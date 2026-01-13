Paperiposti väistyy – Kelan kirjeet tulevat jatkossa vain OmaKelaan
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela toimittaa päätökset ja kirjeet vain OmaKelaan 15.1.2026 alkaen. Paperipostia saa jatkossa asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKelaa.
Kelan päätösten ja kirjeiden toimitustapa muuttuu 15.1.2026. Asiakkaat, jotka käyttävät OmaKelaa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, saavat päätökset ja kirjeet jatkossa vain sähköisesti OmaKelaan. Samaa kirjettä ei enää lähetetä postitse. Kun uusi päätös tai kirje on luettavissa OmaKelassa, asiakas saa ilmoituksen Suomi.fi-viestinä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Muutos perustuu marraskuussa 2025 hyväksyttyyn Kela-lain uudistukseen ja tukee sähköisen asioinnin laajentamista. Vuonna 2025 Kela lähetti noin 6 miljoonaa kirjettä paperipostina ja noin 9 miljoonaa paperittomasti. Säästöjä tulostus- ja postituskuluissa kertyi noin 6 miljoonaa euroa viime vuonna.
– Päätökset ja kirjeet ovat olleet saatavilla OmaKelassa jo pitkään, ja yli 1,5 miljoonaa asiakastamme on luopunut paperipostista. Sähköinen asiointi on monelle nopein ja helpoin tapa saada tieto päätöksistä. Muutos vähentää turhaa postitusta ja nopeuttaa tiedonkulkua, sanoo ryhmäpäällikkö Anu Lantonen Kelan etuusasiakirjatuotannosta.
Ilmoitus OmaKelassa olevista päätöksistä ja kirjeistä tulee Suomi.fi-viesteihin
Ilmoitukset varmistavat, että asiakas saa tiedon päätöksestä tai kirjeestä heti, kun se on luettavissa OmaKelassa. Ilmoitus uudesta päätöksestä tai kirjeestä OmaKelassa lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on tallennettu Suomi.fi-palveluun. Suomi.fi-sovelluksen käyttäjille ilmoitus tulee myös sovelluksen kautta. Asiakkaille, jotka eivät käytä Suomi.fi-viestejä, Kela lähettää ilmoituksen sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Paperiposti säilyy tietyissä tilanteissa
Asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKelaa, saavat edelleen päätökset ja kirjeet paperipostina. Myös OmaKelaa käyttävä asiakas voi halutessaan valita paperipostin. Valinta tehdään OmaKelassa tai Kelan asiakaspalvelussa.
Muutos ei koske henkilöitä, jotka eivät itse tunnistaudu OmaKelaan vaan ovat valtuuttaneet toisen henkilön asioimaan puolestaan. Valtuutettu henkilö voi kuitenkin luopua paperipostista valtuutettunsa puolesta OmaKelassa.
Osa kirjeistä toimitetaan jatkossakin sekä OmaKelaan että postitse. Näitä ovat muun muassa perhe-eläkkeisiin, eläkkeen lapsikorotukseen, eläketukeen ja vammaistukiin liittyvät kirjeet. Toimeentulotuen maksusitoumukset sekä kuolinpesiä koskevat kirjeet lähetetään edelleen vain paperipostina.
Vuonna 2026 myös muut viranomaiset alkavat toimittaa kirjeitä ensisijaisesti sähköisesti, kun sähköisen asioinnin ensisijaisuutta koskeva laki tulee voimaan. Aikataulu tarkentuu eduskuntakäsittelyn edetessä.
Lisätietoja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Lantonenryhmäpäällikkö, etuusasiakirjatuotantoKelaPuh:020 634 3049anu.lantonen@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande sänktes - en fjärdedel betalar inte avgiften senast på förfallodagen13.1.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande sänktes vid årsskiftet. Det lönar sig för studerande att betala avgiften genast, för upp till en fjärdedel av de studerande glömmer att betala avgiften senast på förfallodagen.
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pieneni – neljäsosa ei maksa maksua eräpäivään mennessä13.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pieneni jälleen vuodenvaihteessa. Opiskelijan kannattaa maksaa maksu heti, sillä jopa neljännes opiskelijoista unohtaa maksaa maksun eräpäivään mennessä.
Healthcare fee for students in higher education decreased – a quarter of students do not pay the fee by the due date13.1.2026 09:00:00 EET | Press release
The healthcare fee for students in higher education decreased at the beginning of the year. Students should pay the fee without delay, because up to a quarter of students forget to pay the fee by the due date.
Karenserna för arbetslöshetsförmånerna skärps – FPA kan sänka utkomststödets grunddel7.1.2026 12:32:07 EET | Pressmeddelande
Riksdagen har godkänt lagändringar som gäller skärpning av karenserna för arbetslöshetsförmåner och reformen av utkomststödet. I fortsättningen kan arbetslösa få karens redan för en enda försummelse att söka jobb eller delta i sysselsättningsfrämjande service. Folkpensionsanstalten (FPA) kan i fortsättningen också sänka beloppet av utkomststödets grunddel för arbetslösa på grund av karens.
Työttömyystuen karenssit kiristyvät – Kela voi jatkossa alentaa toimeentulotuen perusosaa karenssin vuoksi7.1.2026 12:32:07 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Eduskunta on hyväksynyt lait työttömyystuen karenssien kiristyksestä ja toimeentulotuen uudistuksesta. Jatkossa työtön voi saada karenssin jo yhdestä työnhaun tai työllisyyspalveluihin osallistumisen laiminlyönnistä. Lisäksi Kela voi jatkossa alentaa työttömältä toimeentulotuen perusosan määrää karenssin vuoksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme