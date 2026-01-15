Pääkirjaston näyttelyssä esillä pienveistoksia
Helmikuussa Naantalin pääkirjaston vitriineissä on esillä naantalilaisen kuvanveistäjän Assi Lammisen pienoisveistoksia.
Lamminen on valmistunut Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2010, pääaineenaan kuvanveisto. Lamminen valmistaa keraamisten veistosten lisäksi veistoksellisia käyttöesineitä.
Töissään taiteilija pohtii elämää omakohtaisten kokemusten pohjalta ja kuvittaa veistäessään tunnetiloja luoden tarinoita, joihin katsoja voi samaistua joko tunne- tai esteettisellä tasolla.
Naantalin pääkirjasto, 2 krs.
Assi Lamminen: Life is a flower: pienoisveistoksia
Näyttely esillä 27.1.–27.2.2026
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Assi Lamminenkuvanveistäjäassilamminen@gmail.com
