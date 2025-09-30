Avantoralli tuo kylmäuintia ja saunanautintoja Saloon 7.–8.2.2026

Vuoden 2026 Avantoralliin osallistuu 13 saunallista avantouintipaikkaa. Uimaan pääsee monipuolisesti joessa, järvessä, meressä, lammessa tai lähteellä. Viikonloppua varten on avantosaunoista koottu kartta, jonka avulla osallistujat voivat suunnitella saunakierroksensa ja siirtymiset kohteiden välillä.

– Saunoja on lämpimänä eri puolilla Saloa pidennetyin aukioloajoin. Mukaan tarvitsee vain pyyhkeen ja uimapuvun. Pipo sekä avantokengät tai villasukat ovat suositeltavia, tapahtumakoordinaattori Karolina Blom vinkkaa.

Avantorallissa kannustetaan liikkumaan ja kokeilemaan useampaa kohdetta. Vähintään neljällä avantopaikalla vierailevat osallistuvat Avantorallin arvontaan, ja opiskelijoille on neljän saunan kiertämisestä luvassa haalarimerkki.

Lauantaina 7. helmikuuta klo 12–16 Avantoralli näkyy ja tuntuu myös Salon torilla, jossa järjestetään maksuton yleisötapahtuma. Torilla on tarjolla saunoja, paljuja, kylmäaltaita, poreammeita, torimyyjiä, ohjelmaa sekä jokiavanto.

Blomin mukaan Avantoralli on kehittymässä kylmäuinnin ympärille rakentuvaksi talviseksi hyvinvointiviikonlopuksi.

– Kylmäuinti on tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia lisäävä harrastus. Saunomisen ja uimisen lisäksi viikonlopun aikana on tarjolla myös muita hyvinvointitapahtumia, kuten joogaa ja äänimaljarentoutusta, Blom kertoo.

Avantorallin keskiössä on kuitenkin ennen kaikkea kylmäuinti ja sen tuoma virkistys.

– Kerta se on ensimmäinenkin. Toivotamme kaikki salolaiset ja tänne matkaavat rohkeasti kokeilemaan kylmän veden ja lämpimän saunan yhdistelmää, Blom kannustaa.

Koko ohjelma, saunojen aukioloajat ja maksut sekä yöpymisvaihtoehdot löytyvät osoitteesta salo.fi/avantoralli.