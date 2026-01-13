Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vammaispalvelujen toimintamalli rohkaisee puhumaan väkivallasta

14.1.2026 13:00:38 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vammaiseen henkilöön kohdistuvan väkivallan tunnistaminen ei ole aina helppoa, ja haavoittuva asema lisää riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi ja vaikeuttaa avun hakemista. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalveluissa alkuvuodesta käyttöön otettu toimintamalli auttaa ammattilaisia havaitsemaan asiakkaiden lähisuhteissaan kokemaa väkivaltaa.

Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudellista tai esimerkiksi laiminlyöntiä, ja sen tunnistaminen vaatii ammattilaisilta herkkyyttä ja osaamista. Ammattilainen tunnistaa väkivallan merkit ja ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa.

– Vammaisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta jää usein piiloon, koska väkivaltaa kokevat ovat riippuvaisia tekijästä, he eivät aina tunnista tai ymmärrä kokevansa väkivaltaa, voivat kohdata kommunikaatioesteitä, elävät eristyksissä ja kohtaavat esteellisiä palveluja sekä pelkoa ja syyllisyyttä. Tunnistamisen helpottamiseksi tarvitaan saavutettavia palveluja ja aktiivista puheeksiottoa, kertoo vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan ohjaaja Emilia Willberg

Uutta toimintamallia käytetään nyt seitsemässä vammaispalvelujen yksikössä. Mallin kehitystyössä hyödynnettiin sekä kokemusasiantuntijoiden että ammattilaisten näkemyksiä, ja tavoitteena oli parantaa lähisuhdeväkivallan varhaista tunnistamista, puheeksiottoa ja kirjaamista. 

– Työtä ei tehdä yksin, vaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta apua ja tukea voidaan tarjota sekä uhrille että tekijälle. Tärkeää on rakentaa rohkea toimintakulttuuri, jossa vaikeistakin asioista uskalletaan keskustella avoimesti. Tavoitteena on juurruttaa toimintamalli pysyväksi osaksi vammaispalveluiden arkea, sanoo kehitystyöstä vastaava ehkäisevän työn koordinaattori Hanna Klinga

Kehitystyö kantoi muutakin hedelmää: sosionomiopiskelija Samuli Kyllönen tekee parhaillaan opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on laatia selkokielinen tietolehtinen lähisuhdeväkivallasta asiakkaan ja ammattilaisen keskustelun tueksi. Lisäksi vammaispalveluiden päiväaikaisen toiminnan nuoret suunnittelivat ja toteuttivat vaikuttavan valokuvaprojektin, joka käsittelee väkivaltaa ja sen ehkäisyä. 

Hyvinvointialueella on käytössä myös ikääntyneiden lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen ja lapseen kohdistuvan fyysisen väkivallan tunnistamisen toimintamallit.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa Hanna Klinga, Arttu Harinen, Mira Grönholm, Emilia Villberg ja Sanni Kiukkonen väkivaltaa ja sen ehkäisyä käsittelevän valokuvaprojektin äärellä.
Kuvassa Hanna Klinga, Arttu Harinen, Mira Grönholm, Emilia Villberg ja Sanni Kiukkonen väkivaltaa ja sen ehkäisyä käsittelevän valokuvaprojektin äärellä.
Lataa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye