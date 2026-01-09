Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 13.1.

Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt 19.12.2025 13:39:50 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on tarjonnut 100 vuotta hammashoidon palveluja. Perhekeskukset tukevat vanhempia. Ikääntyneet kokevat yhteisöllisen asumisen turvalliseksi ja mieluisaksi. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.