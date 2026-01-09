Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 13.1.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautannalla oli kokous tiistaina 13. tammikuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
- Lautakunnan kevätkauden 2026 kokousajat
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 13.1. kokouksen ennakkotiedote9.1.2026 14:48:06 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää vuoden 2026 ensimmäisen kokouksen tiistaina 13. tammikuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa käyttämättä jätetystä palvelusta perittävän maksun nostamista.
Helsingfors social- och hälsovårdstjänster under julen och vid årsskiftet 2025/202623.12.2025 09:05:15 EET | Pressmeddelande
Helsingforsborna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver även under julen och vid årsskiftet.
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa 2025/202623.12.2025 09:05:15 EET | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös joulunaikaan ja vuodenvaihteessa.
Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt19.12.2025 13:39:50 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Perhekeskukset tukevat vanhempia. Ikääntyneet kokevat yhteisöllisen asumisen turvalliseksi ja mieluisaksi. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen päätöstiedote16.12.2025 20:13:15 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnan kevätkauden 2026 kokousajat ovat kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnan vuoden 2026 ensimmäinen kokous on 13.1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme