Turvakotipaikat lisääntyvät merkittävästi – yhteensä 15 lisäpaikkaa eripuolille maata

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt turvakotien rahoituspäätökset vuodelle 2026. Eduskunta päätti vuoden 2026 talousarviossa lisätä turvakotien rahoitusta. Kasvaneella rahoituksella pystytään varmistamaan nykyiset turvakotipaikat sekä lisäämään paikkoja useammalle alueelle. Paikkamäärä kasvaa yhteensä 15 paikalla. Lisäysten jälkeen Suomessa on yhteensä 243 turvakotipaikkaa.

Suurimmat lisäykset Varsinais-Suomeen

Turvakotipaikkojen lisäyksellä voidaan vastata alueellisiin tarpeisiin. Erityisesti tilanne paranee Varsinais-Suomessa, jossa on vähiten turvakotipaikkoja väestömäärään suhteutettuna, kun vertaillaan eri alueita, joilla sijaitsee turvakoti. Lisäpaikkojen myötä paikkamäärä nousee kymmenestä 18:aan.

”Varsinais-Suomen ainut turvakoti oli viime vuonna täynnä 179 päivänä. Tällöin turvakotipaikkaa tarjotaan jostain muualta, mutta pitkät välimatkat vaikeuttavat avun vastaanottamista. Lisäpaikkojen myötä yhä useampi tulee saamaan apua tilanteeseensa”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Suvi Nipuli.

Uusia turvakotipaikkoja avataan seuraavasti:

Turun turvakoti + 8 perhepaikkaa

Oulun turvakoti + 2 perhepaikkaa

Turvakoti Tilkka, Helsinki + 1 perhepaikka

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen turvakoti, Imatra + 1 perhepaikka

Lisäksi Tampereella Pispalan asumispalveluyksikössä alkaa pilotti, jossa on kolme turvakotipaikkaa naisille, joiden turvakotijakso tavallisessa turvakodissa keskeytyisi päihteiden tai mielenterveyden haasteiden takia. Pilotissa on tavoitteena vastata aiempaa paremmin tämän erityisryhmän tarpeisiin yhdistämällä turvakotipalveluun päihde- ja mielenterveystyön palveluita.

Tavoitteena on lisätä paikkoja myös tulevina vuosina

Vaikka turvakotipaikkoja saadaan nyt lisättyä, Suomessa on edelleen alueita, kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joissa ei ole yhtään turvakotia. Mikäli turvakotien rahoitus mahdollistaa, palveluntuottajahaku tullaan jatkossa avaamaan myös alueille, joilta turvakoti puuttuu.

”Lähisuhdeväkivalta on vakava kansanterveydellinen haaste, joka aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä mutta kuormittaa myös muun muassa sosiaali-, terveys- ja oikeuspalveluja. Turvakotilaki, kansainväliset sopimukset, kuten Istanbulin sopimus ja 2024 voimaan tullut EU-direktiivi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta velvoittavat Suomea varmistamaan, että lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään ja turvakotipaikkoja on riittävästi”, sanoo Nipuli.

Lisäksi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) on kehottanut Suomea varmistamaan turvakotipalvelut myös saamelaisten kotiseutualueella. THL tekee parhaillaan selvitystä, jossa kartoitetaan sopivia sijainteja ja selvitetään miten saamen kielten ja kulttuurinmukaiset palvelut tulisi toteuttaa. Samalla tarkastellaan myös pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuutta palvelun tuottamisessa. Tällä hetkellä Suomen pohjoisin turvakoti sijaitsee Rovaniemellä.

THL vastaa turvakotipalvelujen järjestämisestä Suomessa. Palvelujen tuottajat hakevat vuosittain THL:ltä rahoitusta turvakotitoiminnan kustannuksiin. Vuodelle 2026 rahoitusta haettiin yhteensä 31,9 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin 30,9 miljoonaa euroa. Nykyiset palveluntuottajat on valittu vuosiksi 2024–2028.

