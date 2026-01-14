Antero Mertaranta ja Jaakko Saariluoma: Viihteellinen urheilupodcast!

Viihteellisen urheilupodcastin johtavana teemana on kolme erää, kaksi legendaa, yksi pöytä. Luvassa on kahden moottoriturvan taatusti hersyvää sanailua ajankohtaisista ja menneistä kommelluksista urheilun areenoilla ja kulisseissa.

Ensimmäisen jakson avauserässä puidaan muun muassa mäkihyppääjien tuoretta peniskohua ja muistellaan vanhoja doping-tapauksia Justin Gatlinista CJ Hunterin kautta Martti Vainioon. Jaksojen kolmas erä on aina pyhitetty hekumallisten klikkiotsikoiden takana olevien juttujen sisällön arvuutteluun. Jatkoajalla kaksikko pohtii myös, pitäisikö Vuoden urheilijan valintatapa miettiä kokonaan uusiksi.

Avausjakso on katsottavissa YouTubessa täältä.

Molemmat ovat meritoituneita tahoillaan, mutta nyt kaksikko pääsee luomaan sisältöä ensimmäistä kertaa yhdessä.

– Olemme Anzan kanssa olleet aiemmin lähinnä moikkaustuttuja, mutta kun parin suunnittelupalaverin jälkeen testasimme ohjelmaideaa, jo demoversiossa juttu lähti rullaamaan hämmästyttävän hyvin, ensimmäiseen podcast-projektiinsa mukaan lähtenyt Jaska Saariluoma hykertelee.

– Olen pitkään pohtinut podcast-maailmaa ja sitä, kuinka hommaa pitäisi lähestyä. Jaskan saaminen työpariksi onkin kuin lottovoitto: hän on tietysti improvisaation ammattilainen, mutta omassakin työssä improvisointi on aina ollut olennaisena osana mukana. Mielettömän hyvä fiilis, että tästä syntyy pitkä ja hedelmällinen yhteistyö. Tältä kaksikolta eivät tarinat ihan heti lopu, Mertaranta virnistää.

Podcastia julkaistaan säännöllisellä rytmillä, lähtökohtaisesti kerran viikossa. Kahden kansantaiteilijan edustamaa lähes-absoluuttista mieskauneutta on nyt tarjolla avausjakson verran YouTubessa ja korvakarkkina myös Spotifyssä, Apple Musicissa ja Deezerissä.