Turvakotipaikat lisääntyvät merkittävästi – yhteensä 15 lisäpaikkaa eripuolille maata
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt turvakotien rahoituspäätökset vuodelle 2026. Eduskunta päätti vuoden 2026 talousarviossa lisätä turvakotien rahoitusta. Kasvaneella rahoituksella pystytään varmistamaan nykyiset turvakotipaikat sekä lisäämään paikkoja useammalle alueelle. Paikkamäärä kasvaa yhteensä 15 paikalla. Lisäysten jälkeen Suomessa on yhteensä 243 turvakotipaikkaa.
Suurimmat lisäykset Varsinais-Suomeen
Turvakotipaikkojen lisäyksellä voidaan vastata alueellisiin tarpeisiin. Erityisesti tilanne paranee Varsinais-Suomessa, jossa on vähiten turvakotipaikkoja väestömäärään suhteutettuna, kun vertaillaan eri alueita, joilla sijaitsee turvakoti. Lisäpaikkojen myötä paikkamäärä nousee kymmenestä 18:aan.
”Varsinais-Suomen ainut turvakoti oli viime vuonna täynnä 179 päivänä. Tällöin turvakotipaikkaa tarjotaan jostain muualta, mutta pitkät välimatkat vaikeuttavat avun vastaanottamista. Lisäpaikkojen myötä yhä useampi tulee saamaan apua tilanteeseensa”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Suvi Nipuli.
Uusia turvakotipaikkoja avataan seuraavasti:
- Turun turvakoti + 8 perhepaikkaa
- Oulun turvakoti + 2 perhepaikkaa
- Turvakoti Tilkka, Helsinki + 1 perhepaikka
- Etelä-Karjalan hyvinvointialueen turvakoti, Imatra + 1 perhepaikka
Lisäksi Tampereella Pispalan asumispalveluyksikössä alkaa pilotti, jossa on kolme turvakotipaikkaa naisille, joiden turvakotijakso tavallisessa turvakodissa keskeytyisi päihteiden tai mielenterveyden haasteiden takia. Pilotissa on tavoitteena vastata aiempaa paremmin tämän erityisryhmän tarpeisiin yhdistämällä turvakotipalveluun päihde- ja mielenterveystyön palveluita.
Tavoitteena on lisätä paikkoja myös tulevina vuosina
Vaikka turvakotipaikkoja saadaan nyt lisättyä, Suomessa on edelleen alueita, kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joissa ei ole yhtään turvakotia. Mikäli turvakotien rahoitus mahdollistaa, palveluntuottajahaku tullaan jatkossa avaamaan myös alueille, joilta turvakoti puuttuu.
”Lähisuhdeväkivalta on vakava kansanterveydellinen haaste, joka aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä mutta kuormittaa myös muun muassa sosiaali-, terveys- ja oikeuspalveluja. Turvakotilaki, kansainväliset sopimukset, kuten Istanbulin sopimus ja 2024 voimaan tullut EU-direktiivi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta velvoittavat Suomea varmistamaan, että lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään ja turvakotipaikkoja on riittävästi”, sanoo Nipuli.
Lisäksi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) on kehottanut Suomea varmistamaan turvakotipalvelut myös saamelaisten kotiseutualueella. THL tekee parhaillaan selvitystä, jossa kartoitetaan sopivia sijainteja ja selvitetään miten saamen kielten ja kulttuurinmukaiset palvelut tulisi toteuttaa. Samalla tarkastellaan myös pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuutta palvelun tuottamisessa. Tällä hetkellä Suomen pohjoisin turvakoti sijaitsee Rovaniemellä.
THL vastaa turvakotipalvelujen järjestämisestä Suomessa. Palvelujen tuottajat hakevat vuosittain THL:ltä rahoitusta turvakotitoiminnan kustannuksiin. Vuodelle 2026 rahoitusta haettiin yhteensä 31,9 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin 30,9 miljoonaa euroa. Nykyiset palveluntuottajat on valittu vuosiksi 2024–2028.
Lisätiedot
Turvakotipalvelut (THL)
Turvakoti (Nollalinja.fi)
Suvi Nipuli
kehittämispäällikkö
THL
p. 029 524 7205
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 3/20268.1.2026 15:17:26 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 8.1. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet Ennakkotieto: Digisuositukset lapsille julkaistaan 22.1.2026. THL ja Opetushallitus julkaisevat tiedotteen 22.1. ja järjestävät lehdistölle julkaisutilaisuuden klo 9-10. Mediakutsu lähetetään erikseen. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673 ke 14.1. Turvakotien paikkamäärät vuonna 2026. Lisätiedot: soile.koskela(at)thl.fi, puh. 029 524 7058 to 15.1. Perheiden hyvinvointi on yhteiskunnan voimavara - THL ja OPH vahvistavat yhteistyössä valtaku
THL viikolla 51/202511.12.2025 15:08:44 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 11.12. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 15.12. THL julkaisee ensimmäiset tiedot tehohoidosta ja tehohoitopotilaista. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673 Blogit ke 17.12. Miten yhä useampi nuori kokisi kuuluvansa? Konkreettisia ratkaisuja osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kirjoittajat: Sofia Hildén, erityisasiantuntija, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio (ESR+), Opetushallitus, Venla Eirola, kehittämissuunnittelij
THL:n uusi raportointityökalu parantaa sote-rahoituslaskennan tietopohjan läpinäkyvyyttä ja helpottaa diagnoositietojen vertailua alueittain11.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
THL on julkaissut uuden raportointityökalun, josta voi tarkastella sote-rahoituksen laskennassa käytettäviä diagnoositietoja koko maan tasolla ja hyvinvointialueittain. Työkalu sisältää tietoja eri sairauksien tapausmääristä ja niiden kehityksestä eri tietolähteiden perusteella vuosilta 2021–2024 taulukkomuodossa ja kuvioina.
Hälsans framtidsbild ger information om eventuella utvecklingsförlopp för folksjukdomar och kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänster10.12.2025 00:01:00 EET | Pressmeddelande
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat webbtjänsten Hälsans framtidsbild (Terveyden tulevaisuuskuva). Tjänsten erbjuder prognoser som bygger på den historiska utvecklingen och möjliga framtidsscenarier för befolkningens sjuklighet, begränsningar i funktions- och arbetsförmågan samt riskfaktorer som påverkar dessa, såsom levnadsvanorna.
Terveyden tulevaisuuskuva antaa tietoa kansansairauksien mahdollisista kehityskuluista ja terveyspalveluiden kustannuksista10.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelun. Palvelu tarjoaa menneeseen kehitykseen perustuvia ennusteita ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita väestön sairastavuudesta, toiminta- ja työkyvyn rajoitteista sekä niihin vaikuttavista riskitekijöistä, kuten elintavoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme