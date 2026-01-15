Naantalin kaupunki

Pääkirjaston näyttelyssä esillä pienveistoksia

20.1.2026 12:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Helmikuussa Naantalin pääkirjaston vitriineissä on esillä naantalilaisen kuvanveistäjän Assi Lammisen pienoisveistoksia.

Kuvanveistäjä Assi Lammisen abstrakti pienveistos punaisen ja vihreän sävyissä.
Pienveistoksissa taiteilija kuvittaa muun muassa tunnetiloja. Assi Lamminen

Lamminen on valmistunut Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2010, pääaineenaan kuvanveisto.  Lamminen valmistaa keraamisten veistosten lisäksi veistoksellisia käyttöesineitä.

Töissään taiteilija pohtii elämää omakohtaisten kokemusten pohjalta ja kuvittaa veistäessään tunnetiloja luoden tarinoita, joihin katsoja voi samaistua joko tunne- tai esteettisellä tasolla.

Naantalin pääkirjasto, 2 krs.
Assi Lamminen: Life is a flower: pienoisveistoksia 
Näyttely esillä 27.1.–27.2.2026

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

