Suomen talous nousuun kasvuyritysten voimalla: Epicenter ja FiBAN yhdistävät voimansa - tavoitteena vahvempi ja kansainvälisempi kasvuyritysekosysteemi Suomeen.
Epicenter ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tuo kaksi keskeistä suomalaisen kasvuyritysekosysteemin toimijaa tiiviiseen kumppanuuteen. Sopimuksen myötä FiBANista tulee Epicenterin jäsen ja Epicenteristä FiBANin jäsen.
Yhteistyön ytimessä on yhteinen tavoite: luoda kasvuyrityksille ja niiden perustajille entistä paremmat edellytykset kasvaa, kehittyä ja menestyä kansainvälisesti. Kumppanuus yhdistää Epicenterin yhteisöllisen startup-ympäristön ja FiBANin laajan enkelisijoittajaverkoston ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteena on myös ravistella vallitsevia normeja ja katsoa rohkeasti tulevaisuuteen kasvuyrityksiä tukemalla.
”Kasvuyritykset eivät tarvitse vain tiloja tai rahoitusta, ne tarvitsevat oikeita ihmisiä, oikeaan aikaan. Tämä yhteistyö tuo yrittäjät ja sijoittajat lähemmäs toisiaan tavalla, joka synnyttää aitoa lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia,” sanoo Epicenterin toimitusjohtaja Kristian Nieminen.
Yhteistyön myötä Epicenter ja FiBAN järjestävät yhteisiä tapahtumia, jotka tukevat yritysten perustajia eri kasvuvaiheissa sekä auttavat heitä verkostoitumaan yli toimialojen ja näin mahdollistaen maksimaalisen innovaatio potentiaalin. Tarjolla on muun muassa sijoittajakohtaamisia, sparrausta, ajankohtaisen osaamisen tukemista uusia teknologioita hyödyntäen sekä mahdollisuuksia laajentaa verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti.
”FiBANin tehtävä on auttaa lupaavia kasvuyrityksiä löytämään rahoitusta ja osaavia sijoittajia. Yhteistyö Epicenterin kanssa tuo meidät entistä lähemmäs startup-yhteisöä ja mahdollistaa vaikuttavamman tuen yrityksille jo varhaisessa vaiheessa,” toteaa FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.
Kumppanuus nähdään avoimena alustana koko yritysekosysteemille. Epicenter ja FiBAN kutsuvat mukaan myös muita ekosysteemitoimijoita: yrityksiä, sijoittajia, yhteisöjä ja organisaatioita mukaan talkoisiin. Vain yhdessä voimme rakentaa kasvua, kilpailukykyä ja uusia menestystarinoita Suomeen.
”Suomen tuleva kasvu syntyy yhteistyöstä. Kun ekosysteemin toimijat yhdistävät voimansa, syntyy enemmän kuin osiensa summa,” osapuolet toteavat.
Epicenter Helsinki on osa pohjoismaista Epicenter-konsernia, joka tarjoaa yhteisöllisiä työtiloja, tapahtumia ja palveluita nopeasti kasvaville yrityksille ja innovatiivisille organisaatioille.
FiBAN (Finnish Business Angels Network) on Suomen johtava bisnesenkeliverkosto, joka tuo yhteen yksityissijoittajat ja innovatiiviset kasvuyritykset. FiBAN vauhdittaa alkuvaiheen yritysten rahoitusta, kasvua ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa yrittäjyyden ja sijoittamisen ekosysteemiä Suomessa.
Epicenter Helsinki - Innovaatiokeskus Helsingin Sydämessä
Epicenter on innovaatiokeskus Helsingin ydinkeskustassa. Tuomme yhteen yrittäjät, kasvu-yritykset ja päätöksentekijät. Järjestämme säännöllisiä tapahtumia mm. tekoälyyn ja vihreän siirtymään liittyen ja tarjoamme co-working tiloja, toimistoratkaisuja, tapahtumatiloja sekä aktiivisen yhteisön, joka tukee jäsenyritysten kasvua.
