Kaikki monitoimikorvetit ovat nyt tuotannossa Raumalla
Rauma Marine Constructionsin (RMC) vuosi on lähtenyt liikkeelle vahvasti. Tänään todistettiin merkittävää virstanpylvästä, kun Laivue 2020 -hankkeen neljännen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi ja kolmannen köli laskettiin. Samalla se merkitsee, että kaikki neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia ovat rakenteilla RMC:n telakalla samanaikaisesti. Lisäksi valmistelut etenevät vauhdilla Yhdysvalloille rakennettavien kahden jäänmurtajan rakentamiseksi.
Rauman telakalla vuodesta 2026 odotetaan erityisen mielenkiintoista ja merkittävää. Tänään saavutettiin ainutlaatuinen merkkipaalu, kun merivoimille rakennettavan neljännen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi ns. steel cutting -seremoniassa. Samalla todistettiin viime elokuussa tuotantoon tulleen kolmannen monitoimikorvetin kölin laskua. Rakenteilla olevan toisen monitoimikorvetin runkotyöt ovat valmistumassa ja viime vuoden toukokuussa vesille laskettu ensimmäinen monitoimikorvetti on varusteluvaiheessa.
– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että nyt kaikki Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit ovat rakenteilla Rauman telakalla. Olemme teollistaneet toimintatapojamme ja rakennusprosessejamme vastaamaan asiakkaidemme vaativien hankkeiden tarpeita, mikä näkyy laivanrakennuksen perustyön eli runkojen rakentamisen edistymisenä, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.
Laivue 2020 -hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on noin 3 600 henkilötyövuotta. RMC rakentaa Suomen merivoimille yhteensä neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia. Pohjanmaa-luokka on yksi Itämeren alueen kyvykkäimmistä alustyypeistä. Alukset on suunniteltu toimimaan ympärivuotisesti kaikissa Itämeren olosuhteissa.
– Neljännen aluksen tuotannon aloitus ja kolmannen aluksen kölinlasku ovat jälleen selkeitä osoituksia hankkeen etenemisestä ja meriteollisuutemme kyvykkyydestä, mitä myös käynnistyvät jäänmurtajahankkeet vahvistavat, sanoo puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.
RMC:n vuoden lopussa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolta saama jäänmurtajakauppa etenee kohti tuotannon aloitusta. RMC:llä iloitaan erityisesti suorista ja epäsuorista työllistämisvaikutuksista, joita molemmat kaksi isoa hanketta saavat aikaan. Kahden jäänmurtajan suoriksi työllistämisvaikutuksiksi on ennakoitu noin 2 000 henkilötyövuotta ja kokonaisvaikutuksiksi noin 5 000 henkilötyövuotta. Jäänmurtajat valmistuvat vuonna 2028 ja ne tulevat operoimaan maailman ankarimmissa meriolosuhteissa. Ajallisesti korvetti- ja jäänmurtajahankkeet limittyvät toistensa kanssa.
– Laivue 2020 on strateginen hanke Suomelle, minkä lisäksi jäänmurtajahanke avaa kokonaan uuden ulottuvuuden meriteollisuudellemme. RMC:stä on tullut johtava viranomais- ja sota-alusten toimittaja Suomessa. Yhdessä hankkeet lisäävät merkittävässä määrin taloudellista toimeliaisuutta erityisesti Rauman seudulla ja Satakunnassa. Hankkeiden läpivieminen tehokkaasti ja yhteisiä etuja vaalien on ratkaisevan tärkeää koko Suomelle. Uskon, että RMC tarjoaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia lukuisille osaajille myös tulevina vuosina, sanoo raumalainen työministeri Matias Marttinen.
Telakalla tehdyt investoinnit, vahvistunut terästuotannon kyvykkyys sekä osaamisen kasvattaminen ovat parantaneet RMC:n valmiuksia toimia myös kansainvälisillä markkinoilla.
– Asiantuntijaorganisaatiomme kasvaa noin 300 toimihenkilöstä noin 400 henkilöön, mikä tukee osaamisstrategiaamme. Rakennamme valmiuksia ja itsenäistä projektiorganisaatiota jäänmurtajia varten, ja meillä on merkittävä kansallinen vastuu myös tämän uuden, kansainvälisen hankkeen toteuttamisessa, sanoo toimitusjohtaja Nieminen.
Monitoimikorvettien päätiedot:
Pituus: 117 m
Leveys: 16,5 m
Syväys: 5 m
Miehistö: 70
Lisätietoja:
Rauma Marine Constructions Oy
Toimitusjohtaja Mika Nieminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Koskinen viestintäpäällikkö, communications managerRauma Marine Constructions OyPuh:+358 50 384 3660hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rauma Marine Constructions Oy
RMC:lle sopimus kahden arktisen jäänmurtajan rakentamisesta Raumalla29.12.2025 23:03:11 EET | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) ja United States Coast Guard (U.S. Coast Guard, Yhdysvaltojen rannikkovartiosto) ovat solmineet sopimuksen kahden keskikokoisen jäänmurtajan, Arctic Security Cutter (ASC), rakentamisesta Rauman telakalla. Sopimus on historiallinen, kun RMC rakentaa kaksi ensimmäistä ASC-alusta U.S. Coast Guardille osana Yhdysvaltojen ja Suomen välistä sopimusta. Alusten rakentaminen käynnistyy välittömästi.
Puolustusministerit tutustuivat kolmeen korvettiin Rauman telakalla30.9.2025 15:53:23 EEST | Tiedote
Rauman telakalla merivoimien Laivue 2020 -hanke on edennyt hyvin, kun rakenteilla on samanaikaisesti kolme neljästä merivoimille rakennettavasta monitoimikorvetista. Erityisesti viime vuosina tehdyt panostukset osaamiseen ja kokonaisvaltaisen oman tuotantoprosessin kehittämiseen konkretisoituvat nyt parhaalla mahdollisella tavalla. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit todistivat RMC:n kyvykkyyttä omin silmin tämän päivän telakkavierailullaan.
RMC liittoutuu Yhdysvaltain jäänmurtajakisassa maailman johtavien meriteollisuusyhtiöiden kanssa29.7.2025 21:28:39 EEST | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) on yksi meriteollisuuden johtavista kansainvälisistä toimijoista, jotka ovat liittoutuneet Yhdysvaltojen ASC-jäänmurtajaohjelman toimitusvaatimukset täyttäväksi yhteenliittymäksi. Konsortiota johtaa yhdysvaltalainen Bollinger Shipyards. RMC:n ja Bollingerin lisäksi mukana ovat suomalainen Aker Arctic ja kanadalainen Seaspan Shipyards. Yhdessä jätettävän tarjouksen tavoitteena on rakentaa kaksi ensimmäistä jäänmurtajaa 36 kuukaudessa Suomessa.
Spirit of Tasmania V luovutettu tilaajalle – yksi Suomen ja Australian suurimmista vientikaupoista on valmis25.6.2025 15:39:49 EEST | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) on tänään luovuttanut toisen Spirit of Tasmania -matkustaja-autolautan australialaiselle TT-Line Companylle. Luovutus merkitsee yhden Suomen ja Australian suurimman kahdenvälisen vientihankkeen valmistumista.
Spirit of Tasmania V delivered to owner – one of largest export deals between Finland and Australia completed25.6.2025 15:39:49 EEST | Press release
Rauma Marine Constructions (RMC) has today delivered the second Spirit of Tasmania car and passenger ferry to the Australian TT-Line Company. This delivery completes one of the largest bilateral export projects ever between Finland and Australia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme