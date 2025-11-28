Tampereen Energian kaukolämmön päästöt laskivat vuodessa selvästi – päästöt vähentyneet 85 % vuodesta 2010
Tampereen Energian kaukolämmön päästöt jatkoivat voimakasta laskuaan vuonna 2025, kun tuotannon ominaispäästöt putosivat noin neljänneksen edellisvuodesta. Pitkäjänteinen siirtymä sähköistyvään ja vähäpäästöiseen tuotantoon on vähentänyt kaukolämmön päästöjä jo 85 prosenttia vuodesta 2010. Myös kaukolämmön toimitusvarmuus jatkoi huippukorkealla tasolla.
Kaukolämmön alustava ominaispäästökerroin oli 64 g CO₂e (hiilidioksidiekvivalenttia)/kWh, kun vuonna 2024 vastaava luku oli 83 g CO₂e/kWh. Päästökerroin pieneni näin ollen noin 23 prosenttia edellisestä vuodesta. Päästökerroin kuvaa kaukolämmön tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä tuotettua energiayksikköä kohden. Vuoden 2025 luvut ovat ennakkotietoja ja tarkentuvat vielä keväällä päästökaupan todennusten valmistuttua. Jo nyt kaukolämmön käyttäjät voivat halutessaan ostaa alkuperätakuulla täysin uusiutuvaa kaukolämpöä, joka raportoidaan nollapäästöisenä asiakkaiden omissa vastuullisuusraporteissa.
Tampereen Energian lämmön- ja sähköntuotannon toteutuneet hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 85 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2025. Kehitys on osoitus pitkäjänteisestä työstä kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa. Kaukolämmön tuotannon päästöt olivat alimmillaan 55 vuoteen. Lämpöä tuotettiin viime vuonna 2037 GWh. Yhtä alhainen päästötaso oli viimeksi vuonna 1971, jolloin lämpöä tuotettiin 444 GWh.
Tampereen Energia Oy toimittaa kaukolämpöä Tampereelle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle. Tamperelaisista yli 80 % asuu kaukolämmitetyssä kodissa.
Sähköistyminen muuttaa kaukolämmön tuotantoa
Päästöjen selvä väheneminen ei johdu puupolttoaineiden käytön kasvattamisesta. Päinvastoin bioenergian käyttö väheni Tampereen Energian tuotannossa jo toista vuotta peräkkäin. Päästövähennyksen taustalla on sähkön ja hukkalämpöjen käytön lisääminen kaukolämpöjärjestelmässä. Perinteisten fossiilisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on pienentynyt lähes olemattomaksi.
Vuosi 2025 oli Tampereella myös poikkeuksellisen lämmin, mittaushistorian toiseksi lämpimin. Lämpimät sääolosuhteet vähensivät lämmöntarvetta ja tukivat osaltaan päästöjen laskua.
”Tampereen Energia jatkaa systemaattista työtä päästöjen vähentämiseksi. Kaukolämpö on keskeinen osa Tampereen seudun ilmastotavoitteita, ja tuotannon kehittämisessä painottuvat jatkossakin energiatehokkuus, päästöttömät ratkaisut ja uudet teknologiat. Päästöjen lasku auttaa myös kaukolämmön hinnan vakauttamisessa”, toteaa Tampereen Energian energiamarkkinoiden johtaja Jukka Joronen.
