Kustannusosakeyhtiö Otava

Freida McFaddenin Hyvä Debbie -ihmissuhdejännärissä kosto on suloinen

21.1.2026 12:00:20 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Mitä tapahtuu, kun neuvontapalstaa pitävä perheenäiti hylkää lempeät neuvot ja ottaa oikeuden omiin käsiinsä? Hyvä Debbie lisää kierroksia niin kuin vain jännärikuningatar Freida McFadden osaa.

Paikallislehdessä neuvontapalstaa pitävä perheenäiti Debbie Mullen on vuosikausien ajan auttanut naisia, joita on ihmissuhteissaan kohdeltu kaltoin. Debbie on tehnyt kaikkensa ohjatakseen heitä lempeästi oikeaan suuntaan, mutta kun hänen omakin elämänsä uhkaa suistua raiteltaan, on aika ottaa järeämmät keinot käyttöön.

Kun Debbie hylkää järkevyyden ja käytännöllisyyden, alkaa huima kostoretki. Mutta kuka tai ketkä koston ansaitsevat ja kuinka pitkälle Debbie on valmis menemään?

Psykologisten jännärien mestari Freida McFadden on tehnyt sen taas: tätä kirjaa on vaikea laskea käsistään.

Kotiapulainen-jännäreillään maailmanmenestykseen nousseen yhdysvaltalaisen Freida McFaddenin kirjat ovat myyneet miljoonia ja niitä on käännetty yli 45 kielelle. Bostonissa asuva McFadden on toiselta ammatiltaan aivovammoihin erikoistunut lääkäri.

Hyvä Debbie on arvosteluvapaa 9.2.2026.

Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Kirjan on suomentanut Jussi Tuomas Kivi, äänikirjan lukevat Leena Pöysti ja Markus Järvenpää.

Tiedustelut ja pdf-vedokset medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

freida mcfaddenkustannusosakeyhtiö otavatrilleritjännäri

