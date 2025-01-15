Työtä Stadiin: Helsinki vahvistaa kumppanuutta työnantajien kanssa
Helsingin kaupunki vahvistaa yhteistyötä työnantajien kanssa. Seuraavien kahden vuoden aikana kaupunki ottaa yhteyttä vähintään 25 000 helsinkiläiseen yritykseen ja selvittää, millaista tukea he tarvitsevat työllistämiseen.
Helsingissä toimii noin 78 000 yritystä, joista valtaosa, noin 95 % on mikro- ja pienyrityksiä eli alle 10 henkilöä työllistäviä. Monelle yritykselle Helsingin kaupungin työnantajapalvelut ovat jääneet etäisiksi. Helsinki haluaa muuttaa tämän.
Kaupunki käy seuraavien kahden vuoden aikana keskusteluja vähintään 25 000 yrityksen kanssa ja kartoittaa niiden palvelutarpeita. Tavoitteena on rakentaa suorempi yhteys ja ohjata yrityksiä oikeiden palvelujen äärelle oikeaan aikaan.
Yritykset saavat lisätietoa kaupungin monipuolisista palveluista ja asiantuntijat auttavat ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Oikeilla palveluilla, oikea-aikaisesti voidaan vaikuttaa yritysten kasvumahdollisuuksiin ja vahvistaa näin heidän kykyänsä rekrytoida.
Monella mikro- ja pienyrityksellä olisi halua kasvaa, mutta osaajia on vaikea löytää ja rekrytointiin liittyy riskejä.
-Etenkin pienillä yrityksillä rekrytointiprosessi itsessään voi olla kohtuuttoman raskas, eikä siihen ole tarpeeksi resursseja. Yrityksen tarvitsemaa täsmäosaamista ei aina osata etsiä oikeasta paikasta, sanoo projektipäällikkö Hanne Suomalainen.
Työllistäminen on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että Helsinki ymmärtää yrityksiä paremmin ja toimii kumppanina.
-Minusta on tärkeää, että jokainen pienikin yritys tuntee olevansa arvokas ja merkityksellinen Helsingille, painottaa Suomalainen.
Työ toteutetaan vuosina 2026 ja 2027 Työtä Stadiin -kokonaisuutena yhteistyössä Business Helsingin, Helsingin Yrittäjien ja Mikro ja yksinyrittäjät ry:n (MYRY) kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu yhteydenpitoa yrityksiin, tarpeiden kartoittamista, rekrytointivalmiuksien vahvistamista sekä viestintää ja tapahtumia, kuten infoja ja verkostoitumistilaisuuksia.
Yhteyshenkilöt
Hanne SuomalainenprojektipäällikköHelsingin työllisyyspalvelutPuh:+358405085314hanne.suomalainen@hel.fi
Risto RantalaYksikön johtajaHelsingin työllisyyspalvelutPuh:+358401372601risto.rantala@hel.fi
Helsingin työllisyyspalvelut
Helsingin työllisyyspalvelut edistää kaupunkilaisten työllistymistä, tukee yrityksiä työvoiman saatavuudessa ja parantaa kaupungin työllisyysastetta. Palvelut keskittyvät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen ja sujuvien polkujen luomiseen työelämään. Tavoitteena on myös vahvistaa työnhakijoiden ja työnantajien välistä kohtaantoa innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin työllisyyspalveluliikelaitos
Helsinki ottaa käyttöön työllistämisrahan – tavoitteena pysyvämmät työsuhteet15.1.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Työllistämisraha korvaa palkkatuen kaupungin omissa tehtävissä, mutta yksityiset työnantajat saavat palkkatukea jatkossakin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme