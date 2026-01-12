Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) pyydetään mielipiteitä

Itärata-hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa nykyistä nopeampi kaukojunaliikenne itäiseen Suomeen: Savon ja Karjalan ratoja pitkin Kuopioon, Joensuuhun ja Kainuuseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on yhdistää Porvoon kaupunki nopean rataliikenteen ja lähijunaliikenteen piiriin. Radan reittivaihtoehdot sijoittuvat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueille. Lisää ratahankkeesta Itäradan omilla verkkosivuilla: www.itarata.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään suurten hankkeiden vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa hankkeen merkittävät vaikutukset ja arvioinnin perusteella suunnitella, miten haitallisia vaikutuksia lievennetään tai poistetaan.

Nyt nähtävillä oleva arviointiselostus on hankkeesta vastaavan Itärata Oy:n laatima selvitys hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on nähtävillä 13.1.2026–13.3.2026, minä aikana eri tahoilla on mahdollisuus antaa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista mielipiteensä. Tämän jälkeen hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto laatii perustellun päätelmän. Perusteltu päätelmässä viranomainen antaa kantansa hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä on myöhemmin otettava huomioon kaikissa hanketta koskevissa luvissa koko sen elinkaaren ajan.

Osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. Hanketta ja arvioinnin tuloksia esitellään useassa yleisötilaisuudessa tammi-helmikuussa sekä etätilaisuudessa maaliskuussa. Kaikki tilaisuudet etätilaisuutta lukuun ottamatta alkavat kahvituksella klo 17.00, esitykset ja yhteiskeskustelu klo 17.30–19, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä vielä hetkeksi karttojen äärelle.

Ke 21.1. Vantaa, Monitoimikeskus Lumon Lumosali, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa To 22.1. Porvoo, Taidetehtaan Tehdassali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

06100 Porvoo Ke 28.1. Kouvola, Kouvolatalon Honkasali, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

45100 Kouvola To 29.1. Sipoo, Nikkilän juhlatalon juhlasali, Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo

04130 Sipoo Ti 3.2. Myrskylä, Myrskylän koulu Mestarintie 3, 07600 Myrskylä

07600 Myrskylä Ke 4.2. Lapinjärvi, Nuorisoseurantalo Lindarås, Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski

Seuratalontanhua 28, 07840 Lindkoski Ti 10.2. Loviisa, Koskenkylän koulun ruokasali, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä

Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylä Ke 11.2. Kerava, Keuda-talon Kerava-Sali, Keskikatu 3, 04200 Kerava

Keskikatu 3, 04200 Kerava Ti 3.3. klo 18–19.30 Etäyleisötilaisuus Teamsilla. Osallistumislinkki tilaisuuteen on verkkosivulla www.ymparisto.fi/itarata-yva.

Itäradan ympäristövaikutusten arviointiselostus on kuulutettu lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten 13.1.-13.3.2026. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 13.3.2026 Lupa- ja valvontavirastoon osoitteella PL 20 13035 LVV tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi. Arviointiselostus ja tiedot sen esilläolosta ovat nähtävillä mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/itarata-yva ja www.miljo.fi/ostbana-mkb.