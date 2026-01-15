Hurmaavia uutuuksia perheen pienimmille Tuula Kallioniemeltä ja Jukka Itkoselta

Lumoavassa lukuromaanissa seikkailu, mytologia ja unohtumaton rakkaus tempaavat lukijan merensuolaisiin aaltoihin. 15.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Meren lapsi kuljettaa lukijan tuuliselle Cornwallin rannikolle, missä vaara, menneisyyden salaisuus ja kaiken mullistava rakkaus koputtavat mainettaan paenneen Isabelin oveen. Linda Wilgusin rannikkokulttuurista ja kansanperinteestä inspiroituneessa romaanissa tunteet hehkuvat vahvoina ja meren kutsu yltyy myrskyn mittoihin.