EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue Jyväskylässä 6.5.
EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue saapuu Jyväskylään! Tilaisuus tarjoaa monipuolista tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista eri toimijoille – hyvinvointialueille, kunnille, maakuntaliitoille, järjestöille, viranomaisille, korkeakouluille ja oppilaitoksille sekä kaikille rahoituksesta kiinnostuneille.
Kyseessä on lähitilaisuus, johon ovat lämpimästi tervetulleita osallistujat Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista.
Seminaarissa kuulet EU-rahoitusohjelmien asiantuntijoilta perustietoa ohjelmista, toteutuneista hankkeista ja hakuprosesseista. Tilaisuuden jälkeen voit keskustella asiantuntijoiden kanssa minimessuilla ja saada lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin. Sinulla ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla hankeideaa tai kumppania – kumppani ja idea voivat syntyä tilaisuudessa! Rahoitukset liittyvät muun muassa seuraaviin aiheisiin: terveys, turvallisuus, osallisuus, tasa-arvo, perusoikeudet, kulttuuri, liikunta, koulutus, nuorisoala ja kaupunkikehitys.
Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.5. kello 11.30–15.20 välisenä aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosalissa, osoitteessa Viitaniementie 1 a 2, Jyväskylä, sisäänkäynti A1, 2 kerros (noin 2 km Jyväskylän Matkakeskukselta).
Ohjelma
- 11.30–11.35 Tervetulosanat, Kari Pirinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto
- 11.35–11.50 CERV, Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot -ohjelman esittely, Juha Nieminen, hankepäällikkö, Oikeusministeriö
- 11.50–12.00 EU-rahoitusportaalin esittely, Juha Nieminen, hankepäällikkö, Oikeusministeriö
- 12.00–12.30 Erasmus+, Solidaarisuusjoukot ja Luova Eurooppa, Mauri Uusilehto, vastaava asiantuntija, Opetushallitus
- 12.30–12.45 Horisontti Euroopan kulttuuri-, luovuus- ja osallisuutta edistävä yhteiskunta, Jenni Rinne, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
- 12.45–13.05 Tauko
- 13.05–13.20 Eurooppalainen kaupunkialoite, Mervi Hemminki, asiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
- 13.20–13.35 URBACT-ohjelman esittely, Timo Hirvonen, tutkija, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia
- 13.35–13.50 EU4Health-ohjelman esittely, Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö
- 13.50–15.20 Minimessut: Keskustele asiantuntijoiden kanssa, saat lisätietoja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksiin.
- 15.20 Tilaisuus päättyy
Ilmoittautuminen lähitilaisuuteen 22.4. mennessä verkkolomakkeella.
Tilaisuuden järjestävät Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja oikeusministeriö. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja ohjelmista:
CERV – Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot
CERV-ohjelma tukee EU:n perusarvojen, kuten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien edistämistä. Sen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, edistää tasa-arvoa ja torjua syrjintää. Kohderyhmiä ovat kansalaisjärjestöt, viranomaiset (paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset), korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut toimijat, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien, kansalaisosallistumisen ja demokratian parissa. Lisätietoja oikeusministeriön verkkosivulta.
Erasmus+
Erasmus+ on EU:n koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelma tukee oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja kehittämistä. Ohjelman kohderyhmiä ovat: koulutussektori, nuorisoala ja urheilusektori, kunnat ja kansalaisjärjestöt. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.
Euroopan solidaarisuusjoukot
Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n rahoitusohjelma 18–30-vuotiaille nuorille ja kaikenlaisille organisaatioille, jotka haluavat rakentaa solidaarisempaa maailmaa. Kohderyhmät mm: kunnat, yhdistykset, nuorten ryhmät jne. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.
Luova Eurooppa
Luova Eurooppa tarjoaa kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.
Horisontti Eurooppa (Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -klusteri)
Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -klusterin rahoitus kohdistuu globalisaation, teknologisten uudistusten ja lisääntyvän eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen. Se sisältää kolme eri tavoitealuetta: demokratia ja hallinto; Eurooppalainen kulttuuriperintö ja kulttuuri- ja luovat alat sekä Sosiaaliset ja taloudelliset muutokset. Kohderyhmiä ovat yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt, viranomaiset, kaupungit, kunnat jne. Lisätietoja Business Finland -verkkosivuilta.
Eurooppalainen kaupunkialoite (EUI)
EUI on Euroopan komission rahoittama ohjelma, joka edistää kestävää kaupunkikehitystä Euroopassa. Se tarjoaa kaupungeille tukea innovatiivisiin ratkaisuihin, osaamisen vahvistamiseen ja kaupunkitiedon jakamiseen Portico-kaupunkitietoalustan kautta. EUI:n myötä rakentuu laaja eurooppalainen verkosto, jossa kaupungit voivat oppia toisiltaan, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää kestävämpiä ratkaisuja yhdessä. Aloitteen yhteyspiste sijaitsee työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisätietoja Urban Initiative -verkkosivuilta.
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF)
AMIF-rahoitusohjelmasta myönnetään avustusta maahanmuuttoprosessien tai kolmansien maiden kansalaisten parissa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden hallinnollisen työn vahvistamiseen. Etenkin kotouttamispuolella on kunnille ja muille paikallisille toimijoille hyvin mahdollisuuksia. Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilta.
Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
ISF-rahasto vastaa EU:n sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin, joissa edistetään tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä, vakavan rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa, turvallisuutta uhkaavien tilanteiden ja kriisien hallintaa sekä mm. rikosten uhrien tukea. Avustusta voivat hakea viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt ja koulutusorganisaatiot. Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilta.
URBACT – Kestävä ja osallistava kaupunkikehitys
URBACT on EU:n ohjelma, joka tukee kaupunkien kestävää ja osallistavaa kehittämistä. Ohjelma edistää kaupunkien välistä oppimista, hyvien käytäntöjen jakamista ja paikallisten toimintasuunnitelmien kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkien kykyä vastata sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Kohderyhminä ovat erityisesti kaupunkiviranomaiset, mutta mukaan voivat tulla myös tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut paikalliset toimijat. Lisätietoja: Urbact-ohjelman verkkosivuilta ja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.
EU4Health-ohjelma
EU4Health-ohjelma edistää eurooppalaisia ratkaisuja, joilla tuetaan väestön terveyttä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja terveysalan innovaatiotoimintaa. Uudella terveysohjelmalla pyritään korjaamaan myös covid-19-kriisin esiin nostamia puutteita eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä siten, että ne ovat paremmin varautuneita uusien terveysuhkien varalta.
Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.
Ohjelmien kuvaukset löydät koottuna EU-rahoitusneuvonnan verkkosivuilta sekä yhteyspisteiden omilta verkkosivuilta.
Lisätietoja
- Emilia Nygren, hankepäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, emilia.nygren(at)hyvaks.fi, p. 050 3118687
- Kari Pirinen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen liitto, kari.pirinen(at)keskisuomi.fi
- Viestinnän yhteyshenkilö, Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi, p. 050 598 8481
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 21:00:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 VIIMEINEN TIEDOTE KESKISUURI RAKENNUSPALO MULTIA Pelastustoiminta on loppunut kohteessa. Raivaus- ja sammutustöissä löydettiin seinärakenteista muutamia palopesäkkeitä. Syttymissyynä on todennäköisesti konehallin lämmityslaitteen tekninen vika. Tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä suurempia omaisuusmenetyksiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:53:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 JATKOTIEDOTE RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Tilanne kohteessa on rauhallinen. Pannuhuoneessa ollut palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos suorittaa jälkisammutustöitä ja etsii mahdollisia palopesäkkeitä viereisistä tiloista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo päässyt leviämään pannuhuoneesta muihin osiin konehallista. Kohteessa on edelleen seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: tiedote kun tilanne päättyy, mutta viimeistään klo 21.00
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:13:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Kopolanraitille Multiaan klo 15:37. Konehallissa olevassa pannuhuoneessa syttynyt tulipalo. Pelastuslaitos on aloittanut sammutustoimet kohteessa. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja tai välitöntä leviämisen vaaraa. Tehtävälle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: uusi tiedote klo 17.00 mennessä
Seniorin itsearvioinnin tuloksia, tulosten hyödyntämistä ja merkitystä käsitellään 4.2. pidettävässä seminaarissa – tervetuloa mukaan12.1.2026 14:46:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue otti huhtikuussa 2025 ensimmäisenä Suomessa käyttöön senioreille suunnatun toimintakyvyn itsearviointivälineen. Verkossa toimivan itsearvioinnin avulla seniori saa tietoa omasta toimintakyvystään ja arjen sujumisesta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.1.2026 19:28:03 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.1.2026 Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme