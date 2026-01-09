Kulosaaren ostaria esitetään purettavaksi – uusiin rakennuksiin tulisi asuntoja ja liiketilaa

Kulosaaren ostoskeskus Oy ja YIT suunnittelevat Kulosaareen uutta rakentamista, joka toteutettaisiin purettavan ostoskeskuksen paikalle. Kyösti Kallion tien ja Svinhufvudintien risteykseen rakennettaisiin kaksi noin 4–5-kerroksista taloa. Rakennusten väliin muodostuisi sisäpiha, joka toimisi uutena kohtaamispaikkana asukkaille.

Asuntojen lisäksi uusiin rakennuksiin on suunniteltu liiketilaa katutasoon. Liiketilat sijoittuisivat sisäpihalle sekä Svinhufvudintien varteen. Asukkaiden pysäköintipaikat olisivat maanalaisessa hallissa ja asiointipaikat kadunvarressa.

Rakennuksen säilyttäminen ei ole yhtiölle taloudellisesti mahdollista

Kulosaaren ostari on edustava esimerkki 1960-luvun alun ostoskeskusrakennuksesta. Selvitysten mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtuuriltaan arvokas, mutta se ei ole suojeltu. Ostoskeskusyhtiö haluaa purkaa tilat, koska rakennuksen säilyttäminen ei ole yhtiölle taloudellisesti mahdollista.

Kulosaaren Ostoskeskus Oy omistaa sekä tontin että rakennuksen. Osa liiketiloista on ollut jo jonkin aikaa tyhjillään. Rakennusta on pidetty kunnossa osittaisilla korjauksilla, mutta sen nykyinen kunto edellyttäisi laajempaa peruskorjausta.

Yhtiön selvityksen mukaan ostoskeskuksen peruskorjaus maksaisi vähintään 3,8 miljoonaa euroa. Kiinteistöllä ei ole vakuusarvoa, minkä takia peruskorjaukseen ei saada ulkopuolista rahoitusta. Valtaosa kiinteistön osakkaista ei pysty rahoittamaan peruskorjausta omalla rahoituksella, jolloin peruskorjaus ei ole taloudellisesti mahdollista.

Kaavan valmistelun aikana on selvitetty myös ostoskeskuksen osittain säilyttävää ratkaisua. Nykyisistä rakenteista on teknisesti mahdollista säilyttää vain erittäin pieni osuus. Korjatut liiketilat olisivat edelleen vanhanaikaisia ja vaikeasti vuokrattavia eivätkä ne vastaisi nykypäivän vaatimuksia. Ostarin osittainen säilyttäminen johtaisi kaupallisen selvityksen ja kiinteistön arviokirjan mukaan tilanteeseen, jossa liiketilaa olisi kysyntään nähden merkittävästi liikaa. Osakkaat ovat vuonna 2023 tehneet päätöksen, että ostarin korjaaminen ei ole mahdollista.

Ostoskeskuksen kohtalosta keskusteltu vuosien ajan

Ostoskeskusyhtiö haki tontille kaavamuutosta ensimmäisen kerran vuonna 2015. Tavoitteena oli tuolloin säilyttää ostoskeskusrakennus osittain. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennus purettaisiin kokonaan ja tilalle osoitettaisiin kerrostaloja ja kivijalkaliiketilaa. Tältä pohjalta laadittu uusi kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2018.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska kaava-aineisto ei sisältänyt riittäviä selvityksiä ostoskeskuksen rakennushistoriasta, kunnosta ja korjattavuudesta sekä kaupallisista näkymistä.

Ostoskeskusyhtiö on tämän jälkeen teettänyt tarvittavat selvitykset ja hakenut uudestaan asemakaavan muutosta.

Uusi suunnitelma ja kaavaluonnos esitellään verkkotilaisuudessa 20. tammikuuta

Asemakaavamuutoksen aineistoihin ja tehtyihin selvityksiin voi tutustua verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat. Kaavaluonnos ja uusien rakennusten alustava suunnitelma esitellään verkkotilaisuudessa 20. tammikuuta klo 17.00–18.30. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyy verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet.

Kaavaluonnoksesta ja viitesuunnitelmasta voi jättää mielipiteen kaupungin kirjaamoon 30. tammikuuta asti.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kulosaaren ostarin asemakaavaehdotusta arviolta loppukeväällä 2026.