S-Pankki: Helsingin pörssiin odotetaan tulosloikkaa, mutta osinkovirta ei vielä käänny nousuun
S-Pankin salkunhoitajat odottavat Helsingin pörssiin vuodelle 2026 selvästi vahvempaa tuloskasvua kuin kahtena edellisvuotena. Samalla pörssiyhtiöiden osinkosumman ennustetaan olevan hieman edellisvuotta pienempi. Pienyhtiöiltä odotetaan jopa reilun 30 prosentin tuloskasvua.
Helsingin pörssissä on seuraavan kahden vuoden aikana odotettavissa selvä tulosloikka. S-Pankin ennusteen mukaan Helsingin pörssin yhteenlaskettu nettotulos kasvaa vuonna 2026 noin 14 prosenttia ja vuonna 2027 noin 10 prosenttia.
“Meillä on takana kolmen vuoden tuloskrapula, joka seurasi vuoden 2022 lyhytaikaista tulosbuustia Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vuoden 2026 näkymissä tuloskasvu kääntyy selvästi ylöspäin. Markkinakehityksen kannalta on kuitenkin keskeistä se, jatkuuko maailmankaupan kasvu ja heijastuvatko tekoälyinvestoinnit laajemmin talouteen”, salkunhoitaja Juha Varis sanoo.
Ennustetun tuloskasvun takana ovat erityisesti teollisuusyhtiöt sekä Nokia. Suurinta tuloskasvua odotetaan Nesteeltä, joka yksinään vastaisi ennusteen mukaan yli 540 miljoonan euron tulosnoususta. Sitä seuraavat Nokia, UPM, Outokumpu ja SSAB, joiden nettotulosten ennustetaan kasvavan 202–376 miljoonaa euroa.
Myös pienyhtiöt ponnistavat suvannon jälkeen nousuun
Myös Helsingin pörssin pienyhtiöiltä odotetaan yli 30 prosentin tuloskasvua vuodelle 2026. Liikevaihtojen odotetaan kääntyvän kasvuun tänä vuonna kolmen vuoden supistumisten jälkeen. Lievä käänne positiiviseen nähdään todennäköisesti jo vuoden 2025 osalta, kun viimeisen kvartaalin tulokset valmistuvat. Käännettä positiiviseen on odotettu, sillä pienyhtiöiden tulokset ovat laskeneet vuosina 2022–2024.
S-Pankki ennustaa kasvua pienyhtiöille laajasti eri sektoreille. Tuloksiaan eniten kasvattavat todennäköisesti yhtiöt, joiden liiketoiminta linkittyy materiaalien tuotantoon tai harkinnanvaraiseen kulutukseen. Pienyhtiöistä vuoden 2026 osalta suurimpia nettotuloksen kasvattajia odotetaan esimerkiksi Outokummusta ja Nokia Renkaista.
Arvostustasot ovat nousseet viime vuosina laajasti ja niissä ollaan yli pitkän aikavälin keskiarvojen. Tämä pätee myös Suomessa isoimpiin yrityksiin. Pienyhtiöissä sen sijaan arvostus on edelleen maltillisempi, mutta niiden kehitys on samalla herkempi Suomen talouden suunnalle.
“Kuluttajien luottamuksen palautumisella ja tulevaisuudenuskolla on tärkeä rooli monissa pienemmissä yhtiöissä ja osin siitä riippuukin, pääsevätkö pienet yhtiöt tänä vuonna paremmin mukaan kurssijuhliin. Myös geopolitiikka ja työllisyysnäkymät vaikuttavat paljon yhtiöiden näkymiin“, salkunhoitaja Jyrki Nyberg sanoo.
“Samalla piensijoittajien kiinnostusta tarvitaan. Loppuvuoden 2025 listautumiset olivat hyvä näyttö siitä, että piensijoittajatkin pystytään saamaan liikkeelle”, Nyberg jatkaa.
Osinkopotin kasvua saadaan vielä odotella
Tuloskasvu luo pohjaa osinkojen kasvulle pidemmällä aikavälillä, mutta vielä alkaneena vuonna osinkosumma ei S-Pankin mukaan kasva. Osinkojen absoluuttinen summa on ollut viime vuodet laskussa ja nyt osinkopotissa ollaan jopa hieman alle vuosien 2018–2019 tasojen.
Osinkojen kehitystä selittää osin se, että monilla yhtiöillä jakosuhteet ovat jo olleet korkeita, eikä osinkoja ole voitu nostaa ilman tuloskasvua. Viime vuosina järkevillä hinnoilla tehdyt omien osakkeiden ostot ovat osittain kompensoineet osinkojen laskua.
“Jos tulokset eivät kasva, osinkojen nostaminen on vaikeaa. Vuodelle 2026 ennusteet ovat osinkojen osalta vielä varovaisia, vaikka tulospuolella näkymä paranee. Tuloskasvun myötä osinkosumman pitäisi lähteä nousuun 2027 – elleivät yritykset sitten innostu tekemään enemmän yritysostoja tai isoja investointipäätöksiä”, Varis toteaa.
Tärkeää tietoa
Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.
Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan S-Pankki-konsernin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.
Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.
Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.
