Sähköverkon vika aiheutti tilapäisen häiriön Kajaanin kaukolämmössä
Kainuun Voiman voimalaitokselle kohdistunut sähkökatkos keskeytti hetkellisesti lämmöntuotannon maanantaina 12. tammikuuta, mutta varalaitokset ja nopea korjaustyö palauttivat tilanteen normaaliksi saman illan aikana.
Kajaanin kaukolämmönjakelussa maanantaina 12. tammikuuta iltapäivällä ilmennyt tuotantohäiriö aiheutui Kainuun Voiman lämmitysvoimalaitokselle kohdistuneesta sähkökatkoksesta, jonka aiheuttaja oli Kainuun Voimasta riippumaton sähköverkon suojalaitteessa aiheutunut vikaantuminen.
Häiriötilanteen aikana käynnistettiin kaukolämmön varalaitokset lämmöntuotannon turvaamiseksi. Osassa Loiste Lämmön kaukolämpöverkkoa ehti silti tapahtua lämmönjakeluhäiriöitä.
Voimalaitoksen henkilöstö aloitti korjaavat toimenpiteet välittömästi häiriön tapahduttua. Kainuun Voima sai palautettua lämmöntuotannon klo 18 alkaen, jonka jälkeen tilanne alkoi normalisoitua muutamien tuntien sisällä.
Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta haittaa.
