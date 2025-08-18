Sähköverkon vika aiheutti tilapäisen häiriön Kajaanin kaukolämmössä

Loiste-konserni perusti uuden yhtiön uusiutuvan energian liittymisratkaisuihin – ensimmäinen hanke käynnistyy Vaalassa 26.6.2025 15:51:17 EEST | Tiedote

Loiste-konserniin kuuluva Loiste Liittymisjohdot Oy on solminut ensimmäisen asiakassopimuksensa kansainvälisen energiayhtiö BayWa r.e.:n kanssa. Sopimus koskee Vaalan alueelle rakennettavaa tuulipuistoa ja siihen liittyvää suurjännitteistä liittymisjohtoa. Rakennustyöt alkavat vuonna 2026, ja hankkeen arvo on yli kolme miljoonaa euroa.