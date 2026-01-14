Maanläheisen kauniita neuleita retkeilijälle ja muut ihanat kevään käsityökirjat

Satu Tolvanen: Vaeltajan neuleet

Ilmestyy 4.2.2026

Kaunis luonto houkuttelee vaeltajaa vuodenajasta ja säästä riippumatta. Kolealla säällä retkeilystä tulee kaksin verroin mukavampaa, kun yllä on sopivat varusteet.

Villa on täydellinen materiaali vaellusvaatteisiin. Se hengittää, lämmittää ja imee paljon kosteutta tuntumatta silti märältä. Luonnossa eläneet ihmiset ovat käyttäneet villaa vuosituhansien ajan, ja yhtä mukava se on päällä myös tänä päivänä.

Vaeltajan neuleet -kirja kokoaa kansiensa väliin varta vasten vaellusretkille suunniteltuja villapaitoja, sukkia, käsineitä, päähineitä ja muita neuleita. Pääsääntöisesti unisex-mallisten neuleiden mitoitus kattaa sekä naisten että miesten koot. Neuleet ovat sekä tarkoituksenmukaisia ja toimivia että myös kauniita käyttää.

Tämä kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat retkeillä näyttävässä itse tehdyssä villapuserossa, pitää kädet ja pään lämpimänä talvivaelluksella ja vetää jalkaansa sukat makuupussiin pujahtaessaan.

Satu Tolvanen on monen käsityötekniikan taitaja, joka on harrastanut retkeilyä ja vaeltamista 15-vuotiaasta. Neulesuunnittelun maailmaan hän astui Noitametsä-käsityöyrityksessään vuonna 2020. Vaeltajan neuleet -kirjassa yhdistyvät hänen molemmat intohimonsa: luonnossa liikkuminen ja neuleet.

Muut kevään inspiroivat käsityökirjat:

Woolly Wormhead: Neulo kuvioita lyhennetyin kerroksin

Ilmestyy 2.2.2026

Lyhennetyt kerrokset ovat neulojille tuttuja lähinnä neuleiden muotoilemisesta, mutta sama tekniikka avaa huikeita mahdollisuuksia neuleiden kuviointiin, kun mukaan otetaan värit. Woolly Wormhead on yhdistänyt saksalaisittain neulottavat lyhennetyt kerrokset, ainaoikeinneuleen ja herkullisen väriset langat uniikkiin designiinsa, ja tuloksena on jokaisen neulojan toivekirja.

Kirjassa on 50 värikästä ja näyttävää neulekuviota, joita voit hyödyntää erilaisissa neuleissa, ja 10 persoonallista neuletyötä: kämmekkäät, kaksi pipoa ja seitsemän huivia. Kirjan alussa on perusteellinen tekniikkaosio.

Suomentaja: Hanna Kolari

Niina Laitinen & Novita: Siskoni mun ja muita neuleita -bookazine

Ilmestyy 1.4.2026

Sukkakuningattaren klassikkomallien inspiroimat neuleohjeet jälleen saatavilla! ​

Niina Laitisen tunnetuimmat neulemallit ovat neulojien kestosuosikkeja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Novitan suunnittelija Minna Metsänen on luonut Niinan sukka-designien pohjalta kokoelman neulevaatteita ja -asusteita. ​Bookazine sisältää valikoiman Siskoni mun -kirjan malleista: neulepuseroita ja -takkeja, torkkupeiton sekä pienempiä neuleita. Kaikki ohjeet on kirjoitettu Novitan langoille.