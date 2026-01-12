Kirpputorilta löytynyt muistitikku aiheutti tietoturvaloukkauksen Akaassa ja Urjalassa
Pirkanmaalla on tapahtunut tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu korona-aikana eristys- ja karanteenipäätöksen saaneisiin henkilöihin Akaassa ja Urjalassa. Asiasta tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ja siitä on ilmoitettu myös Tietosuojavaltuutetulle. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.
Terveydenhuollon ammattihenkilö on loppuvuodesta löytänyt kirpputorilla myynnissä olleesta tietokonelaukusta muistitikun, joka on sisältänyt vuonna 2020–2021 Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella tehtyjä tartuntatautilain mukaisia eristys- ja karanteenipäätöksiä. Muistitikun löytänyt henkilö on toimittanut sen joulukuussa Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolle terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta 1.1.2023. Pirkanmaan hyvinvointialueella ei ole tietoa, kuka on käsitellyt muistitikkua tai miten se on joutunut kirpputorille.
Hyvinvointialue lähettää tietoturvaloukkauksen kohteena olleille asiakkaille asiasta henkilökohtaisen kirjeen ja ohjeet. Tietoturvaloukkauksesta on jo tehty ilmoitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle 8.1.2026. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.
Tietojen käsittelyssä tapahtunut virhe koskee yhteensä 253 eristys- ja karanteenipäätöstä. Näissä olevat henkilö- ja potilastiedot ovat saattaneet joutua sivullisen nähtäville.
-Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Suhtaudumme asiakas- ja potilastietojen käsittelyn virheisiin erittäin vakavasti ja selvitämme ne aina. Hyvinvointialueella on ohjeet potilastietojen turvalliseen käyttöön, jotta tällaisia tilanteita ei tapahtuisi, sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Tietoturvaloukkaus voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauteen. Jos henkilötietojen käsittelyssä tulee ilmi jotain normaalista poikkeavaa, lisätietoja suojatoimista saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.
Pirkanmaan hyvinvointialueen on rekisterinpitäjänä ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, kun tapahtunut todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilön oikeuksille ja vapauksille (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 art. 33 ja 34).
Yhteyshenkilöt
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
Luoto RiikkaYlilääkäriPuh:+358 40 3357250riikka.luoto@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu tammikuussa12.1.2026 14:55:44 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu 19.1.2026. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan hoitaa ehkäisyasioita verkossa. Palvelu täydentää olemassa olevia palveluja – edelleen voi asioida myös puhelimitse tai vastaanotolla.
Taysissa on tehty jo 1000 lisämunuaislaskimokatetrisaatiota – vaativa toimenpide auttaa selvittämään suolahormonin liikaerityksen syyn12.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Primaari aldosteronismi, eli lisämunuaisista johtuva suolahormonin liikaeritys on yleinen mutta usein huomaamatta jäävä syy kohonneeseen verenpaineeseen. Vaikka valtaosa tapauksista hoidetaan kohdennetulla verenpainelääkityksellä, voidaan tarkempaa syytä tarvittaessa tutkia lisämunuaislaskimokatetrisaatio-nimisellä toimenpiteellä, joita Taysissa on nyt tehty tuhat kertaa. Toimenpide auttaa tunnistamaan, johtuuko kohonnut verenpaine toisesta vai molemmista lisämunuaisista ja valitsemaan oikean hoitomuodon.
Konsernijohtajan virkahaku etenee12.1.2026 11:38:50 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee. Ensimmäisestä haastatteluvaiheesta jatkoon menivät Mika Kontio, Jukka Santala ja Kirsi Varhila. Konsernijohtajan virkaa haki 28 henkilöä.
Aluehallitus päätti siivouspalvelusta pienituloisille kotihoidon asiakkaille12.1.2026 10:24:25 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi maanantaina hankintasuunnitelman ja Hoitajankadun pysäköintihallin hankinnan. Maanantaina päätettiin myös kotihoidon tukipalvelujen myöntämisperusteista. Uutena palveluna otettiin käyttöön siivouspalvelu, joka on kohdennettu pienituloisille asiakkaille. Perhehoidon palkkioista kiertävän perhehoidon palkkio palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Pirkanmaan hyvinvointialueen kesätyöpaikat julkaistaan 19.1.8.1.2026 15:58:34 EET | Tiedote
Hakuaika on tänä vuonna 19.1.–1.2.2026. Ikäihmisten palvelujen osalta kesätöitä voi hakea 22.2. saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme