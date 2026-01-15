Kustannusosakeyhtiö Otava

Hurmaavia uutuuksia perheen pienimmille Tuula Kallioniemeltä ja Jukka Itkoselta

16.1.2026

Tuula Kallioniemen kirjoittama ja Saara Söderlundin kuvittama Onnenkuukkeli on 11 sadun riemukas kokoelma perheen pikkuväelle. Leikkihaitari on poikkileikkaus mestaririimittelijä Jukka Itkosen laajasta lastenrunotuotannosta. Sen kuvituksista vastaa Matti Pikkujämsä.

Kaksi hurmaavaa uutuuskirjaa perheen yhteisiin lukuhetkiin.
Kaksi hurmaavaa uutuuskirjaa perheen yhteisiin lukuhetkiin.

Tuula Kallioniemi ja Saara Söderlund: Onnenkuukkeli, ilm. 22.1.2026

Millainen hallitsija sukeutuu näädästä, joka julistautuu metsän kuninkaaksi? Kestääkö hirvi muiden eläinten pilkkaa, kun se saa sydänystäväkseen pienen metsämyyrän? Kuinka käy ketun, jonka citykettu houkuttelee kaupungin hulinaan? Miksi jänis saa sätkyn, kun metsään taapertaa eräs lyhytkoipinen pörröturkki?

Vetävän tarinan tuntijana ja humoristina tunnetun Tuula Kallioniemen yksitoista nasevaa satua ovat riemukasta ääneen luettavaa. Niissä on syvää viisautta klassikkosatujen tapaan.

Metsän otusten pienet sattumukset sekä liikuttavat että saavat lukijan suun hymyyn. Tärkeintä on ystävyyden voima.

Suloisen eläväiset kuvat on loihtinut Saara Söderlund. Onnenkuukkeli ilmestyy myös Miiko Toiviaisen lukemana äänikirjana.

Jukka Itkonen ja Matti Pikkujämsä: Leikkihaitari, ilm. 12.2.2026

Koipihumppaa ja kuonokkaita! Poikkileikkaus mestaririimittelijä Jukka Itkosen (1951–2021) koko lastenrunotuotannosta sisältää runsaat 150 tekstiä 13 kirjasta.

Leikkihaitarin runoissa koetaan tunnelmien koko kirjo: tuutulaulujen hempeys, sanaleikkien hulvattomuus, roolirunojen nasevuus, lapsuusaiheen koskettavuus. Liikuttiinpa sitten luonnon helmassa tai Helsingin kaduilla, itkosmainen elämänilo ja huumori ovat läsnä.

Matti Pikkujämsän värikylläinen, villin tyylikäs kuvitus hurmaa humoristisuudellaan yhtä lailla kuin Itkosen runouskin.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

tuula kallioniemijukka itkonenonnenkuukkelileikkihaitarimatti pikkujämsäsaara söderlundlastenkirjallisuuskuvakirjasadutlastenrunot

Onnenkuukkeli ja Leikkihaitari tuovat iloa lapsiperheisiin.
Onnenkuukkeli ja Leikkihaitari tuovat iloa lapsiperheisiin.
