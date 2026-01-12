EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue Jyväskylässä 6.5.

Kyseessä on lähitilaisuus, johon ovat lämpimästi tervetulleita osallistujat Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista.

Seminaarissa kuulet EU-rahoitusohjelmien asiantuntijoilta perustietoa ohjelmista, toteutuneista hankkeista ja hakuprosesseista. Tilaisuuden jälkeen voit keskustella asiantuntijoiden kanssa minimessuilla ja saada lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin. Sinulla ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla hankeideaa tai kumppania – kumppani ja idea voivat syntyä tilaisuudessa! Rahoitukset liittyvät muun muassa seuraaviin aiheisiin: terveys, turvallisuus, osallisuus, tasa-arvo, perusoikeudet, kulttuuri, liikunta, koulutus, nuorisoala ja kaupunkikehitys.



Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.5. kello 11.30–15.20 välisenä aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosalissa, osoitteessa Viitaniementie 1 a 2, Jyväskylä, sisäänkäynti A1, 2 kerros (noin 2 km Jyväskylän Matkakeskukselta).

Ohjelma

11.30–11.35 Tervetulosanat, Kari Pirinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto

11.35–11.50 CERV, Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot -ohjelman esittely, Juha Nieminen, hankepäällikkö, Oikeusministeriö

11.50–12.00 EU-rahoitusportaalin esittely, Juha Nieminen, hankepäällikkö, Oikeusministeriö

12.00–12.30 Erasmus+, Solidaarisuusjoukot ja Luova Eurooppa, Mauri Uusilehto, vastaava asiantuntija, Opetushallitus

12.30–12.45 Horisontti Euroopan kulttuuri-, luovuus- ja osallisuutta edistävä yhteiskunta, Jenni Rinne, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

12.45–13.05 Tauko

13.05–13.20 Eurooppalainen kaupunkialoite, Mervi Hemminki, asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

13.20–13.35 URBACT-ohjelman esittely, Timo Hirvonen, tutkija, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

13.35–13.50 EU4Health-ohjelman esittely, Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö

13.50–15.20 Minimessut: Keskustele asiantuntijoiden kanssa, saat lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin.

15.20 Tilaisuus päättyy





Ilmoittautuminen lähitilaisuuteen 22.4. mennessä verkkolomakkeella.

Tilaisuuden järjestävät Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja oikeusministeriö. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja ohjelmista:



CERV – Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot

CERV-ohjelma tukee EU:n perusarvojen, kuten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien edistämistä. Sen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, edistää tasa-arvoa ja torjua syrjintää. Kohderyhmiä ovat kansalaisjärjestöt, viranomaiset (paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset), korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut toimijat, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien, kansalaisosallistumisen ja demokratian parissa. Lisätietoja oikeusministeriön verkkosivulta.

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelma tukee oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja kehittämistä. Ohjelman kohderyhmiä ovat: koulutussektori, nuorisoala ja urheilusektori, kunnat ja kansalaisjärjestöt. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n rahoitusohjelma 18–30-vuotiaille nuorille ja kaikenlaisille organisaatioille, jotka haluavat rakentaa solidaarisempaa maailmaa. Kohderyhmät mm: kunnat, yhdistykset, nuorten ryhmät jne. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa tarjoaa kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.

Horisontti Eurooppa (Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -klusteri)

Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -klusterin rahoitus kohdistuu globalisaation, teknologisten uudistusten ja lisääntyvän eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen. Se sisältää kolme eri tavoitealuetta: demokratia ja hallinto; Eurooppalainen kulttuuriperintö ja kulttuuri- ja luovat alat sekä Sosiaaliset ja taloudelliset muutokset. Kohderyhmiä ovat yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt, viranomaiset, kaupungit, kunnat jne. Lisätietoja Business Finland -verkkosivuilta.

Eurooppalainen kaupunkialoite (EUI)

EUI on Euroopan komission rahoittama ohjelma, joka edistää kestävää kaupunkikehitystä Euroopassa. Se tarjoaa kaupungeille tukea innovatiivisiin ratkaisuihin, osaamisen vahvistamiseen ja kaupunkitiedon jakamiseen Portico-kaupunkitietoalustan kautta. EUI:n myötä rakentuu laaja eurooppalainen verkosto, jossa kaupungit voivat oppia toisiltaan, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää kestävämpiä ratkaisuja yhdessä. Aloitteen yhteyspiste sijaitsee työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisätietoja Urban Initiative -verkkosivuilta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF)

AMIF-rahoitusohjelmasta myönnetään avustusta maahanmuuttoprosessien tai kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden hallinnollisen työn vahvistamiseen. Etenkin kotouttamispuolella on kunnille ja muille paikallisille toimijoille hyvin mahdollisuuksia. Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilta.

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

ISF-rahasto vastaa EU:n sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin, joissa edistetään tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä, vakavan rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa, turvallisuutta uhkaavien tilanteiden ja kriisien hallintaa sekä mm. rikosten uhrien tukea. Avustusta voivat hakea viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt ja koulutusorganisaatiot. Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilta.

URBACT – Kestävä ja osallistava kaupunkikehitys



URBACT on EU:n ohjelma, joka tukee kaupunkien kestävää ja osallistavaa kehittämistä. Ohjelma edistää kaupunkien välistä oppimista, hyvien käytäntöjen jakamista ja paikallisten toimintasuunnitelmien kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkien kykyä vastata sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Kohderyhminä ovat erityisesti kaupunkiviranomaiset, mutta mukaan voivat tulla myös tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut paikalliset toimijat. Lisätietoja: Urbact-ohjelman verkkosivuilta ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.

EU4Health-ohjelma

EU4Health-ohjelma edistää eurooppalaisia ratkaisuja, joilla tuetaan väestön terveyttä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja terveysalan innovaatiotoimintaa. Uudella terveysohjelmalla pyritään korjaamaan myös covid-19-kriisin esiin nostamia puutteita eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä siten, että ne ovat paremmin varautuneita uusien terveysuhkien varalta.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Ohjelmien kuvaukset löydät koottuna EU-rahoitusneuvonnan verkkosivuilta sekä yhteyspisteiden omilta verkkosivuilta.

Lisätietoja