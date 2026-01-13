Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Ikääntyneille yhteisöllisen asumisen talo Maunulaan

13.1.2026 16:08:08 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Maunulan Pirjontielle rakennetaan Helsingin kaupungin ensimmäistä yhteisöllisen asumisen palvelutaloa, jonka kaikki asunnot on tarkoitettu ikääntyneille asukkaille. Asukkaat muuttavat taloon alkuvuodesta 2028.

Rakennuksessa on viisi kerrosta, ja sen pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalea tiili. Rakennukset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy.
Rakennuksessa on viisi kerrosta, ja sen pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalea tiili. Rakennukset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy. Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy

Rakennuksessa on 51 vuokra-asuntoa sekä yhteis- ja palvelutiloja. Maantasokerrokseen tulee myös yksi liiketila.

Rakentaminen käynnistyi vuodenvaihteessa, ja työmaalta kantautuu lähiympäristöön ääntä etenkin alkuvaiheessa. Rakennus valmistuu syksyksi 2027. 

Asuintalon rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT)  ja urakasta vastaa SRV.

Yhteisölliseen asumiseen voi hakeutua iäkäs henkilö, joka ei enää pärjää kotonaan esimerkiksi kotihoidon ja läheisten avun turvin, mutta joka ei vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Maunulan palvelutalossa yhteisöllisestä asumisesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Hallinnollisesti palvelutalo tulee osaksi Riistavuoren seniorikeskusta.

Helsinkiläisistä noin joka viides on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden asukkaiden osuus väestöstä kasvaa.  Vuoden 2024 lopussa heitä asui Helsingissä noin 120 000

Vuoden 2060 lopussa arvioidaan lähes 218 000 ikääntyneen asuvan Helsingissä. Tämä olisi noin neljäsosa kaupungin asukkaista.

Avainsanat

helsinki

Yhteyshenkilöt

Rakennushanke
Sari Koukku
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / asuntotuotanto
050 3620 146, sari.koukku@hel.fi

Palvelutalon toiminta
Taina Hietanen
Riistavuoren seniorikeskuksen johtaja
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
09 310 64287, taina.hietanen@hel.fi

Kuvat

Rakennuksessa on viisi kerrosta, ja sen pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalea tiili. Rakennukset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy.
Rakennuksessa on viisi kerrosta, ja sen pääasiallinen julkisivumateriaali on vaalea tiili. Rakennukset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy.
Arkkitehtitoimisto Sarlin + Sopanen Oy
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye