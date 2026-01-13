Åsikter om miljökonsekvensbedömningen (MKB) av Östbanan begärs

Det centrala målet med projektet Östbanan är att möjliggöra snabbare fjärrtågstrafik till östra Finland: Via järnvägarna i Savolax och Karelen till Kuopio, Joensuu och Kajanaland. Ett annat centralt mål är att förena Borgå stad med den snabba bantrafiken och närtågstrafiken. Banans ruttalternativ finns i Vanda, Tusby, Kervo, Sibbo, Borgå, Lovisa, Mörskom, Lappträsk och Kouvola. Mer om banprojektet på Östbanans egen webbplats: www.itarata.fi

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) är ett lagstadgat förfarande där konsekvenserna av stora projekt utreds redan i planeringsskedet. Målet är att identifiera projektets betydande konsekvenser och utifrån bedömningen planera hur de negativa konsekvenserna ska lindras eller elimineras.

Den konsekvensbeskrivning som nu finns till påseende är den projektansvariges utredning om projektets olika genomförandealternativ och deras miljökonsekvenser. Konsekvensbeskrivningen finns till påseende 13.1.2026–13.3.2026. Under den perioden har olika aktörer möjlighet att framföra sina åsikter om projektet och dess miljökonsekvenser. Efter den tid som reserverats för åsikter och utlåtanden utarbetar Tillstånds- och tillsynsverket en motiverad slutsats. I den motiverade slutsatsen ger myndigheten sitt yttrande om projektets betydande miljökonsekvenser. Den motiverade slutsatsen ska senare beaktas i alla tillstånd som gäller projektet under hela dess livscykel.

Deltagande är en central del av MKB-förfarandet. Projektet och resultaten av bedömningen presenteras vid möten öppna för allmänheten i januari–februari. Dessutom ordnas ett evenemang för allmänheten på distans. Alla evenemang, förutom distansevenemanget, börjar med kaffe klockan 17:00, med presentationer och gemensam diskussion från 17:30 till 19:00, varefter deltagarna har möjlighet att bekanta sig närmare med bedömningen på kartorna.

Ons. 21.1. Vanda, Multifunktionscentret Lumosali, Gråsiskvägen 14, 01450 Vanda

Tors. 22.1. Borgå, Konstfabrikens Fabrikssal, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå

Ons. 28.1. Kouvola, Kouvolahusets Honkasali, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Tors. 29.1. Sibbo, Nickby festsal, Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo

Tis. 3.2. Mörskom, Mörskoms skola, Mästarvägen 3, 07600 Mörskom

Ons. 4.2. Lappträsk, Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lappträsk

Tis. 10.2. Lovisa, Koskenkylän koulus matsal, Kullbyvägen 4, 07700 Forsby

Ons 11.2. Kervo, Keuda-husets Kerava-Sali, Keskikatu 3, 04200 Kervo

Tis. 3.3. kl. 18–19.30 Möte för distansdeltagande via Teams. Deltagningslänk kommer att uppdateras på sidan miljo.fi/ostbana-MKB.

Miljökonsekvensbeskrivningen av Östbanan har kungjorts för framförande av utlåtanden och åsikter 13.1–13.3.2026. Utlåtandena och åsikterna ska lämnas in skriftligen senast 13.3.2026 till Tillstånds- och tillsynsverket på adressen PB 20, 13035 LVV eller elektroniskt till adressen registratur@lvv.fi. Konsekvensbeskrivningen och information om dess framläggande finns bland annat på miljöförvaltningens webbplats: www.ymparisto.fi/itarata-yva och www.miljo.fi/ostbana-mkb