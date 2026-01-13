Tervakosken terveysaseman toiminnan supistus jatkuu – palveluita tarjotaan edelleen tiistaisin ja torstaisin

Aluehallitus käsittelee Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiötä koskevaa ennakkokantaa 8.1.2026 11:39:03 EET | Uutinen

Aluehallitus käsittelee maanantaina 12. tammikuuta ennakkokantaa Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr:n esittämään pyyntöön. Pyyntö liittyy hyvinvointialueen omistajaohjaukseen, koska säätiön kuuluu Oma Hämeen konserniin. Säätiö on pyytänyt hyvinvointialueelta ennakkokantaa omaisuuden tai toiminnan mahdolliseen myyntiin liittyvään valmisteluun. Myynnin valmisteluaie liittyy säätiön taloudelliseen tilanteeseen sekä meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa. Aluehallitus päätti joulukuussa 2025 käynnistää laajemman tarkastelun, joka koskee sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen asumispalvelujen järjestämistapoja ja organisointia. Jotta Oma Häme saa palveluistaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, on hyvinvointialueen vertailtava palveluiden järjestämistapoja: ostopalveluita, omaa tuotantoa sekä yhteistyömalleja. Aluehallitus päätti 15.12.2025 irtisanoa Erityisasuntosäätiön puitesopimuksen, jotta siihen voidaan jatkossa tehdä muutoksia, jos se on tarpeen. Nykyine