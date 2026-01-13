CAR-T-soluhoito hyökkää syöpää vastaan potilaan omilla soluilla – uudet hoidot alkavat Taysissa
Taysissa aloitetaan uudenlainen lymfoomien ja verisyöpien hoitomuoto, jossa hyökätään syöpää vastaan potilaan omilla, geneettisesti muokatuilla soluilla. CAR-T-hoidot alkavat Taysissa heti, kun ensimmäinen hoitoihin soveltuva ja niistä hyötyvä potilas löytyy.
CAR-T-soluhoidossa syöpäpotilasta hoidetaan soluilla, jotka on kerätty häneltä itseltään.
− Potilaan verenkierrosta kerätään tiettyjä valkosoluja, T-lymfosyyttejä, jotka lähetetään lääketehtaan laboratorioon. Siellä ne muokataan uusilla geenitekniikan menetelmillä lääkevalmisteeksi, joka tunnistaa ja tuhoaa elimistön syöpäsoluja. Muokkaamisen jälkeen solut pakastetaan, lähetetään takaisin ja palautetaan potilaan verenkiertoon, kertoo syövänhoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Marjukka Pollari Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Taysista.
Hoitoa käytetään erilaisten lymfoomien ja akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa. Ensimmäisenä hoitona sitä ei tarjota, vaan ensin syöpä pyritään taltuttamaan perinteisemmillä syöpälääkehoidoilla.
Potilaat CAR-T-hoitoihin valitaan tarkkojen kriteerien mukaan. Jokaisen potilaan soveltuvuus käsitellään kansallisessa viikoittaisessa CAR-T-soluhoitokokouksessa, johon osallistuu edustajat kaikista Suomen yliopistosairaaloista.
− Hoito soveltuu huonoennusteisille potilaille, jotka ovat kuitenkin riittävän hyväkuntoisia. Potilaan täytyy pystyä sitoutumaan hoitojaksoon ja kestää mahdolliset akuutit haittavaikutukset. Ne ohittuvat useimmiten kohtalaisen nopeasti, mutta saattavat vaatia teho-osastotasoista hoitoa, Pollari sanoo.
Haitat yleensä ohimeneviä
Kun solut on kerätty potilaan verestä, niiden käsittely laboratoriossa kestää noin kolme viikkoa. Soluista muokattavaa lääkevalmistetta odotellessa potilaalle voidaan antaa esimerkiksi solunsalpaajahoitoa tai sädehoitoa, jotka pitävät tautia kurissa.
Kun solut sulatetaan ja palautetaan takaisin potilaan verenkiertoon, alkavat hoidon vaativimmat viikot. Sairaalajakso solunpalautuksen jälkeen kestää tyypillisesti pari viikkoa. Kotiutuksen jälkeen potilaan on oltava vielä neljä viikkoa tunnin ajomatkan päässä sairaalasta.
Hoitojen vaikutusmekanismi on erilainen kuin perinteisissä syöpähoidoissa. Niinpä myös haitat ovat erilaiset. Ne ovat Pollarin mukaan yleensä kuitenkin ohimeneviä tai korjaantuvia.
− Ensimmäisten viikkojen aikana CAR-T-solujen toiminnan käynnistyminen voi aiheuttaa akuutin immunologisen reaktion, joka voi ilmetä muun muassa verenpaineen laskuna, hengenahdistuksena tai keskushermosto-oireina. Immuunipuutetta, infektioriskiä ja veriarvojen mataluutta voi ilmetä pidempäänkin.
− Kuten missä tahansa raskaassa ja intensiivisessä hoidossa, on todella potilaskohtaista, millainen hoitojaksosta muodostuu ja millaisia haittavaikutuksia tulee. Tarkalla potilasvalinnalla ja kansallisilla kriteereillä pystymme vähentämään myös hankalien haittojen riskiä, hän sanoo.
40 prosenttia paranee kokonaan
Ensimmäiset CAR-T-hoidot on annettu Suomessa vuonna 2019 lääketutkimuksen yhteydessä. Tähän asti hoitoja on annettu Helsingin, Oulun ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa, jonne myös Taysin potilaat on lähetetty hoidettaviksi.
Hoidon tavoite on parantua kokonaan tai saavuttaa pitkä aika ilman syövän uusimista. Tulokset ovat Pollarin mukaan olleet erinomaiset.
− Jopa noin 40 prosenttia aggressiivisista lymfoomista on parantunut CAR-T-hoidolla kokonaan. Perinteisillä hoidoilla vastaavien tapausten paranemisennuste on todella huono. Hoito on kallista, mutta toisaalta kertaluonteista ja sen ansiosta potilas voi saada mahdollisuuden vielä pitkään työuraan ja elämään, hän sanoo.
CAR-T-soluhoito on ihmisperäisten solujen ja kudosten keräykseen ja käsittelyyn liittyvänä toimintana tarkoin lailla säädeltyä. Pollari on iloinen, että Taysin hematologia sai yhdessä Fimlabin soluterapialaboratorion kanssa lupaprosessin valmiiksi ja Taysin potilaat voidaan hoitaa lähempänä, omassa sairaalassaan.
− Se on potilaille helpompaa ja hyvä asia myös hoidon jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden kannalta. Tulevaisuudessa CAR-T-hoidot saattavat laajentua myös muihin syöpiin ja sairauksiin. Jos sopivia lääketutkimuksia alkaa, voimme tämän avauksen ansiosta osallistua myös niihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjukka Pollari, CAR-T-soluhoidosta vastaava erikoislääkäri, syövänhoidon vastuualue, Tampereen yliopistollinen sairaala Tays, marjukka.pollari@pirha.fi, p. 044 472 8651
Maarit Bärlund, ylilääkäri, syövänhoidon vastuualue, Tampereen yliopistollinen sairaala Tays, maarit.barlund@pirha.fi, p. 050 433 6996
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirpputorilta löytynyt muistitikku aiheutti tietoturvaloukkauksen Akaassa ja Urjalassa13.1.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Pirkanmaalla on tapahtunut tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu korona-aikana eristys- ja karanteenipäätöksen saaneisiin henkilöihin Akaassa ja Urjalassa. Asiasta tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ja siitä on ilmoitettu myös Tietosuojavaltuutetulle. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.
Raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu tammikuussa12.1.2026 14:55:44 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu 19.1.2026. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan hoitaa ehkäisyasioita verkossa. Palvelu täydentää olemassa olevia palveluja – edelleen voi asioida myös puhelimitse tai vastaanotolla.
Taysissa on tehty jo 1000 lisämunuaislaskimokatetrisaatiota – vaativa toimenpide auttaa selvittämään suolahormonin liikaerityksen syyn12.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Primaari aldosteronismi, eli lisämunuaisista johtuva suolahormonin liikaeritys on yleinen mutta usein huomaamatta jäävä syy kohonneeseen verenpaineeseen. Vaikka valtaosa tapauksista hoidetaan kohdennetulla verenpainelääkityksellä, voidaan tarkempaa syytä tarvittaessa tutkia lisämunuaislaskimokatetrisaatio-nimisellä toimenpiteellä, joita Taysissa on nyt tehty tuhat kertaa. Toimenpide auttaa tunnistamaan, johtuuko kohonnut verenpaine toisesta vai molemmista lisämunuaisista ja valitsemaan oikean hoitomuodon.
Konsernijohtajan virkahaku etenee12.1.2026 11:38:50 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee. Ensimmäisestä haastatteluvaiheesta jatkoon menivät Mika Kontio, Jukka Santala ja Kirsi Varhila. Konsernijohtajan virkaa haki 28 henkilöä.
Aluehallitus päätti siivouspalvelusta pienituloisille kotihoidon asiakkaille12.1.2026 10:24:25 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi maanantaina hankintasuunnitelman ja Hoitajankadun pysäköintihallin hankinnan. Maanantaina päätettiin myös kotihoidon tukipalvelujen myöntämisperusteista. Uutena palveluna otettiin käyttöön siivouspalvelu, joka on kohdennettu pienituloisille asiakkaille. Perhehoidon palkkioista kiertävän perhehoidon palkkio palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme