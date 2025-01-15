Työtä Stadiin: Helsinki vahvistaa kumppanuutta työnantajien kanssa

Helsingissä toimii noin 78 000 yritystä, joista valtaosa, noin 95 % on mikro- ja pienyrityksiä eli alle 10 henkilöä työllistäviä. Monelle yritykselle Helsingin kaupungin työnantajapalvelut ovat jääneet etäisiksi. Helsinki haluaa muuttaa tämän.

Kaupunki käy seuraavien kahden vuoden aikana keskusteluja vähintään 25 000 yrityksen kanssa ja kartoittaa niiden palvelutarpeita. Tavoitteena on rakentaa suorempi yhteys ja ohjata yrityksiä oikeiden palvelujen äärelle oikeaan aikaan.

Yritykset saavat lisätietoa kaupungin monipuolisista palveluista ja asiantuntijat auttavat ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Oikeilla palveluilla, oikea-aikaisesti voidaan vaikuttaa yritysten kasvumahdollisuuksiin ja vahvistaa näin heidän kykyänsä rekrytoida.

Monella mikro- ja pienyrityksellä olisi halua kasvaa, mutta osaajia on vaikea löytää ja rekrytointiin liittyy riskejä.

-Etenkin pienillä yrityksillä rekrytointiprosessi itsessään voi olla kohtuuttoman raskas, eikä siihen ole tarpeeksi resursseja. Yrityksen tarvitsemaa täsmäosaamista ei aina osata etsiä oikeasta paikasta, sanoo projektipäällikkö Hanne Suomalainen.

Työllistäminen on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että Helsinki ymmärtää yrityksiä paremmin ja toimii kumppanina.

-Minusta on tärkeää, että jokainen pienikin yritys tuntee olevansa arvokas ja merkityksellinen Helsingille, painottaa Suomalainen.

Työ toteutetaan vuosina 2026 ja 2027 Työtä Stadiin -kokonaisuutena yhteistyössä Business Helsingin, Helsingin Yrittäjien ja Mikro ja yksinyrittäjät ry:n (MYRY) kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu yhteydenpitoa yrityksiin, tarpeiden kartoittamista, rekrytointivalmiuksien vahvistamista sekä viestintää ja tapahtumia, kuten infoja ja verkostoitumistilaisuuksia.