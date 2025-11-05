Somevaikuttaja Veera Papinoja auttaa kirjassaan vapautumaan dieettikulttuurin kahleista ja löytämään kehorauhan
Suosittu somevaikuttaja ja Kehorauhaa-podcastistaan tunnettu Veera Bianca, oikealta nimeltään Veera Papinoja, kertoo omakohtaisessa kirjassaan Kohti kehorauhaa – irti dieettikulttuurin kahleista (Bazar), kuinka avain hyvinvointiin löytyy itsekurin sijaan kehon kuuntelemisesta ja itsensä hyväksymisestä. Papinoja haluaa tänään ilmestyvällä kirjallaan myös oikoa lihavuuteen ja painonhallintaan liittyviä yleisiä väärinkäsityksiä.
Veera Papinoja oppi jo alle kouluikäisenä olevansa liian iso ja aloitti laihduttamisen ensimmäisen kerran 7-vuotiaana. Häpeän ja ulkopuolisuuden tunteet ajoivat hänet vuosikausien laihdutus-, ahminta- ja kuntoilukierteeseen. Lopputuloksena oli vain entistä korkeampi vaakalukema. Vasta opittuaan suhtautumaan omaan kehoonsa myötätunnolla hän vapautui häpeästä, itseinhosta ja loputtomista yrityksistä hallita omaa painoa.
Kirjassaan Papinoja näyttää monin esimerkein, miten yhteiskunnassamme ihaillaan hoikkuutta ja kurinalaisuutta, ja mitä vääristynyt suhde ruokaan, liikuntaan ja omaan kehoon voi aiheuttaa. Lihavat kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja ja jopa vihapuhetta, mutta samaan aikaan dieettikulttuuri ja ulkonäköpaineet vaikuttavat kaikenkokoisiin ihmisiin.
”Niin kauan kuin lihavuutta pidetään yksilön epäonnistumisena, kasvatetaan lihavuuden ja mielenterveysongelmien kustannuksia entisestään. Vasta kun ymmärrämme, ettei nälkää voi eikä tarvitse hallita tahdonvoimalla, voimme vapautua dieettikulttuurin kahleista”, Veera Papinoja sanoo.
Papinojan oma tarina ja kirjaan haastatellut asiantuntijat osoittavat, miten jokainen voi kehittää joustavampaa ruokasuhdetta, löytää liikunnan ilon ja saavuttaa kehorauhan.
Veera Papinoja (s. 1988) on helsinkiläinen hyvinvointi- ja matkailuvaikuttaja sekä pilatesohjaaja, joka tunnetaan sosiaalisessa mediassa nimellä Veera Bianca. Kehorauhaa-podcastissaan hän vastustaa dieettikulttuuria ja ahtaita kauneusihanteita tarjoamalla keinoja itsensä hyväksymiseen ja parempaan oloon. Tänään 16.1. ilmestyvä Kohti kehorauhaa – irti dieettikulttuurin kahleista on hänen esikoiskirjansa.
