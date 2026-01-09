Osuuskauppa Varuboden-Osla hakee kaavamuutosta Porvoon Tarmolaan
Osuuskauppa Varuboden-Osla on jättänyt Porvoon kaupungille kaavamuutoshakemuksen Tarmolan alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen osuuskaupan omistamalle maa-alueelle.
– Varuboden-Osla omistaa Tarmolassa laajan maa-alueen, jonka kehittämistä olemme tarkastelleet pitkällä aikavälillä. Haemme kaavamuutosta, joka mahdollistaisi päivittäistavarakaupan sijoittamisen alueelle, kertoo Varuboden-Oslan kiinteistöjohtaja Mikko Ala-Huikku.
Tavoitteena on sijoittaa tuleva kauppa tontille siten, että osa nykyisistä rakennuksista säilytetään ja alueella toimivat vuokralaiset voivat jatkaa toimintaansa.
Yhteyshenkilöt
Mikko Ala-HuikkukiinteistöjohtajaVaruboden-OslaPuh:010 765 9303mikko.ala-huikku@sok.fi
Osuuskauppa Varuboden-Osla
Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Förnyelsen av Prisma Kyrkslätt fortskrider enligt tidtabell9.1.2026 09:43:20 EET | Pressmeddelande
Utbyggnaden av Prismacentret i Kyrkslätt inleddes för ungefär ett år sedan, och arbetet har fortskridit enligt tidsplanen.
Kirkkonummen Prisman uudistus etenee aikataulussa9.1.2026 09:43:20 EET | Tiedote
Kirkkonummen Prismakeskuksen laajennus alkoi noin vuosi sitten, ja työt ovat edenneet aikataulussa.
Större matinköp hemlevererade på en timme – Nu finns leverans på en timme i Borgå8.1.2026 10:14:50 EET | Pressmeddelande
Handelslaget Varuboden-Osla startar leveranser på en timme i centrum av Borgå. Med leverans på en timme kan man snabbt beställa hem både stora och små inköp via appen S-kaupat. Beställningarna plockas ihop i S-market Vårberga.
Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – Tunnin toimitukset nyt Porvoossa8.1.2026 10:14:50 EET | Tiedote
Osuuskauppa Varuboden-Osla on aloittanut tunnin toimitukset Porvoon keskusta-alueella. S-kaupat-sovelluksen tunnin toimituksella voi tilata isotkin ostokset nopeasti kotiovelle. Tilaukset keräillään Kevätkummun S-marketissa.
Varuboden-Osla söker igen sommarjobbare i alla åldrar29.12.2025 14:24:28 EET | Pressmeddelande
Handelslaget Varuboden-Osla söker sommarjobbare i alla åldrar till kundserviceuppgifter i Nyland och på Åland nästa sommar. Vissa uppgifter kräver att man fyllt 18 år, men det finns ingen övre åldersgräns för sommarjobbare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme