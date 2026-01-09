Kansainvälisten matkailijoiden määrä nousukiidossa – suomalainen arki on turistille eksotiikkaa

Kansainvälisten matkailijoiden määrä lisääntyi Suomessa viime vuonna tammi-marraskuun aikana prosentuaalisesti enemmän kuin kahteen vuoteen. S-ryhmän hotelleissa kasvua tuli tammi-marraskuussa edellisvuoteen verrattuna peräti 21 prosenttia. Koko markkinan kansainvälisten yöpymisten kasvu oli marraskuun loppuun mennessä 13,9 %. Koko viime vuoden luvut Tilastokeskus julkaisee vasta myöhemmin.

– Matkailu kasvaa globaalisti ja tähän kansainväliseen kasvuun meidän kannattaa nyt tarttua. Suomen matkailu elää tärkeän kotimaisen kysynnän voimin, mutta merkittävää kasvua voidaan saada vain turismin kautta. Matkailu voi luoda kasvua Lapin ja Helsingin lisäksi ympäri Suomea ja siten lisätä laajasti työllisyyttä, elinvoimaa ja alueiden hyvinvointia. Me olemme tässä työssä tosissamme: tavoitteena on tuplata kansainvälisten matkailijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä, S-ryhmän matkailukaupan johtaja Marko Alander uskoo.

Vuosittain miljoonien satsaus matkailuun

S-ryhmän osuuskaupat ja hotelliyhtiö Sokotel ovat investoineet vuosittain yhteensä 50–100 miljoonaa euroa matkailuun. Vuonna 2025 Himokselle valmistui Break Sokos Hotel Himos, ketjun ensimmäinen, asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaava huoneistohotelli.

Maaliskuussa avautuu kansainvälisten arvovieraidenkin majoituspaikkana tunnettu Radisson Blu Royal Hotel Helsingin ydinkeskustassa. Vuokattiin valmistuu ensi talveksi uusia huoneistoja ja Rukalle rakennetaan uudenlainen ja korkeatasoinen elämyshotelli-, ravintola- ja kahvilakokonaisuus talvikaudelle 2027.

Myös ravintoloiden uudistuminen luo matkailijoille elämyksiä – S-ryhmällä on yli 450 ravintolaa ympäri Suomen.

– Hotelli-investoinnit tehdään 50 vuodeksi. Se on selvä viesti siitä, että meillä on vahva usko alan tulevaisuuteen ja kasvuun, Marko Alander toteaa.

Suomi trendaa maailmalla

Keitä Suomi sitten matkailumaana houkuttelee ja miksi? Kun matkailija saapuu Suomeen, hän kohtaa asioita, jotka ovat meille arkisia, mutta maailmalla poikkeuksellisia. Suomeen matkustetaan tällä hetkellä erityisesti Saksasta, Yhdysvalloista, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Ranskasta.

– Suomi trendaa maailmalla, koska meillä on kaikkea sitä, mitä matkailusta tällä hetkellä halutaan: turvallisuutta, ainutlaatuisia elämyksiä ja kokemuksia, hiljaisuutta ja luontoa, Alander kuvaa.

Suomi tunnetaan ennen kaikkea Lapista ja joulupukista, mutta Alanderin mukaan niin S-ryhmässä kuin koko alallakin tehdään nyt hartiavoimin töitä sen eteen, että myös muu Suomi saadaan maailmankartalle.

Singaporessa järjestettiin syksyllä 2025 kansainväliset matkailumessut ja siellä S-ryhmä esitteli Suomen neljää matkailualuetta: Helsinkiä, järvi-Suomea, rannikkoseutua sekä Lappia sekä niiden alueilla tarjottavia palveluja ja elämysmahdollisuuksia.

– Tulokulmamme messuilla oli uusi ja se osui ja upposi. Ihmiset ihmettelivät, onko meillä tosiaan niin paljon vihreää ja voiko meidän metsissämme tosiaan kulkea vapaasti ja syödä marjoja. Kaikki se, mikä on meille itsestään selvää ja arkista, on ulkomaalaisille ihmeellistä ja eksoottista, Marko Alander kertoo.





Matkailusta kaivattua kasvua Suomeen