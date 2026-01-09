Kulosaaren ostaria esitetään purettavaksi – uusiin rakennuksiin tulisi asuntoja ja liiketilaa
Ostoskeskusyhtiö hakee kaupungilta asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi ostoskeskuksen purkamisen sekä asuntojen ja liiketilojen rakentamisen.
Kulosaaren ostoskeskus Oy ja YIT suunnittelevat Kulosaareen uutta rakentamista, joka toteutettaisiin purettavan ostoskeskuksen paikalle. Kyösti Kallion tien ja Svinhufvudintien risteykseen rakennettaisiin kaksi noin 4–5-kerroksista taloa. Rakennusten väliin muodostuisi sisäpiha, joka toimisi uutena kohtaamispaikkana asukkaille.
Asuntojen lisäksi uusiin rakennuksiin on suunniteltu liiketilaa katutasoon. Liiketilat sijoittuisivat sisäpihalle sekä Svinhufvudintien varteen. Asukkaiden pysäköintipaikat olisivat maanalaisessa hallissa ja asiointipaikat kadunvarressa.
Rakennuksen säilyttäminen ei ole yhtiölle taloudellisesti mahdollista
Kulosaaren ostari on edustava esimerkki 1960-luvun alun ostoskeskusrakennuksesta. Selvitysten mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtuuriltaan arvokas, mutta se ei ole suojeltu. Ostoskeskusyhtiö haluaa purkaa tilat, koska rakennuksen säilyttäminen ei ole yhtiölle taloudellisesti mahdollista.
Kulosaaren Ostoskeskus Oy omistaa sekä tontin että rakennuksen. Osa liiketiloista on ollut jo jonkin aikaa tyhjillään. Rakennusta on pidetty kunnossa osittaisilla korjauksilla, mutta sen nykyinen kunto edellyttäisi laajempaa peruskorjausta.
Yhtiön selvityksen mukaan ostoskeskuksen peruskorjaus maksaisi vähintään 3,8 miljoonaa euroa. Kiinteistöllä ei ole vakuusarvoa, minkä takia peruskorjaukseen ei saada ulkopuolista rahoitusta. Valtaosa kiinteistön osakkaista ei pysty rahoittamaan peruskorjausta omalla rahoituksella, jolloin peruskorjaus ei ole taloudellisesti mahdollista.
Kaavan valmistelun aikana on selvitetty myös ostoskeskuksen osittain säilyttävää ratkaisua. Nykyisistä rakenteista on teknisesti mahdollista säilyttää vain erittäin pieni osuus. Korjatut liiketilat olisivat edelleen vanhanaikaisia ja vaikeasti vuokrattavia eivätkä ne vastaisi nykypäivän vaatimuksia. Ostarin osittainen säilyttäminen johtaisi kaupallisen selvityksen ja kiinteistön arviokirjan mukaan tilanteeseen, jossa liiketilaa olisi kysyntään nähden merkittävästi liikaa. Osakkaat ovat vuonna 2023 tehneet päätöksen, että ostarin korjaaminen ei ole mahdollista.
Ostoskeskuksen kohtalosta keskusteltu vuosien ajan
Ostoskeskusyhtiö haki tontille kaavamuutosta ensimmäisen kerran vuonna 2015. Tavoitteena oli tuolloin säilyttää ostoskeskusrakennus osittain. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennus purettaisiin kokonaan ja tilalle osoitettaisiin kerrostaloja ja kivijalkaliiketilaa. Tältä pohjalta laadittu uusi kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2018.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska kaava-aineisto ei sisältänyt riittäviä selvityksiä ostoskeskuksen rakennushistoriasta, kunnosta ja korjattavuudesta sekä kaupallisista näkymistä.
Ostoskeskusyhtiö on tämän jälkeen teettänyt tarvittavat selvitykset ja hakenut uudestaan asemakaavan muutosta.
Uusi suunnitelma ja kaavaluonnos esitellään verkkotilaisuudessa 20. tammikuuta
Asemakaavamuutoksen aineistoihin ja tehtyihin selvityksiin voi tutustua verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat. Kaavaluonnos ja uusien rakennusten alustava suunnitelma esitellään verkkotilaisuudessa 20. tammikuuta klo 17.00–18.30. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyy verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet.
Kaavaluonnoksesta ja viitesuunnitelmasta voi jättää mielipiteen kaupungin kirjaamoon 30. tammikuuta asti.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kulosaaren ostarin asemakaavaehdotusta arviolta loppukeväällä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaavoitus:
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus
Ulla Jaakonaho
arkkitehti
p. 09 310 37113
ulla.jaakonaho@hel.fi
Ostoskeskusyhtiö:
Kulosaaren ostoskeskus Oy
Antti Saxlin
toimitusjohtaja
antti.saxlin@saxcon.fi
Rakennushankkeen toteutus:
YIT
Janna Mäntymäki
hankekehityspäällikkö
janna.mantymaki@yit.fi
Viitesuunnitelma:
Arkkitehtitoimisto K2S
Mikko Summanen
arkkitehti
mikko.summanen@k2s.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Rivningen av Bunkern på Busholmen fortsätter i nästa vecka9.1.2026 16:14:26 EET | Pressmeddelande
Efter en kort paus fortsätter Helsingfors stad rivningen av Bunkern på Busholmen (Västra hamnen 1) den 12 januari. Rivningsarbetet beräknas bli färdigt i augusti 2026.
Jätkäsaaren Bunkkerin purku jatkuu9.1.2026 16:14:26 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki jatkaa Jätkäsaaren Bunkkerin (Länsisatamankuja 1) purku-urakkaa lyhyen tauon jälkeen maanantaina 12. tammikuuta. Purkutyön arvioidaan valmistuvan elokuussa 2026.
Helsingfors utreder hur vinterförhållanden påverkar hundars tassar9.1.2026 10:01:24 EET | Pressmeddelande
Staden uppmanar invånarna att dela med sig av sina erfarenheter via en enkät.
Helsinki selvittää talviolosuhteiden vaikutusta koirien tassuihin9.1.2026 10:01:24 EET | Tiedote
Asukkaita pyydetään kertomaan kokemuksiaan kyselyn kautta.
Renoveringen av Strömbergsparken är klar – resultaten syns redan i antalet öringobservationer8.1.2026 10:10:36 EET | Pressmeddelande
I totalrenoveringen förbättrades förhållandena för vandringsfisk i Rutiån och renoverades en park med kulturhistoriskt värde i Sockenbacka. Hinder för fiskvandringen avlägsnades, vilket redan lett till ett ökat antal observationer av öring i det övre loppet. En damm som byggdes felaktigt under arbetets gång befarades ha orsakat skador på öringynglen, men vid elprovfiske under hösten hittades gott om yngel.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme