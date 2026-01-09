Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Osuuskauppa Varuboden-Osla hakee kaavamuutosta Porvoon Tarmolaan

Osuuskauppa Varuboden-Osla on jättänyt Porvoon kaupungille kaavamuutoshakemuksen Tarmolan alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen osuuskaupan omistamalle maa-alueelle.

– Varuboden-Osla omistaa Tarmolassa laajan maa-alueen, jonka kehittämistä olemme tarkastelleet pitkällä aikavälillä. Haemme kaavamuutosta, joka mahdollistaisi päivittäistavarakaupan sijoittamisen alueelle, kertoo Varuboden-Oslan kiinteistöjohtaja Mikko Ala-Huikku.

Tavoitteena on sijoittaa tuleva kauppa tontille siten, että osa nykyisistä rakennuksista säilytetään ja alueella toimivat vuokralaiset voivat jatkaa toimintaansa.

Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

