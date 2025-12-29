Kaikki monitoimikorvetit ovat nyt tuotannossa Raumalla

Rauman telakalla vuodesta 2026 odotetaan erityisen mielenkiintoista ja merkittävää. Tänään saavutettiin ainutlaatuinen merkkipaalu, kun merivoimille rakennettavan neljännen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi ns. steel cutting -seremoniassa. Samalla todistettiin viime elokuussa tuotantoon tulleen kolmannen monitoimikorvetin kölin laskua. Rakenteilla olevan toisen monitoimikorvetin runkotyöt ovat valmistumassa ja viime vuoden toukokuussa vesille laskettu ensimmäinen monitoimikorvetti on varusteluvaiheessa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että nyt kaikki Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit ovat rakenteilla Rauman telakalla. Olemme teollistaneet toimintatapojamme ja rakennusprosessejamme vastaamaan asiakkaidemme vaativien hankkeiden tarpeita, mikä näkyy laivanrakennuksen perustyön eli runkojen rakentamisen edistymisenä, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Laivue 2020 -hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on noin 3 600 henkilötyövuotta. RMC rakentaa Suomen merivoimille yhteensä neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia. Pohjanmaa-luokka on yksi Itämeren alueen kyvykkäimmistä alustyypeistä. Alukset on suunniteltu toimimaan ympärivuotisesti kaikissa Itämeren olosuhteissa.

– Neljännen aluksen tuotannon aloitus ja kolmannen aluksen kölinlasku ovat jälleen selkeitä osoituksia hankkeen etenemisestä ja meriteollisuutemme kyvykkyydestä, mitä myös käynnistyvät jäänmurtajahankkeet vahvistavat, sanoo puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.

RMC:n vuoden lopussa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolta saama jäänmurtajakauppa etenee kohti tuotannon aloitusta. RMC:llä iloitaan erityisesti suorista ja epäsuorista työllistämisvaikutuksista, joita molemmat kaksi isoa hanketta saavat aikaan. Kahden jäänmurtajan suoriksi työllistämisvaikutuksiksi on ennakoitu noin 2 000 henkilötyövuotta ja kokonaisvaikutuksiksi noin 5 000 henkilötyövuotta. Jäänmurtajat valmistuvat vuonna 2028 ja ne tulevat operoimaan maailman ankarimmissa meriolosuhteissa. Ajallisesti korvetti- ja jäänmurtajahankkeet limittyvät toistensa kanssa.

– Laivue 2020 on strateginen hanke Suomelle, minkä lisäksi jäänmurtajahanke avaa kokonaan uuden ulottuvuuden meriteollisuudellemme. RMC:stä on tullut johtava viranomais- ja sota-alusten toimittaja Suomessa. Yhdessä hankkeet lisäävät merkittävässä määrin taloudellista toimeliaisuutta erityisesti Rauman seudulla ja Satakunnassa. Hankkeiden läpivieminen tehokkaasti ja yhteisiä etuja vaalien on ratkaisevan tärkeää koko Suomelle. Uskon, että RMC tarjoaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia lukuisille osaajille myös tulevina vuosina, sanoo raumalainen työministeri Matias Marttinen.

Telakalla tehdyt investoinnit, vahvistunut terästuotannon kyvykkyys sekä osaamisen kasvattaminen ovat parantaneet RMC:n valmiuksia toimia myös kansainvälisillä markkinoilla.

– Asiantuntijaorganisaatiomme kasvaa noin 300 toimihenkilöstä noin 400 henkilöön, mikä tukee osaamisstrategiaamme. Rakennamme valmiuksia ja itsenäistä projektiorganisaatiota jäänmurtajia varten, ja meillä on merkittävä kansallinen vastuu myös tämän uuden, kansainvälisen hankkeen toteuttamisessa, sanoo toimitusjohtaja Nieminen.

Monitoimikorvettien päätiedot:

Pituus: 117 m

Leveys: 16,5 m

Syväys: 5 m

Miehistö: 70

Lisätietoja:

Rauma Marine Constructions Oy

Toimitusjohtaja Mika Nieminen



