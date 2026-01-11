Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon - Suomeen 232 000 euron voitto

13.1.2026

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti nousee noin 33 miljoonaan euroon. Suomeen osui tiistaina yksi 232 000 euron voitto sekä kolme 71 000 euron voittoa.

Eurojackpotin kierroksen 3/2026 tiistaiarvonnan oikea rivi on 2, 16, 27, 33 ja 47. Tähtinumerot 6 ja 12.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti kohoaa noin 33 miljoonaan euroon. 

Suomeen osui tänään yksi 5+1 -oikein tulos. Nettipelaaja Kangasniemeltä voitti sillä 232 189 euroa.

Lisäksi 5+1 -oikein rivejä oli pelattu neljä Saksassa ja yksi Espanjassa.

Suomesta löytyi myös kolme kappaletta 5+0 -oikein tuloksia, joilla voitti 71 423 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Nakkilaan, nettipelaajalle Rovaniemelle ja nettipelaajalle Lahteen.

Muista illan 5+0 -voitoista seitsemän meni Saksaan ja yksi Italiaan.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 6 5 1 6 3 7 9. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Millin voittorivi on 17, 30, 31, 33, 34 ja 35. Lisänumero 1. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Francisco 39. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

