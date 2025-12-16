Loihde Oyj

Loihteen BLC Turva -yritysoston käsittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa jatkuu

13.1.2026 15:15:57 EET | Loihde Oyj | Tiedote

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 13.1.2026 päättänyt aloittaa jatkokäsittelyn koskien Loihteen BLC Turva -yritysostoa. Loihde ja Savonlinnan BLC-osuuskunta allekirjoittivat 5.11.2025 sopimuksen, jolla Loihde ostaa turvateknologian palveluita toimittavan BLC Turva Oy:n koko osakekannan.

KKV katsoo aiheelliseksi tutkia yrityskaupan kilpailuvaikutuksia tarkemmin jatkokäsittelyssä, koska sen alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia sähköisen turvateknologian ja rakenteellisen turvan markkinoilla erityisesti, jos palveluntarjoajien välinen kilpailu näillä markkinoilla käydään alueellisesti. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää, ja markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Loihteen 5.11.2025 julkaisema yhtiötiedote kaupasta: https://www.loihde.com/ajankohtaista/yhtiotiedotteet/sisapiiritieto-loihde-oyj-ostaa-blc-turva-oyn-ja-lujittaa-asemaansa-suomen-johtavana-yritysten-kokonaisturvallisuuden-ratkaisutoimittajana

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa.

