Ajoneuvojen latauksen aikaista paloturvallisuutta voidaan parantaa

Jopa 80 prosenttia sähköajoneuvojen tulipaloista syttyy latausprosessin aikana. Kun sähköauton akku syttyy palamaan, myrkyllinen savu leviää nopeasti ja sammutustyö on haastavaa.

Tulipalon riski koskee kaikkia ladattavia sähköajoneuvoja: henkilöautoja, linja-autoja, kuorma-autoja ja kevyitä sähköajoneuvoja kuten sähköpotkulautoja. Parkkihallien ja latauspaikkojen ylläpitäjien on otettava tämä huomioon turvallisuussuunnittelussaan.

Suomessa syttyy vuosittain noin 2 000 autopaloa, joista valtaosa koskee edelleen polttomoottoriajoneuvoja. Sähköautojen yleistyessä varautuminen akkupaloihin on kuitenkin välttämätöntä.

Suunnittelun ja toteutuksen merkitys korostuu

”Sähköautojen latausinfrastruktuurin turvallisuus lähtee oikeasta suunnittelusta ja ammattimaisesta toteutuksesta. Paloturvallisuuden varmistaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan asennusten turvallisuus, ilmanvaihto, paloilmaisimet ja mahdolliset lisävalvontajärjestelmät, kuten lämpökamerat”, sanoo Kimmo Arenius, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija ja Turva-alan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja.

Arenius muistuttaa, että latausinfrastruktuurin sähköasennukset tulee aina teettää pätevällä urakoitsijalla.

”Ammattitaitoinen asennus on turvallisuuden perusta. Kun siihen yhdistetään toimiva valvontajärjestelmä, saadaan kokonaisuus, joka suojaa sekä omaisuutta että ihmishenkiä.”

Lämpökamera havaitsee vaaran ajoissa

Lämpökameratekniikka mahdollistaa jatkuvan lämpötilaseurannan latauspisteillä ympäri vuorokauden. Kamera havaitsee poikkeavan lämpötilan nousun akussa, latauskaapelissa tai ajoneuvon etuosassa ja laukaisee hälytyksen ennen tulipalon syttymistä.

”Perinteisiin paloilmaisimiin verrattuna lämpökamera antaa huomattavasti aikaisemman varoituksen. Kun lämpötilaero havaitaan ajoissa, ehditään ryhtyä toimenpiteisiin ennen kuin tilanne kehittyy tulipaloksi”, Turva-alan yrittäjiin kuuluvan Hikvision Europen Timo Miettinen kommentoi.

Lämpökameroiden sijoittelussa on huomioitava, että sähköautojen akut sijaitsevat yleensä auton pohjassa. Ainakin osa kameroista tulee asentaa riittävän alas, jotta ne havaitsevat akkujen lämpötilamuutokset mahdollisimman varhain.