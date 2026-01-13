1-vuotiaalla Oma Kymenlaaksolla on jo yli 71 000 käyttäjää

Oma Kymenlaakso kokoaa hyvinvointialueen digitaalisen asioinnin palvelut yhteen paikkaan. Palvelusta asiakkaat löytävät chatit, videovastaanotot, hoitopolut, itsehoitovalmennukset, lomakkeet, kyselyt, ajanvarauksen, lähetteet ja laboratoriotutkimusten tulokset.

Eniten Oma Kymenlaaksoa käyttävät 60–79-vuotiaat

Terveysasemien chat avautui samaan aikaan Oma Kymenlaakson kanssa. Terveysaseman chat on ollut Oma Kymenlaakson suosituin palvelu ja vuoden aikana chatissa on käyty 34 000 keskustelua.

– Chatista on tullut puhelinpalvelun rinnalle yksi uusi tapa asioida terveysasemalla. Terveysasemien chat palvelee reaaliaikaisesti samoilla palveluajoilla kuin puhelinpalvelukin ja viesteihin vastaa aina ammattilainen. Chatin lisäksi Oma Kymenlaakson kautta asiakas voi osallistua etävastaanotolle, ylihoitaja Tanja Metsola sanoo.

– Oma Kymenlaaksossa voi hoitaa läheisen asioita puolesta asioinnin valtuutuksella. Valtuutus kannattaa tehdä etukäteen, jotta esimerkiksi rokotusajan varaaminen ensi syksynä onnistuu läheiselle, joka ei voi asioida itse digitaalisissa palvelussa, Metsola jatkaa.

Suurin Oma Kymenlaakson käyttäjäryhmä on 60–79-vuotiaat.

– 60–79-vuotiaat käyttävät paljon terveysasemien palveluita, kun eläkkeelle siirtyvien työterveyshuolto päättyy ja voi tulla erilaisia pitkäaikaissairauksia. Myös kausirokotusten ajanvarausten siirtyminen Oma Kymenlaaksoon näkyy terveysasemien digitaalisten palveluiden käytössä juuri tämän ikäryhmän osalta, Metsola kertoo.

Vuosien 2024 ja 2025 välillä terveysasemalla saapuneiden puhelinyhteydenottojen määrä on laskenut noin 8 %.

– Yksittäisten soittajien osuus on sen sijaan kasvanut. Tähän on vaikuttanut yhteiskunnallinen tilanne esimerkiksi vähentyneiden tai supistuneiden työterveyshuollon palvelujen myötä. Yhä useampi asiakas hakee palvelua julkisesta terveydenhuollosta, sanoo asiakkuuspäällikkö Jenni Jaatinen.

Oma Kymenlaakso saa käyttäjiltä kiitosta

Oma Kymenlaaksolle asetettiin tavoitteeksi 48 000 rekisteröitynyttä käyttäjää vuoden 2025 aikana. Tavoite ylittyi reippaasti, ja palvelun on ottanut käyttöön jo yli 71 000 kymenlaaksolaista. Rekisteröityneiden käyttäjien lisäksi palvelua on käytetty yli 10 000 kertaa ilman tunnistautumista.

Asiakkailta saatu palaute Oma Kymenlaaksosta on hyvää. Palautteiden numeerinen keskiarvo on 4,24 asteikolla 1–5.

– Asiakkaat ovat palautteen perusteella pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyisiin digitaalisiin palveluihin Oma Kymenlaaksossa. Palautteiden perusteella pyritään kehittämään palvelun käytettävyyttä. Yhtenä esimerkkinä asiakaspalautteiden kautta esiin tulleesta kehitystarpeesta on, että chat-keskustelussa näkee, kun keskustelun toinen osapuoli on parhaillaan kirjoittamassa viestiä, Jaatinen kertoo.

Asiakkaiden jättämän sanallisen palautteen mukaan palvelu on helppoa, nopeaa ja kätevää. Sanallisessa palautteessa nousee esiin se, että chatissa odotusaika on välillä ollut pitkä.

– Mediaaniodotusaika esimerkiksi terveysaseman chatissa oli joulukuussa 8 minuuttia. Asiakkaat ovat olleet ymmärtäväisiä sen suhteen, että ruuhka-aikana chatissa voi joutua odottamaan tavallista pidempään. Ruuhka-aikoja ovat erityisesti alkuviikko, aamut ja pyhien jälkeinen ensimmäinen arkipäivä. Suosittelemme erityisesti kiireettömissä asioissa hyödyntämään palvelun aukioloaikoja laajasti, kertoo Jaatinen.

Kasvava ja kehittyvä 1-vuotias

Oma Kymenlaaksoon on tullut vuoden aikana muutoksia ja palvelua kehitetään edelleen. Syksystä alkaen Oma Kymenlaaksossa on esimerkiksi saanut palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi. Viime vuonna on avattu erilaisia hoitopolkuja, jotka toimivat apuna sairauden seurannassa ja hoidossa.

Pitkäaikaissairaille asiakkaille avattiin loppuvuodesta oma chat-kanava, jossa viesteihin vastataan saman päivän aikana. Terveysaseman reaaliaikaisen chatin lisäksi Oma Kymenlaaksossa palvelevat muun muassa päivystysavun, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, neuvolan ja sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chatit.

Asiakkaat voivat laittaa kiireettömissä asioissa viestiä terveyssosiaalityön ammattilaisille. Myös keuhkopoliklinikan asiakkaat saavat yhteyden poliklinikan ammattilaiseen Oma Kymenlaakson kautta.