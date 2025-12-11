Emäntäkalenteri lahjoitti 5000 euroa Simpukka ry:lle

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on saanut Emäntäkalenterin myynnin tuotosta 5000 euron lahjoituksen. Kyseessä vuosikalenteri, jossa jokaisen kuukauden kohdalla on valokuva, joka esittelee maatilan arkea sekä maitotilan emäntiä. Kalenterin takana on Kiuruvedellä ja sen lähikunnissa, pääosin Ylä-Savossa, asuvien muutamien maitotilojen emäntien porukka.

Vuodesta 2021 alkaen ilmestyneen kalenterin tuotosta lahjoitetaan aina osa hyväntekeväisyyteen. Kalenterin tekijät valitsivat tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n.

“Tahaton lapsettomuus voi koskettaa ketä vain, se ei valikoi. Monille tahattoman lapsettomuuden kokemus ja siihen liittyvät tunteet ovat tuttuja joko henkilökohtaisesti tai lähipiirin kautta, ja siksi kohteeksi päätettiin Simpukka ry. Nostamme vuosittain lahjoituskohdetta esille jo ennen myyntiä, jotta se pysyy ihmisten mielessä ja näkyvillä. Se tuo varmuutta myös kalenterin ostajille, että olemme oikeasti ja tosissamme asiassamme”, Kiuruvedellä maitotilaa pitävä Sini Tikkanen kertoo.

Vuoden 2026 kalentereita painettiin kahdessa eri koossa yhteensä 1400 kappaletta. Lähes koko painos on myyty loppuun. Kustantaja Jouni Toppin tuottama painos oli tänä vuonna aiempaa suurempi. Roosa Vetoniemen kuvaamaa kalenteria myytiin verkkokaupassa sekä muutamissa Ylä-Savossa sijaitsevissa liikkeissä.

“Markkinoimme itse kalenteria Emäntäkalenterin somekanavissa. Suosiomme on kasvanut viimeisen vuoden aikana huimasti johtuen siitäkin, että sometusta on lisätty minkä lypsyjen välillä on pystytty”, Tikkanen sanoo.

Itsevarmat ja kauniit maitotilalliset

Emäntien mukaan on katsojan silmissä, miten Emäntäkalenterin näkee: maatilakalenterina vai tyttökalenterina. Kalenterin tarkoituksena on kuvata maaseutua, maatilan elämää ja naiskauneutta. Tarkoituksena on myös hieman ravistella mielikuvia maitotilan emännistä.

Vuoden 2026 kalenterin teemana ovat koneet, kuten traktorit, kaivurit ja puimurit. Toinen kalentereista on tavanomaisempi, ja toisen kalenterin teemana on boudoir-kuvaus, joka tarkoittaa esteettistä ja intiimiä valokuvausta, jossa kuvataan tyylikkäästi ja itsevarmasti kehon kauneutta ja tunteita.

Tikkasen mukaan kuvattavana olo on vaikuttava itseilmaisun ja itsensä hyväksymisen keino. Ideana on välttää pönötyskuvia ja tuoda kuviin spontaania tekemistä, iloa ja elämänmakua. Kuvissa esiintyvät naiset päättävät itse millaisia asuja, asentoja ja ilmeitä he valitsevat.

Ensi vuoden kalenterin kuvauspäiviä suunnitellaan parhaillaan toteuttavaksi Kauhavalla, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Myös valokuvaaja on maitotilallinen.

Lahjoitus tuo ison avun järjestöleikkausten keskellä

Tahattomasti lapsettomille ja lahjasoluperheille tietoa ja tukea tarjoava Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kiittää sydämellisesti lahjoituksesta.

“Valinta hyväntekeväisyyskohteeksi oli meille mieluisa yllätys ja kunnia-asia. Lahjoitus ilahduttaa valtavasti erityisesti sote-järjestöihin kohdistuvien massiivisten rahoitusleikkausten keskellä. Historiallisen alhaisen syntyvyyden keskellä käytävässä keskustelussa on tärkeää muistaa, että kaikille vanhemmuus ei ole itsestäänselvyys. Joka viides kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Kokemus on syvä kriisi, josta selviytymiseen tarvitaan tietoa ja tukea. Emäntäkalenterin lahjoitus mahdollistaa muun muassa tahattomasti lapsettomille suunnattujen verkkoluentojen ja vertaistuen järjestämisen”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.

Simpukan kohderyhmään kuuluvat muun muassa lasta toivovat, hedelmöityshoidoissa olevat, lapsettomuuskokemuksen jälkeen lapsen saaneet ja keskenmenoja kokeneet. Kohderyhmää ovat myös sijaissynnytyksellä lasta toivovat ja lapsen saaneet, lahjasoluilla lasta toivovat ja lapsen saaneet sekä lopullisesti lapsettomat ja toisen kierroksen lapsettomuuden kokevat lapsenlapsettomat. Tahattomasti lapsettomia arvioidaan olevan Suomessa 300 000.

Tahaton lapsettomuus ja hedelmöityshoidot vaikuttavat usein voimakkaasti minäkuvaan ja kehonkuvaan. Emäntäkalenteri tuo naiskauneutta esille leikkisällä ja elämäniloisella tavalla. Kalenterin tekijöille projekti on mieluisa ja innostava.

“On hienoa, miten tämänkaltaisen yhteisen tekemisen kautta on mahdollista käsitellä omaa naiseutta myös rankkojen lapsettomuuskokemusten jälkeen ja kokea voimaantumista. Oli ilo olla mukana taustalla kalenterissa, joka jakaa hyvää mieltä ja iloista elämänasennetta tässä ajassa, johon liittyy paljon huolta ja epävarmuutta”, Savio sanoo.