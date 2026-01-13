Tekoäly on jo puolessa yrityksistä, mutta harvalla on strategia sen hyödyntämiseen
Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan 51 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä käyttää tekoälyä. Käyttö keskittyy rajattuihin tehtäviin, ja vain 17 prosentilla tekoälyä käyttävistä yrityksistä on tekoälyn käyttöä ohjaava strategia.
Tekoälyrekrytointi ja työn algoritminen johtaminen ovat olleet näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa, ja tekoälystä on puhuttu työn uutena vallankäyttäjänä. Työterveyslaitoksen yrityskyselyn tulokset piirtävät maltillisempaa tilannekuvaa. Vaikka tekoäly on yleistynyt nopeasti, sen käyttö on vielä monessa yrityksessä kokeilevaa. Esimerkiksi henkilöstöpäätöksissä tekoäly on edelleen poikkeus, ei sääntö.
– Yritykset näyttävät etenevän tekoälyn käytössä vaiheittain. Käyttö aloitetaan niistä toiminnoista, joissa hyödyt ovat helpoimmin saavutettavissa ja riskit vähäisimmät, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.
Rekrytoinnissa tekoäly näkyy toistaiseksi vähän
Kyselyn mukaan tekoälyä käyttää 51 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä suomalaisista yrityksistä. Valtaosalla näistä yrityksistä on käytössä myös generatiivista tekoälyä, kuten ChatGPT:n kaltaisia sovelluksia.
Tekoälyä hyödynnetään useimmiten suurissa yrityksissä ja palvelualoilla. Sitä käytetään erityisesti myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen (35 % yrityksistä).
Tekoälyä käytetään melko yleisesti myös johtamisen ja päätöksenteon parantamiseen (20 % yrityksistä). Varsinaisissa johtamistehtävissä tekoälyä hyödynnetään kuitenkin selvästi harvemmin: tehtävien organisoinnissa sitä käyttää 10 prosenttia yrityksistä, työsuoritusten seurannassa 6 prosenttia ja henkilöstön arvioinnissa 3 prosenttia yrityksistä.
Myös rekrytointi on säilynyt pääosin ihmisten käsissä. Kyselyn mukaan vain 8 prosenttia yrityksistä käyttää tekoälyä rekrytoinnissa. Taustalla voivat olla eettiset kysymykset sekä sääntely, joka tekee käyttöönotosta vaativampaa.
– EU:n tekoälyasetuksessa rekrytointi ja työntekijöiden johtaminen luokitellaan korkean riskin käyttötarkoituksiksi. Tämä lisää käyttöönoton vaatimuksia ja voi osaltaan selittää yritysten varovaisuutta, Alasoini toteaa.
Kokeiluja on enemmän kuin koulutusta ja strategiaa
Tekoälyn käyttö on monessa yrityksessä vasta kokeiluvaiheessa, eikä suunnitelmallisuus näy vielä laajasti esimerkiksi strategiassa tai koulutuksessa. Kyselyn mukaan 17 prosentilla tekoälyä käyttävistä yrityksistä on erillinen tekoälystrategia. Generatiivista tekoälyä käyttävistä yrityksistä alle puolet (49 %) on kouluttanut henkilöstöään tekoälyn käyttöön.
– Yritykset kannustavat henkilöstöä kokeilemaan generatiivista tekoälyä, mutta eivät kouluta sen käyttöä. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko henkilöstöllä riittävät valmiudet käyttää tekoälyä tehokkaasti ja vastuullisesti, Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Teppo Valtonen sanoo.
Strategisen ohjauksen puute voi johtaa siihen, että tekoälyn mahdollisuuksia ei hyödynnetä täysimääräisesti tai että käyttö jää irralliseksi eikä nivoudu yrityksen muuhun toimintaan.
– Tekoälyn käyttöönotto ei ole vain tekninen vaan myös sosiaalinen ja kulttuurinen muutos. Jos yhteisiä pelisääntöjä ja tietoturvallisia välineitä ei ole, on riskinä, että tekoälyä käytetään piilossa yrityksen ohjauksen ulkopuolella, Valtonen muistuttaa.
Tutustu raporttiin
- Raportti (Julkari): Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä 2025: Tuloksia Digivihreä siirtymä ja työ -yrityskyselystä
Taustaa tutkimuksesta
- Aineisto: Työterveyslaitoksen Digivihreä siirtymä ja työ -yrityskysely, joka toteutettiin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa maalis–heinäkuussa 2025. Kyselyyn vastasi 1 691 yritystä (vastausprosentti 38,0), ja se kohdistui vähintään 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin eri toimialoilla.
- Hankesivut: Tekoäly asiantuntijatyöpaikoilla – tietoa, ratkaisuja ja visioita sekä Digivihreän siirtymän ymmärtäminen ja tukeminen osana työhyvinvointia
- Rahoittajat: Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto
Lisätiedot
- Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini@ttl.fi, +35850 564 6140
- Teppo Valtonen, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, teppo.valtonen@ttl.fi, +35846 851 6139
