muu EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti tai EU.
Lisätietoja asiakkaalle
Yhteyshenkilöt
Mari JaakkolaJuristiKelaPuh:050 551 6835etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
