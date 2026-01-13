Ikääntyneille yhteisöllisen asumisen talo Maunulaan

Rakennuksessa on 51 vuokra-asuntoa sekä yhteis- ja palvelutiloja. Maantasokerrokseen tulee myös yksi liiketila.

Rakentaminen käynnistyi vuodenvaihteessa, ja työmaalta kantautuu lähiympäristöön ääntä etenkin alkuvaiheessa. Rakennus valmistuu syksyksi 2027.

Asuintalon rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT) ja urakasta vastaa SRV.

Yhteisölliseen asumiseen voi hakeutua iäkäs henkilö, joka ei enää pärjää kotonaan esimerkiksi kotihoidon ja läheisten avun turvin, mutta joka ei vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Maunulan palvelutalossa yhteisöllisestä asumisesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Hallinnollisesti palvelutalo tulee osaksi Riistavuoren seniorikeskusta.

Helsinkiläisistä noin joka viides on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden asukkaiden osuus väestöstä kasvaa. Vuoden 2024 lopussa heitä asui Helsingissä noin 120 000.

Vuoden 2060 lopussa arvioidaan lähes 218 000 ikääntyneen asuvan Helsingissä. Tämä olisi noin neljäsosa kaupungin asukkaista.