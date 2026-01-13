Muistoissamme Tapani Kansa – juhlakonsertti kunnioittaa legendaarisen taiteilijan elämäntyötä

Muistoissamme Tapani Kansa -juhlakonsertti on kunnianosoitus yhdelle suomalaisen musiikin merkittävimmistä taiteilijoista. Konsertti juhlistaa Tapani Kansan poikkeuksellista uraa ja hänen laulujaan, jotka ovat eläneet vahvasti suomalaisten sydämissä jo vuosikymmenten ajan.

Tapani Kansa oli poikkeuksellisen tuottelias ja monipuolinen artisti. Hän levytti yli 600 kappaletta, hän sai uransa aikana 14 kultalevyä, yhden platinalevyn sekä Erikois-Emman. Kansan laaja osaaminen ulottui iskelmästä rock’n’rolliin, diskomusiikista Eino Leinon runouteen, aina tunnistettavalla, herkkyyttä ja voimaa yhdistävällä tulkinnalla.

Juhlakonsertissa Tapani Kansan rakastettuja hittejä tulkitsevat Teemu Roivainen, Tomi Metsäketo, Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu Lauri Mikkola, Mikael Saari sekä Tapanin veli Seppo Kansa, jonka äänessä on hätkähdyttävän paljon samaa sointia kuin Tapanilla. Konsertin orkesteri koostuu huippumuusikoista, joiden kanssa Tapani Kansa teki pitkän ja merkityksellisen yhteistyön uransa aikana.

Illan aikana yleisö pääsee kokemaan musiikin lisäksi vahvan visuaalisen kokonaisuuden. Konsertissa on käytössä suuri screen, jolla nähdään runsaasti valokuvia ja videoita Tapani Kansan uran eri vaiheista, harvinaista arkistomateriaalia sekä ikimuistoisia esiintymisiä.

Konsertti on saanut Tapanin puolison Nina af Enehjelmin tuen, mukaan lukien kotialbumien avaamisen sekä lehtileikkeiden luovuttamisen konserttia varten.

Tapani Kansa nousi koko kansan rakastamaksi laulajaksi jo varhaisessa iässä poikkeuksellisen lahjakkuutensa ja karismansa ansiosta. Läpimurto tapahtui 19-vuotiaana, kun Delilah-käännöskappale nousi listaykköseksi, vaikka se julkaistiin alun perin singlen B-puolella. Samana vuonna syntyivät myös legendaariset hitit Kuljen taas kotiinpäin ja Käymme yhdessä ain.

Muistokonsertissa kuullaan nämä klassikot sekä lukuisia muita kestohittejä, kuten R-A-K-A-S, Hafanana, Kalajoen hiekat sekä unohtumattomat tangot Hopeinen kuu ja Tapani Kansan intensiivisesti tulkitsemat argentiinalaiset tangot.

Su 1.3. klo 14 Turun Konserttitalo

Su 15.3. klo 14 Musiikkitalo, Helsinki

Su 22.3. klo 15 Sibeliustalo, Lahti

La 28.3. klo 16 Satama Areena, Kotka

Liput juhlakonserttiin ovat nyt myynnissä.