Laaksossa juhlittiin harjannostajaisia

Laakson yhteissairaala -hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Hankkeessa uudistetaan koko Laakson sairaala-alue. Sairaala-alueelle sijoittuu Helsingin kaupungin ja HUSin somatiikan ja psykiatrian toimintoja. Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen sairaalahankekokonaisuus on yksi Suomen suurimpia.

Tilaisuudessa Helsingin jäähallilla olivat puhumassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, Helsingin kaupungin apulaispormestari Maarit Vierunen, HUSin yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen puheenjohtaja Sari Hildén, pääsuunnittelija Toni Väisänen suunnitteluyhteenliittymä Laakson Ladusta, päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola ja Laakson työmaan työntekijöiden edustaja Markus Parviainen.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen avasi harjannostajaiset. Aki Rask

”Olemme saavuttaneet yhden hankkeen merkittävimmistä etapeista, kun uusi päärakennus on saavuttanut harjakorkeuden. Myös Laakson maanalaiset infratyöt ovat loppusuoralla ja talotekniset asennukset edistyvät hyvin. Laakson työmaalla työskentelee tällä hetkellä 1300 henkilöä päivittäin. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille työmaalla ja allianssissa mukana oleville heidän tekemästään työstä ja vahvasta sitoutumisestaan hankkeen edistämiseen”, kertoo Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Heino.

Modernit hoitotilat potilaiden parhaaksi

Laakson sairaala-alue uudistuu asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi. Uuden päärakennuksen lisäksi Laakson sairaala-alueelle rakennetaan pohjoinen uudisrakennus ja peruskorjataan kaksi Laakson sairaalan nykyisistä rakennuksista.

Laaksoon rakentuvassa uudessa sairaalassa tutkitaan ja hoidetaan psykiatrisiin ja somaattisiin sairauksiin apua tarvitsevia henkilöitä. Tarvittaessa eri alojen ja ammattiryhmien asiantuntijat voivat olla yhteistyössä mukana potilaiden hoitoon liittyviä asioissa. Laaksosta tulee myös merkittävä opetus- ja tutkimussairaala.

Tarkoituksenmukaiset tilat edistävät kuntoutumista, paranemista ja henkilökunnan työskentelyä. Uudenaikainen sairaala tarjoaa tilat parhaan mahdollisen hoidon antamiseen. Uuteen päärakennukseen tulee lähes 800 potilaspaikkaa. Melkein kaikilla potilailla on omat huoneet ja kylpyhuoneet, mikä antaa rauhaa toipua. Hoitoa uudistetaan nykyaikaisilla teknologioilla.

"Uusi sairaala on saavuttanut harjakorkeuden, mikä on ollut mahdollista tiiviin ja hyvän yhteistyön ansiosta eri osapuolten välillä. Rakentamisen kaikkia ratkaisuja on ohjannut tieto sekä parhaat käytännöt psykiatrisessa ja somaattisessa hoidossa. Suunnittelussa on hyödynnetty niin sairaalan ammattilaisten kuin kokemusasiantuntijoiden osaamista. Yhdessä rakennamme modernin hoitoympäristön, joka yhdistää toimivuuden, turvallisuuden ja näyttöön perustuvan hoidon potilaan parhaaksi,” kertoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

”Laakson yhteissairaala -hanke on hieno esimerkki Helsingin kaupungin ja HUSin saumattomasta yhteistyöstä. Kaksi Suomen merkittävintä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa haluavat yhdessä turvata alueen kasvavalle väestölle riittävät ja laadukkaat sairaalapalvelut jatkossakin. Laakson sairaala-alue tulee hankkeen myötä kiinteäksi osaksi Meilahden sairaala-aluetta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi yhteisten päivystysaikaisten palvelujen sekä toimintaa tukevien tukipalvelujen rakentumisen kaikkien alueella toimivien hyväksi”, kertoo Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Laaksoon rakentuu mittava maanalainen maailma

Sairaala-alueen näkyvimmäksi osaksi nousee kahdeksansiipinen päärakennus, kun taas katseilta piiloon jää mittava maanalainen maailma. Maan alle kahteen tasoon tulevat asiakas- ja ambulanssisaatto, hissiyhteydet kaikille sairaalaosastoille uusissa rakennuksissa, huoltopiha ja muut logistiikkatilat, sekä 550 pysäköintipaikkaa asiakkaita ja henkilökuntaa varten. Näin lähistön asuinkaduille ei tule lisää liikennettä, vaikka sairaala-alueelle suuntautuva liikennemäärä kasvaa. Maanalaiset tilat otetaan käyttöön samaan aikaan päärakennuksen pohjoisosan kanssa.

Uusi päärakennus otetaan käyttöön vaiheittain

Laakson yhteissairaala -hankkeen infrarakentaminen aloitettiin joulukuussa 2022. Päärakennuksen peruskivi muurattiin lokakuussa 2023 ja elementtirungon asennus aloitettiin tammikuussa 2024. Kaksi vuotta myöhemmin joulukuussa 2025 päärakennuksen runkotyöt saatiin valmiiksi.

Uusi päärakennus otetaan käyttöön vaiheittain. Psykiatrista hoitoa varten suunnitellun pohjoisosan käyttöönotto on toukokuussa 2027. Somaattisten sairauksien hoitoon tulevan päärakennuksen eteläisen osan rakennustyöt ovat valmiit vuoden 2027 loppuun mennessä ja käyttöönotto tapahtuu keväällä 2028.

"Laakson yhteissairaala -hanketta rakennetaan tällä hetkellä 1300 rakennusalan ammattilaisen voimin. Sen lisäksi että rakennamme parasta mahdollista sairaalaa potilaille, asiakkaille ja työntekijöille sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön, on hankkeella myös valtava työllistävä vaikutus. Työmaalla on kertynyt jo 2,4 miljoonaa tehtyä työtuntia, mikä tarkoittaa noin 1350 henkilötyövuotta ja näiden lukujen odotetaan rakentamisen aikana vielä noin tuplaantuvan. Hankkeen koosta kertoo hyvin myös se, että rakentamisen volyymi työmaalla vastaa kuukaudessa noin kahden kerrostalon rakentamista”, kertoo päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.