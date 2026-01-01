Pyhäranta Camping ja Naantalin Saloranta Vuoden Caravan-alueet

Vuoden Caravan-alueiden julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 16.1.2026 kello 17:00 Caravan-messuilla (Caravan Stage), Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa tapaamaan palkittujen alueiden edustajat paikanpäälle.

Pyhärannan merellisessä maalaisidyllissä, Rauman ja Uudenkaupungin välillä, sijaitseva Pyhäranta Camping ja Naantalin saaristossa matkailuelämyksiä tarjoava Saloranta ovat Suomen parhaat leirintäalueet. SF-Caravan ry on nimennyt Vuoden Caravan-alueet tunnustuksena esimerkillisestä kehitystyöstä ja palvelusta karavaanareiden, eli matkailuautoilijoiden ja -vaunuilijoiden hyväksi. Kotimaanmatkailun tärkeää näkökulmaa vuoden alueen valinnassa edustaa Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - Suoma ry. Vuoden Caravan-alueet 2026 julkistettiin Matka & Caravan-messuilla Helsingin Messukeskuksessa perjantaina 16. tammikuuta.

Pyhäranta – ”Mikä tääl o ihmise olles”

Pyhäranta Camping on noussut muutamassa vuodessa karavaanareiden erityiseen suosioon. Perheyrityksen pyörittämä pieni alue, pienellä Pyhärannan paikkakunnalla, on kehittänyt palvelujaan roimasti harrastajien ehdoilla ja alueella on ns. ”hyvä pöhinä”. Leirintäalueen ravintola ja vastaanotto palvelevat historiallisessa suojeluskuntatalossa, ja kolmen yleisösaunan saunamaailma meren rannalla. Alueen 75 matkailuajoneuvopaikasta 30 on erillisellä terassilla varustettuja, vieraileville karavaanareille varattuja paikkoja. Pyhärannan tärkeimmiksi arvoiksi yrittäjä Heidi Lavi listaa asiakaslähtöisyyden, siisteyden, palvelut, miljöön ja tapahtumat – pitkälti niitä samoja asioita, joita myös vierailijat pitivät tärkeimpinä.

Pyhärannan leirintäalue on hyvä esimerkki siitä, kuinka leirintämatkailu voi houkutella kuntaan merkittävästi vierailijoita ja elinvoimaa. Onnistunut ja ihmisläheinen markkinointi on onnistunut muun muassa houkuttamaan vierailijoista lähes kolmasosan ulkomailta. Leirintäalueen kiinteistöineen omistava Pyhärannan kunta on vuokrannut alueen yrittäjälle, ja kehittänyt kunnan matkailustrategiaa ja sen suurinta matkailupalvelujen tuottajaa yhteistyössä yrittäjäperheen kanssa. Kunnasta löytyy laaja pienyritysten verkosto, jotka tukevat toisiaan; palveleva kyläkauppa aivan leirintäalueen vierestä, ja pienyrityksiä puutarhasta kosmetologiin ja pitseriasta kahvilaan. Kesäisin järjestettävät Pyhärantapäivät ovat oiva esimerkki pienen kunnan eri seurojen, järjestöjen ja yrittäjien monipuolisesta yhteistyöstä.

Salorannassa voi nauttia metsästä merimaisemissa, ja silti Naantalin keskustan palvelut ovat vain lyhyen ajomatkan päässä. Antti Henttonen

Saloranta – Merellinen matkailuelämys Naantalin sydämessä

SF-Caravan Naantali ry:n ylläpitämä Saloranta on moderni ja viihtyisä matkailijoiden arvostama leirintäalue Naantalin saaristossa – rauhallisessa, merellisessä ympäristössä. Täydellinen yhdistelmä luontoa ja kaupunkielämää, sillä Naantalin keskustan palvelut ja nähtävyydet ovat helposti saavutettavissa lyhyen ajomatkan päässä.

Saloranta on esimerkki SF-Caravan-yhdistyksen ylläpitämästä alueesta, jossa vapaaehtoistyö, vastuullinen taloudenpito ja luonnon kunnioittaminen yhdistyvät laadukkaisiin matkailupalveluihin. Aktiivisen yhdistyksen talkoohenki ja halu kehittää aluetta näkyvät kaikessa toiminnassa. ”Olemme kehittäneet aluetta määrätietoisesti matkailijoiden toiveiden mukaisesti ja kehitystyö jatkuu. Tavoitteenamme on tarjota vierailijoille aina entistäkin parempi ja elämyksellisempi kokemus”, kertoo Naantalin yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Kivinen.

Salorantaa äänestäneiden perusteluissa korostuvat alueen siisteys, turvallisuus ja ystävällinen ilmapiiri. Kiitosta saavat myös saunat, runsas wc-kapasiteetti ja monipuoliset aktiviteetit. Erityinen huomio raadin valinnassa kiinnittyy Salorannan hedelmälliseen matkailuyhteistyöhön Naantalin kaupungin ja yritysten kanssa, kuten myös kansainväliseen markkinointiin. Alueen pitkäjänteinen kehittäminen hyvässä hengessä Naantalin kaupungin johdon ja viranhaltijoiden kanssa on edesauttanut caravan-harrastuksen merkityksen tunnistamista ja yhteistyö lähialueen yrittäjien kanssa on parantanut palvelutarjontaa. Vuonna 2025 alueella kävi vieraita peräti 21 eri maasta ja ulkomaisten vierailijoiden osuus majoittujista oli noin kolmannes.

SF-Caravan ry on vuodesta 1984 alkaen valinnut Vuoden Caravan-alueen.

1994 alkaen valintoja on tehty kaksi; kategorioista ”SF-Caravan-leirintäalue” ja ”yleinen alue”.

Valinnan suorittaa jäsenäänestyksen tulosten pohjalta SF-Caravan ry:n hallituksen nimeämä asiantuntijaraati, alueiden suunnitelmallisen kehittämisen ja muun merkittävän leirintämatkailun hyväksi tehdyn toiminnan huomioiden.

Jäsenäänestyksessä kriteereinä korostuvat alueen siisteys, rauhallisuus ja luonnonläheisyys, palveluiden monipuolisuus, alueen sijainti ja maisemat sekä henkilökunnan ystävällisyys ja avuliaisuus.

Tänä vuonna yleisen alueen valinnassa ja huomionosoitusta jakamassa oli mukana nyt ensimmäistä kertaa Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys – Suoma ry.

Pyhäranta Camping, yrittäjä Heidi Lavi, puh. 050 590 6037, pyharantacamping@gmail.com

SF-Caravan Naantali ry, puheenjohtaja Jarmo Kivinen, puh. 0400 525 713, puheenjohtaja@sfcnaantali.fi