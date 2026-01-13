Veikkaus Oy

Fast Food teki potin - Suomeen 169 000 euron Toto-voitto sekä kaksi 84 000 euron pottia

14.1.2026

Suomeen osui tiistai-illan Ruotsin Axevallan Toto64-kierrokselta useita suuria voittoja. Lempääläisen nettipelaajan porukkapeliin tärähti 169 000 euron voitto.

Suomalaiset totopelaajat voittivat Ruotsin tiistai-illan Axevallan Toto64-kierrokselta useita isoja voittoja. 

Kaksi 84 910 euron arvoista täysosumaa napsahti lempääläisen nettipelaajan 10 osuuden porukkapeliin. Taitavan rivin laatineella nettipelaajalla oli itsellään yksi osuus porukkapelistä ja muut voittajat ovat nettipelaajia eri puolelta Suomea. Lempääläisen porukkapeli oli 724,60 euron hajoituspeli, johon osui yli kahden täysosuman myötä 169 821 euron komea potti.

Porukkapelivoitto osui myös 16 osuuden porukkapeliin, jonka oli tehnyt nettipelaaja pieneltä Uudenmaan paikkakunnalta. Pelin tekijällä oli kaksi osuutta porukkapelistään. Porukka voitti 84 910 euroa.

Lisäksi savonlinnalainen nettipelaaja sai rivin kiinni omalla pelillään ja voitti 84 910 euroa.

Suomalaisvoitot osuivat riveihin, jotka oli pelattu vain ylimpään voittoluokkaan. Vain ylimpään voittoluokkaan pelatussa rivissä täysosuman arvo 2,5-kertaistuu, jos peliin osuu täysosuma. 

Kierroksen suuryllättäjä oli Fast Food, joka voitti viidennen kohteen jättiyllättäjänä. Hevosen peliosuus kohteen merkeistä oli vain 0,56 %.

- Onnittelut taitaville ja onnekkaille suomalaisille totovoittajille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Tulokset 13.1. Axevalla
Toto64

  Voittajahevonen Ohjastaja Rivin arvo Peliosuus
Toto64-1 2 Kash Keeper* (SE) Emilia Leo 6,40 € 26,92 %
Toto64-2 2 R.K.Pocahontas* (SE) Dwight Pieters 13,70 € 24,41 %
Toto64-3 11 J.S.Camaro* (SE) Stefan Persson 146,80 € 4,52 %
Toto64-4 1 Assar Wibb* (SE) Hans Crebas 332,90 € 16,78 %
Toto65-5 4 Fast Food* (SE) Maja Sjölander Larsson 17 070,20 € 0,56 %
Toto65-6 2 Abbagliante* (SE) André Eklundh 33 964,20 € 26,08 %

