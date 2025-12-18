Tiedote: Finnlamelli nostaa esiin vapaa-ajan asumisen trendejä Matka 2026 -messuilla
Suomalaisten kiinnostus vapaa-ajan asumista ja monipaikkaista elämäntapaa kohtaan kasvaa. Matka 2026 -messujen yhteydessä Finnlamelli esittelee, miten moderni hirsirakentaminen vastaa uuden sukupolven tarpeisiin, joissa toinen koti on yhä useammin arjen jatke: paikka etätyölle, palautumiselle ja luonnon läheisyydelle.
Vapaa-ajan asuminen on vuonna 2026 murroksessa. Yhä useammin vapaa-ajan asunto nähdään kiinteänä osana arkea, hyvinvointia ja elämäntapaa sen sijaan, että se olisi vain lomanviettopaikka. Luonnonläheisyys, ekologisuus ja etätyömahdollisuudet ohjaavat kuluttajien valintoja, ja vapaa-ajan asunnoilta odotetaan ympärivuotista toimivuutta, muunneltavuutta ja pitkäikäisiä ratkaisuja.
Finnlamellin vapaa-ajan mallisto on suunniteltu tukemaan uudenlaista vapaa-ajan asumista. Luonnonmateriaalina hirsi tarjoaa terveellisen sisäilman, kestää aikaa ja tukee luonnonläheistä elämäntapaa. Samalla hirsirakentaminen on ekologinen ja energiatehokas ratkaisu, kun vapaa-ajan asumiselta odotetaan vastuullisuutta koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Muuttovalmis hirsitalo on helppo ja vaivaton ratkaisu.
“Toinen koti ei ole enää perinteinen mökki, vaan paikka, jossa yhdistyvät rauhallinen etätyöympäristö ja vapaa-ajan elämykset. Monipaikkaisuuden kasvu näkyy selkeästi kysynnässä”, kertoo DEN Finlandin markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maria Mroué.
Finnlamelli on DEN Finlandin hirsitalomerkki. DENin muita tuotemerkkejä ovat Designtalo ja Keskon kanssa yhteinen Ainoakoti.
Etätyömahdollisuudet ratkaisevat
Etätyön yleistyminen ja joustavammat työskentelytavat ovat muuttaneet vapaa-ajan asumisen roolia pysyvästi. Kakkoskodilta odotetaan toimivia tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat pidemmän oleskelun ja arjen sujuvuuden myös vapaa-ajalla. Finnlamellin vapaa-ajan kodeissa tilojen muunneltavuus ja harkitut pohjaratkaisut tukevat monipaikkaista elämäntapaa, jossa työ, vapaa-aika ja arki limittyvät luontevasti.
Myös ympärivuotisuus on noussut keskeiseksi vaatimukseksi, ja Finnlamellin vapaa-ajan kodit on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Energiatehokkaat rakenteet ja toimivat lämmitysratkaisut lisäävät asumismukavuutta ja tekevät vapaa-ajan asunnosta aidosti monikäyttöisen.
Pohjoisen luonto ja kiireettömyys vetävät puoleensa
Vapaa-ajan asumisen kiinnostus kohdistuu yhä useammin pohjoiseen. Lapin vetovoima perustuu monipuolisiin vapaa-ajan mahdollisuuksiin, vahvaan luontoyhteyteen ja elämäntapaan, jossa kiireettömyys ja vuodenaikojen rytmi korostuvat. Finnlamellin vapaa-ajan mallisto tarjoaa ratkaisuja, jotka sopivat ympärivuotiseen asumiseen ja pohjoisen olosuhteisiin niin teknisesti kuin tunnelmaltaan.
Finnlamellin vapaa-ajan mallistossa yhdistyvät vastuullinen hirsirakentaminen, modernit ja toimivat tilaratkaisut sekä helppo ja vaivaton rakennusprosessi.
Finnlamelli Matka 2026 -messuilla
Finnlamelli on esillä Matka 2026 -messuilla yhteistyössä Levin matkailun kanssa. Levin osastolta 6f10 löytyy Finnlamellin hirsirakenne, joka antaa tuntuman siihen, miten luonnolliselta, kestävältä ja hengittävältä vapaa-ajan kodin seinät voivat tuntua. Osastolta löytyy myös lisätietoa Finnlamellin vapaa-ajan hirsimökeistä ja -huviloista.
Finnlamelli on koonnut Matkamessuja varten vapaa-ajan asumisen trendikatsauksen, joka löytyy tämän tiedotteen liitteenä.
Arna GrymViestinnän kumppaniDEN FinlandPuh:+358 40 511 2223arna.grym@ext.den.fi
