Hannele Mikaela Taivassalon uutuusromaani on sadunomainen ja kiehtova tarina unelmien täydellisestä parantolasta
Kiitetyn kirjailijan uusin teos InSanatoriumin kuljettaa unen ja toden rajoille häikäisevällä ilmaisullaan.
Nuori tyttö Ali harhailee mutta löytää vihdoin tiensä turvaan, parantolaan nimeltä InSanatorium. Jotakin kipeää on tapahtunut. Ali tarvitsee nyt aikaa ja tilaa.
InSanatoriumin asukkaat, huoneet ja rutiinit ovat oma todellisuutensa. Rakennus itsekin tuntuu sijaitsevan pikemminkin hiljaisuuksissa ja asukkaiden välisissä katseissa.
Utopian, unelman ja unen maisemissa kulkeva kerronta saa lukijan liikuttumaan ja pysähtymään. Sana sanalta rakentuu yhteisö, joka ei jätä ketään yksin.
InSanatorium on kirkas, pysäyttävä ja kieleltään kuulas pienoisromaani mielen rikkoutumisesta ja parantumisesta sekä sanojen ja pienten tekojen painosta.
Hannele Mikaela Taivassalo on kiitetty suomenruotsalainen kirjailija. Taivassalo on julkaissut yhdeksän teosta aikuisille ja kaksi lastenkirjaa. Hän on saanut muun muassa Runeberg-palkinnon, Längmanska kulturfondenin Suomi-palkinnon ja vuoden 2024 Kirjallisuuden valtionpalkinnon.
Teoksen on suomentanut Raija Rintamäki.
InSanatorium on arvosteluvapaa 24.1.2026.
