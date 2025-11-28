Tampereen Energian kaukolämmön päästöt laskivat vuodessa selvästi – päästöt vähentyneet 85 % vuodesta 2010

Katoavatko piiput Tampereelta? – Suomen mittakaavassa jättimäinen sähkökattilalaitos otettiin käyttöön 28.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Tampereen Energian uusi sähkökattilalaitos Lielahdessa on valmistunut ja otettu käyttöön. Kyseessä on yksi Suomen merkittävimmistä investoinneista vähäpäästöiseen kaukolämpöön. Tampereen Energia vie lämmöntuotantoaan kohti piiputonta aikaa. Lämpöä ei enää synny vain poltosta vaan yhä enemmän sivuvirroista kuten datakeskusten, vedyntuotannon ja tuulivoiman ylijäämästä.